Шаг на встрече: итоги первых за три года переговоров России и Украины

Одним из главных результатов первых за три года прямых переговоров России и Украины стала готовность Москвы и Киева продолжать дальнейший диалог и обменяться видением возможного прекращения огня. Стороны также договорились в ближайшее время провести масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам двухчасовой встречи в Стамбуле. Киев также запросил прямые переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Но в экспертном сообществе считают, что существенные подвижки в украинском урегулировании возможны лишь в диалоге между президентами РФ и США. О том, как прошли переговоры в Турции и зачем глава Минобороны РФ приезжал в Минск, — в материале «Известий».

Киев запросил прямые переговоры между Путиным и Зеленским

Как бы Киев ни оттягивал эту встречу, но Россия и Украина все-таки возобновили прямые переговоры об урегулировании вооруженного конфликта. 16 мая делегации стран вновь встретились в Стамбуле во дворце Долмабахче, где прервали контакты три года назад. Как сообщают СМИ, после приветственной речи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан остался в зале переговоров. Помимо него на встрече присутствовал глава турецкой разведки Ибрагим Калын.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Разговор, проходивший на русском языке при наличии переводчика у украинской делегации, продлился почти два часа и принес определенный результат. Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в ближайшие дни между Россией и Украиной произойдет обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Киев запросил прямые переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Москва приняла этот запрос к сведению, отметил Владимир Мединский. Наконец, РФ и Украина договорились представить свое видение «возможного будущего» прекращения огня.

«После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным — тоже об этом оговорено — продолжить переговоры», — заявил по итогам встречи журналистам Владимир Мединский.

Результаты переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле представляют собой максимум достижимого на данный момент, заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Интерфаксом». По его мнению, это свидетельствует о том, что процесс вернулся в нормальное русло, какое и планировалось в марте 2022 года.

Российская делегация во время заявления по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

К слову, до переговоров стало известно, что Россия и Украина совершили обмен телами погибших военнослужащих. По данным РБК, Россия вернула 909 тел и получила в ответ 34. Последний такой обмен произошел в середине апреля.

Владимир Мединский подчеркнул, что РФ в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты с Украиной. Министр обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, сказал, что Киев «скоро сообщит» о повестке следующего раунда переговоров.

Позже в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Мединский заявил: делегация России напомнила украинским переговорщикам в Стамбуле условия взаимных соглашений в 2022-м, это было важно. Требования вести переговоры только после прекращения огня он прокомментировал так: «Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно».

Утром украинцы проводили последние консультации с представителями ключевых военных доноров — США, Германии, Великобритании и Франции. На Западе не переставали угрожать России, если она не согласится на уступки. Так, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал Москве новый санкционный пакет, который, впрочем, и так должен быть одобрен ЕС 20 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский также провел встречу с представителями США, сообщали СМИ.

Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле Фото: REUTERS/Arda Kucukkaya/Turkish Foreign M

Накануне представители Киева демонстративно проигнорировали приезд российских переговорщиков, ждавших своих визави в Стамбуле с раннего утра. 16 мая рукопожатия и какие-либо приветствия в начале переговоров делегаций России и Украины по предварительной договоренности сторон показаны не были. Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров. Большая часть украинской делегации прибыла на переговоры в одежде в стиле милитари, отказавшись от делового дресс-кода, при этом ее глава и министр обороны Рустем Умеров надел черный костюм.

Зачем Белоусов отправился 16 мая в Белоруссию

Российский министр обороны Андрей Белоусов 16 мая прибыл в Белоруссию. В Минске у него состоялась встреча с президентом Александром Лукашенко, на которой они обсудили укрепление оборонного взаимодействия и совместные учения «Запад-2025». Часть маневров пройдет на белорусских полигонах, и Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск «готов к учениям».

«Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации», — заявил Андрей Белоусов, отметив сугубо оборонительный характер учений.

Российский министр обороны Андрей Белоусов на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко Фото: Министерство обороны РФ

Хотя маневры запланированы на сентябрь, не исключено, что слова российского министра и белорусского президента могут служить сигналом Киеву и его западным спонсорам о готовности ответить в случае усиления военного давления на РФ, считает белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

— То, что Россия и Белоруссия очень тесно сотрудничают в оборонной сфере, само по себе сигнал Западу и Украине о том, что какие-то агрессивные действия в нашем направлении мы можем достойно встретить, — заявил он «Известиям».

Лукашенко заявил, что Минск и Москва активно реализуют договоренности о размещении современного вооружения на белорусской территории, в том числе ракетного комплекса «Орешник». Ранее стало известно, что в республике завершается производство пусковых установок для «Орешника», Белоруссия ожидает поступления ракет из России.

Перспективы украинского урегулирования

Хотя РФ и Украина обсудили возможные контакты Владимира Путина и Владимира Зеленского, маловероятно, что они возможны в ближайшей перспективе, считают в экспертном сообществе.

— Зеленский будет подавать это либо как свою победу, либо как то, что он «жестко защищает интересы Украины», — отметил в разговоре с «Известиями» политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом Москва не будет отказываться от переговоров и дальнейших контактов с Украиной, сохраняя диалог с США, считает эксперт.

— Мы будем делать всё что можно. Что касается США, они, конечно, заинтересованы в прекращении конфликта, причем даже на условиях, абсолютно не выгодных для нас, но просто для того, чтобы выставить это как «победу Трампа». Мол, он пришел и «навел порядок», усадив всех за стол переговоров, — отметил Богдан Безпалько.

Президент США Дональд Трамп, возлагающий вину за начало конфликта на администрацию Джо Байдена, с начала своего президентского срока выступает за скорейшее прекращение огня. Ранее Трамп сообщил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине. Также он заявил о готовности встретиться с российским лидером, «как только это будет возможно организовать».

— Этот вопрос (украинского урегулирования. — Ред.) в силу его масштаба и того, что в него вовлечены две ядерные сверхдержавы, в первую очередь идет на уровне России и США. И здесь очень много будет зависеть от дальнейших разговоров между Трампом и Путиным, — заявил в разговоре с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Фото: REUTERS/Stringer

При этом эксперт допускает, что личная встреча глав РФ и США может привести к существенным подвижкам в украинском урегулировании.

Следует отметить, что хотя нынешняя администрация США позиционирует себя как посредника между РФ и Украиной, Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву и передавать ему разведывательную информацию, что препятствует скорому разрешению кризиса.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров провели телефонный разговор с Дональдом Трампом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. В числе европейских лидеров, которые участвовали в этой беседе, — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, которые сейчас находятся на саммите Европейского политического сообщества в Албании.