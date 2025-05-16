Запрос времени: делегации России и Украины сдвинули дату переговоров

Украина пытается оттянуть переговоры с Россией, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Намеченная на 15 мая встреча представителей двух стран в Стамбуле перенесена на следующий день. Несмотря на это, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта, заявил глава переговорной группы — помощник президента РФ Владимир Мединский. Зеленский также направил в Стамбул делегацию, ее возглавил министр обороны Рустем Умеров. Вместе с этим Киев продолжает отказываться от обсуждения территориальных вопросов, препятствуя переговорному процессу в надежде на изменение позиции США. О том, с чего может начаться диалог РФ и Украины в Стамбуле, — в материале «Известий».

Когда состоятся переговоры России и Украины в Стамбуле

Встреча делегаций РФ и Украины не состоялась в четверг в Стамбуле, переговоры могут пройти в пятницу, 16 мая. Москва и Киев заявили о готовности начать диалог. Российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей разрешения конфликта, заявил прессе глава переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский.

— Готовы к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению. У нас рабочий настрой, здесь присутствует в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств, — отметил глава переговорной группы РФ.

По данным агентства Anadolu, 16 мая в Стамбуле может пройти четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. Однако, по другим сведениям, представители РФ и Украины проведут переговоры в присутствии только делегации принимающей стороны.

Делегация из России прибыла в Турцию утром 15 мая и ожидала приезда представителей Украины. Но в этот день наша переговорная группа провела лишь встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Владимир Зеленский днем 15 мая прилетел в Анкару, где встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На пресс-конференции после диалога он даже сообщил о готовности к прямым переговорам с Россией и направил делегацию в Стамбул. Однако глава Украины тут же сделал резкое заявление о том, что не намерен признавать российскими территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Украинская сторона в целом не собирается обсуждать территориальные вопросы.

Заявления Зеленского для России неприемлемы и, если Украина не поменяет свою позицию, то это напоминает попытку срыва переговоров. РФ не может обсуждать свою территориальную целостность, вместо этого Москва намерена сделать акцент на вопросах нейтрального статуса Украины, сокращения численности ВСУ, защите прав русскоязычного населения и православной церкви на украинской территории. Сначала необходимо ликвидировать первопричины конфликта, подчеркнул «Известиям» замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Украинскую переговорную группу возглавил министр обороны Рустем Умеров. Примечательно, что он входил в состав делегации из Киева на переговорах весной 2022 года, тогда Умеров был депутатом Верховной рады. В составе украинской группы — 12 человек, среди них заместители глав МИД, СБУ, Генштаба ВСУ.

Стратегия РФ понятна — переговоры без условий, то есть обсуждение всего спектра проблем без исключения. В выступлениях наших официальных лиц всегда упоминаются «глубинные причины» конфликта на Украине, поэтому каких-то ограничений российская сторона не приемлет, заявил «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Лошкарев.

— Стратегия Украины на нынешнем этапе сводится к затягиванию процесса урегулирования, — сказал эксперт. — Киев надеется на медленную эволюцию администрации Трампа в вопросе поддержки Украины — для этого используется давление стран ЕС, Великобритании и папского престола.

Ближе к ночи Владимир Мединский заявил: российская делегация с 10 утра 16 мая будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он подчеркнул, что представители РФ готовы к работе и прибыли в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

Какую роль в переговорах играют США

Хотя изначально планировалось, что переговоры пройдут между РФ и Украиной, в Стамбул, по словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, прибыла часть американской делегации. Другая ее часть во главе с госсекретарем Марко Рубио находится в Анталье, где проходит неофициальный саммит министров иностранных дел НАТО. Глава американской дипломатии заявил, что встретится 16 мая с главой МИД Турции и украинской делегацией в Стамбуле. От переговоров делегаций РФ и Украины США ждут согласия на «всеобъемлющее прекращение огня».

