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СМИ рассказали о поддержке Трампом плана «коалиции желающих» по Украине

Politico: Трамп решил поддержать план «коалиции желающих», но может передумать
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Фото: REUTERS/Kent Nishimura
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Президент США Дональд Трамп решил поддержать план ЕС по украинскому конфликту, но может поменять свое мнение. Об этом 11 мая сообщила газета Politico.

«Трамп поддерживает европейские требования, а также готов внести свой вклад в реализацию и наблюдение за потенциальным прекращением огня — по крайней мере так заявляет европейская сторона», — следует из публикации.

При этом уточняется, что американский лидер склонен быстро менять решения, поэтому он может передумать и в этом случае.

Как сообщает Politico, инициативу позвонить Трампу после трехчасовых переговоров «коалиции желающих» в Киеве взял на себя президент Франции Эммануэль Макрон. Лидер США ответил на звонок, несмотря на то что в Вашингтоне еще не было 07:00 (соответствует 14:00 мск). По данным газеты, он поддержал выдвигаемые европейские требования.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Макрон, глава правительства Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц 10 мая посетили столицу Украины. Политики обсудили проект возможного объявления 30-дневного прекращения огня и заявили, что Киев готов к нему с 12 мая.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая во время пресс-конференции в малахитовом зале фойе Большого Кремлевского дворца предложил Киеву восстановить переговоры 15 мая в Стамбуле.

В этот же день Трамп 11 мая в социальной сети Thuth Social сделал анонс наступления «большой недели» в решении украинского конфликта. Кроме того, он отметил, что продолжит работать с обеими сторонами.

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