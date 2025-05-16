Переговоры делегаций США, Турции и Украины начались в Стамбуле
В Стамбуле начались переговоры американской, турецкой и украинской делегаций по вопросу конфликта на Украине. Об этом 16 мая сообщил украинский МИД.
«В Стамбуле начались трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции», — указано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что в них участвуют госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.
Позднее глава делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский — отметил, что российская переговорная группа в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине.