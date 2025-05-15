Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле
Текущие события с переговорами делегации России и Украины в Стамбуле представляют собой интригу. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — сказал он на заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».
Лавров также призвал не забывать о других проблемах, таких как ситуация в Секторе Газа и на Ближнем Востоке, которые возникли в результате политики стран НАТО, использующих военную силу без должного размышления.
В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».
Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.