Роль Соединенных Штатов в настоящий момент очень важна — Вашингтон взял на себя вопросы выработки компромиссов по политической части урегулирования, включая вопросы расширения НАТО и санкций. Расчет американцев строится на том, что если удастся договориться о главном, то по остальному спектру проблем уже будет легче найти точки соприкосновения. Эту роль нельзя назвать посреднической — США всё еще поставляют вооружения одной стороне конфликта и сохраняют санкции в отношении другой, это нарушает принципы нейтральности международного посредничества.

Это понимают в Москве, и потому российская дипломатия выводит часть обсуждаемых вопросов в формат двусторонних переговоров с США. Это понимают и в Киеве, что и обусловливает стратегию затягивания переговоров — чем скорее развалится нынешняя конструкция, тем быстрее возможно возвращение к «евроатлантической солидарности» и двухпартийной поддержке Украины времен Байдена, резюмировал Иван Лошкарев.

В свою очередь американский лидер заявил, что не разочарован составом российской делегации и рассматривает возможность личного приезда в Стамбул, если в переговорах Москвы и Киева будет прогресс. И тут же подчеркнул: в вопросе урегулирования украинского конфликта «ничего не произойдет», пока не состоится его встреча с Путиным. Однако в Кремле в ближайшие дни не планируют подготовку к таким переговорам, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как стороны подошли к переговорам в Турции

11 мая президент РФ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Главой российской делегации Владимир Путин назначил помощника президента Владимира Мединского, он же возглавлял российскую группу переговорщиков в 2022-м. В ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Кроме того, был сформирован состав экспертов, в него вошли первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Перед отъездом российской делегации Владимир Путин провел совещание, посвященное подготовке предстоящих переговоров с Украиной. Для России приоритет — долгосрочный мир, это закреплено в соответствующих инструкциях членам делегации, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Состав российской группы абсолютно логичен, поскольку позиция РФ состоит в том, что мы продолжаем разговор, который был прерван Киевом три года назад. В российской делегации есть опытные переговорщики, представляющие все необходимые структуры, это компетентные люди. В то же время компетенции украинских переговорщиков остаются неизвестными, как и объем их полномочий, считает Владимир Шаповалов.

Москва и Киев запустили переговорный процесс сразу после начала СВО. В ее состав тогда кроме Владимира Мединского также вошли заместители глав минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол РФ в Белоруссии и полпред РФ в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

Украинскую сторону изначально представляли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров (с сентября 2023 года — министр обороны Украины) и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Главой этой делегации был лидер фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Первые три встречи прошли в конце февраля – начале марта 2022 года в Белоруссии, в Гомельской области и в Беловежской пуще. В конце марта 2022-го в Стамбуле во дворце Долмабахче прошли новые переговоры представителей двух стран. Владимир Мединский заявил тогда, что Москва впервые получила от Киева «зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения». Проект предусматривал внеблоковый статус Украины и гарантии безопасности. По словам президента РФ, эти договоренности были парафированы в Стамбуле главой украинской переговорной делегации.

Однако затем Киев фактически вышел из переговоров, выдвинув новые требования. В ноябре 2023-го Давид Арахамия в интервью сообщил, что экс-премьер Британии Борис Джонсон (занимал пост в 2019–2022 годах) запретил Киеву подписывать мирные соглашения с РФ по итогам переговоров в Стамбуле и потребовал продолжения боевых действий против России.

Эта ошибка стоила больших потерь среди украинских военнослужащих и имела разрушительные последствия для Украины.

— Условия мирного соглашения, предлагаемые Украине, сегодня выглядят гораздо хуже, чем мирное соглашение, которое было близко к принятию весной 2022 года. Согласиться на текущие условия, скорее всего, означало бы конец военно-политического руководства Украины и самого Зеленского, так как три года назад ими было отвергнуто мирное соглашение на гораздо лучших условиях, — отметил в беседе с «Известиями» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

С другой стороны, попытки Киева уклониться от прямых переговоров сулят Украине плохие перспективы на международной арене, где он рискует лишиться уже поддержки Вашингтона, резюмировал он.