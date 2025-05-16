СМИ заявили о плане представителя Госдепа Энтона встретиться с Мединским
Представитель Госдепартамента Майкл Энтон проведет в Стамбуле отдельную встречу с помощником президента России Владимиром Мединским, который возглавляет делегацию из РФ. Об этом 16 мая заявил BBC.
«Сначала он отдельно встретится с Мединским из российской делегации», — говорится в публикации.
Уточняется, что он не будет присутствовать на трехсторонней встрече с участием России, Украины и Турции.
В этот же день сообщалось, что в Стамбуле начались переговоры американской, турецкой и украинской делегаций по вопросу конфликта на Украине.
Накануне, 15 мая, Мединский заявил, что Россия настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по украинскому кризису в Стамбуле.