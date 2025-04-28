Переговорная композиция: в МИД РФ заявили о готовности Москвы обсуждать «план Трампа»

Россия готова обсуждать так называемый "план Трампа" по урегулированию конфликта на Украине, заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат уточнил: инициативы американской стороны пока сложно считать планом как таковым, но "есть подходы" со стороны Штатов и над ними необходимо продолжать работу. Москва и Вашингтон уже отмечают прогресс в переговорном процессе. На последней встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом российский лидер подтвердил готовность РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий. К потенциальному соглашению Россия приходит с военной победой — полностью освобожденной от ВСУ Курской областью, что, по мнению экспертов, ощутимо бьет по переговорным позициям украинцев. В том, как продвигается российско-американский диалог по этому вопросу, разбирались «Известия».

Трамп отложит окончание украинского кризиса на вторые 100 дней

Неумолимо приближаясь к отметке в 100 дней с начала президентского срока Трампа, его администрации пока не удалось достичь разрешения украинского кризиса. Американский лидер в недавнем интервью признал: планы урегулировать конфликт за 24 часа были лишь «фигурой речи». На практике же найти общий язык не только с РФ, но и с Украиной и Европой оказалось непростой задачей.

Тем не менее на прошлой неделе в СМИ появилась информация о «плане Трампа» по урегулированию ситуации на Украине, который, в частности, включает в себя «де-юре» признание Крыма российским, «де-факто» признание ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей частью РФ, а также обещание не брать Киев в НАТО, снятие санкций начиная с 2014 года и экономическое сотрудничество с США.

— Россия готова обсуждать "план Трампа". Он как таковым детальным планом не является, но есть подходы со стороны США, и при этом необходимо продолжать работать над ними. Мы приветствуем, что США настроены на мирное урегулирование. Есть позиции, которые нужно обсуждать, но они должны обсуждаться в закрытом режиме, — заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

За последние три месяца РФ и США заметно активизировали диалог по украинскому урегулированию. Состоялось два телефонных разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф четыре раза посещал Москву. Кроме того, Россия впервые с 2023 года объявила о перемирии на линии боевого соприкосновения, которое, впрочем, продлилось 30 часов и было саботировано Украиной.

Одним из пунктов повестки российско-американских переговоров было также возобновление черноморской инициативы. Хотя сейчас эта тема фактически отошла на второй план.

— Речь идет о более стратегических вопросах. Черноморская инициатива важна, но это только небольшая часть всей проблемы, — заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, участвовавший в переговорах с представителями США, которые состоялись в Эр-Рияде 24 марта.

Стоит отметить, что на последней встрече со Стивом Уиткоффом Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Путин и ранее неоднократно об этом говорил.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь 27 апреля заявил, что неделя, которая начнется 28 апреля, станет решающей в переговорах по достижению соглашения о прекращении конфликта на Украине. Политик отметил, что Вашингтон оценит прогресс сторон и решит, хочет ли дальше в этом участвовать.

Родион Мирошник подчеркивает: ключевыми препятствиями мирного урегулирования выступают Киев и отдельные европейские страны, которые «не видят для себя места в варианте мирного урегулирования».

— Они слишком привыкли жить в формате продолжающегося конфликта. Плюс они на этом построили целую экономику, — отметил дипломат.

Украина и Европа продвигают свой план, который фактически противоречит предложениям американской стороны. Выступая в ЮАР на прошлой неделе, Владимир Зеленский заявил, что 23 апреля в Лондоне были согласованы некие поправки к американскому мирному плану, а соответствующий документ был отправлен в Белый Дом. Эти "поправки" предполагают отсутствие каких-либо ограничений для ВСУ, отказ от признания Крыма и новых территорий в составе РФ, а также восстановление Украины в том числе за счет российских активов.

С какими военными успехами Россия подходит к мирным переговорам

Хотя активизация диалога РФ и США позволила вплотную обсуждать перспективы мирного урегулирования на Украине, до реального окончания боевых действий пока далеко. Впрочем, переломным моментом в ходе СВО стала новость об окончательном освобождении Курской области 26 апреля. О завершении операции начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в тот же день доложил Владимиру Путину.

- Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения, — заявил российский лидер в поздравительной речи личному составу.

Переговорные позиции Киева после операции по освобождению Курской области заметно ослабли, считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

— Завершение операции по освобождению Курской области от ВСУ пришлось в момент встречи Трампа с Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска и острого политического напряжения вокруг переговоров по урегулированию украинского кризиса. При этом переговорная позиция Киева после данного события стала еще более слабой, так как он лишился единственного предмета для торга, — отмечает эксперт в разговоре с «Известиями».

Сейчас военная инициатива находится на стороне России, заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, освобождение Курской области — удар по боевому духу украинской армии и НАТО.

— За разговорами о том, что Украина одерживает победу, которые ведут в Киеве, не стоит ничего. И в армии это понимают. Потеря Курской области отразится на всех других направлениях. И мы должны продолжать эти боевые действия. Мы должны освободить все территории, которые записаны в конституции РФ в их административных границах, — уверен он.

В общей сложности за время операции в Курской области украинская армия потеряла 76 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Также российские военные, привел данные глава Генштаба, уничтожили свыше 7,7 тыс. единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тыс. других бронированных машин.