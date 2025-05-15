Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Президент РФ Владимир Путин в среду вечером, 14 мая, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель кремля Дмитрий Песков.
«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — поделился он с журналистами.
Кроме того, Песков уточнил, что в ходе встречи, помимо членов российской переговорной группы, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Накануне Путин утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в число членов вошли: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Российский лидер выступил с инициативой о прямых переговорах 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.