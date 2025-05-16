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Переговоры делегаций России и Украины начались в Стамбуле

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Переговоры делегаций России и Украины начались во дворце Долмабахче в Стамбуле 16 мая.

По информации СМИ, перед переговорами помощник президента Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, провел встречу с представителем США.

Помимо Мединского, в состав российской делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украину представляют министр обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, а также другие представители военного сектора.

До этого в Стамбуле прошли переговоры американской, турецкой и украинской сторон.

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Накануне Мединский отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он считает, что группа обладает всеми необходимыми навыками и полномочиями для участия в переговорах.

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