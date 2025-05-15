Реклама
Прямой эфир
Мир
Переговоры России и Украины в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
Мир
Израиль согласился возобновить доставку гуманитарной помощи в Газу
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА ВСУ над территорией РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Экономика
Объем продаж в онлайн-торговле снизился в два раза из-за сбоев в интернете
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов Telegram с контентом о терроризме
Мир
Рютте призвал НАТО развивать оборонную промышленность на фоне успехов России
Мир
Сийярто призвал Брюссель не мешать переговорам между РФ и Украиной в Стамбуле
Мир
В «Росатоме» рассказали о строительстве АЭС в Киргизии
Мир
Аксенов призвал не относиться серьезно к мнению стран Запада по Крыму
Мир
В МИД РФ сообщили об отсутствии пострадавших россиян при столкновениях в Ливии
Общество
Сотрудники издательства Individuum были задержаны на фоне обысков в «Эксмо»
Мир
Минюст США выразил желание депортировать ученую Петрову вопреки мнению суда
Общество
В Минтруде положительно оценили распределение праздничных дней в 2026 году
Сюжет:

Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле

0
EN
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Текущие события с переговорами делегации России и Украины в Стамбуле представляют собой интригу. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — сказал он на заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

Лавров также призвал не забывать о других проблемах, таких как ситуация в Секторе Газа и на Ближнем Востоке, которые возникли в результате политики стран НАТО, использующих военную силу без должного размышления.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».

Территориальные принципы: с чего может начаться диалог России и Украины
И что способно сорвать первые за три года прямые переговоры

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025