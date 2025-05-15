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Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

Захарова: российская сторона готова к серьезной работе в Стамбуле
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. Об этом в четверг, 15 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила, что российский лидер Владимир Путин 11 мая предложил возобновить прямые переговоры, которые были приостановлены в 2022 году киевским режимом по указанию на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Президент также заявил о готовности начать эти обсуждения «без промедлений, без предварительных условий» в Стамбуле 15 мая.

«Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу», как это было уже заявлено неоднократно. Российская сторона настроена на серьезные переговоры», — сказала дипломат.

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Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.

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