СМИ рассказали о поддержке Трампом плана «коалиции желающих» по Украине

Президент США Дональд Трамп решил поддержать план ЕС по украинскому конфликту, но может поменять свое мнение. Об этом 11 мая сообщила газета Politico.

«Трамп поддерживает европейские требования, а также готов внести свой вклад в реализацию и наблюдение за потенциальным прекращением огня — по крайней мере так заявляет европейская сторона», — следует из публикации.

При этом уточняется, что американский лидер склонен быстро менять решения, поэтому он может передумать и в этом случае.

Как сообщает Politico, инициативу позвонить Трампу после трехчасовых переговоров «коалиции желающих» в Киеве взял на себя президент Франции Эммануэль Макрон. Лидер США ответил на звонок, несмотря на то что в Вашингтоне еще не было 07:00 (соответствует 14:00 мск). По данным газеты, он поддержал выдвигаемые европейские требования.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Макрон, глава правительства Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц 10 мая посетили столицу Украины. Политики обсудили проект возможного объявления 30-дневного прекращения огня и заявили, что Киев готов к нему с 12 мая.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая во время пресс-конференции в малахитовом зале фойе Большого Кремлевского дворца предложил Киеву восстановить переговоры 15 мая в Стамбуле.

В этот же день Трамп 11 мая в социальной сети Thuth Social сделал анонс наступления «большой недели» в решении украинского конфликта. Кроме того, он отметил, что продолжит работать с обеими сторонами.