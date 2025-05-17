СМИ сообщили об активизации в США призывов к санкциям против РФ после переговоров
Законодатели в США усилили давление на конгресс с призывами одобрить новые санкции в отношении России после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщило агентство Reuters.
По информации агентства, сенаторы заявили о недостаточном прогрессе в переговорах о прекращении огня и вновь обратились к идее ужесточения ограничительных мер.
Согласно опубликованным данным, законопроект по санкциям против России в Сенате поддерживают 73 из 100 сенаторов. В палате представителей поддержку выразили по меньшей мере 28 из 435 конгрессменов.
Проект закона предполагает введение как первичных, так и вторичных санкций против России и ее торговых партнеров. Документ также предусматривает введение импортных пошлин в размере до 500% на товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.
16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введение санкций против России «при необходимости», но предпочел бы избежать таких мер.