Евросоюзу необходимо прекратить военные поставки на Украину для урегулирования конфликта, заявил «Известиям» ряд евродепутатов. Они также выступают за мирное разрешение кризиса, в отличие от лидеров своих стран. Сейчас стороны конфликта готовятся к встрече в Стамбуле: обсуждения будут охватывать в том числе реалии на земле, включая вопрос территорий, сообщили в МИД РФ. При этом США угрожают выйти из переговорного процесса, если Москва и Киев не начнут диалог. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что без согласия Владимира Путина разрешить конфликт на Украине невозможно. Уиткофф вместе со своими коллегами Марко Рубио и Китом Келлогом также направятся в Турцию для наблюдения за переговорным процессом, сообщают западные СМИ. Каких результатов ждать от встречи в Стамбуле — в материале «Известий».

Позиция Европы по украинскому урегулированию

Европейский союз, формально декларирующий приверженность миру, продолжает балансировать между поддержкой Киева и внутренними противоречиями. На фоне предложения Владимира Путина о переговорах с Украиной 15 мая в Стамбуле — между странами ЕС разлад. Одни настаивают на «победе Украины любой ценой», другие всё чаще говорят о необходимости дипломатического разрешения. В нынешних обстоятельствах это сложный и глубоко деликатный вопрос, считает депутат Европейского парламента Милан Угрик.

— Но есть весомые аргументы в пользу начала переговоров. Во-первых, спасение жизней. Любой путь, который может привести к прекращению огня или мирному соглашению, способен уменьшить или прекратить продолжающуюся гибель и страдания людей. Во-вторых, экономическая и гуманитарная помощь. В конце концов, международная поддержка, когда некоторые союзники могут рассматривать переговоры как признак дипломатической зрелости и шаг к стабильности. Кроме того, привлечение нейтральных третьих сторон (например, Турции, ООН или других) может повысить шансы на продуктивный диалог, обеспечив при этом определенные гарантии, — отметил европейский парламентарий.

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Так считают и некоторые европейские лидеры, например, премьеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан — они видят в переговорах единственный способ остановить конфликт. Однако ключевое условие для этого, по мнению Угрика, — прекращение военной поддержки Киева: «Единственным рычагом воздействия может стать прекращение финансовой и военной помощи, от чего, к сожалению, многие лидеры отказываются. Я думаю, что главы стран ЕС и европейские институты должны усилить давление на Зеленского и убедить его начать мирные переговоры. Конфликт уже слишком сильно вредит Украине, ЕС и России».

— При этом ряд западных стран боятся потерять лицо и прекратить поставки вооружения Украине. Хотя мы, безусловно, должны двигаться к тому, чтобы найти долгосрочное решение конфликта, а значит, необходимо прекратить отправку вооружения. Это лишь продлевает конфликт. Всем понятно, что у России есть превосходство в военном плане, и западные поставки не способны переломить ситуацию на поле боя. Тем не менее некоторые страны пытаются таким образом ослабить РФ, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Чехии Иван Давид.

Официальный Брюссель демонстрирует в целом агрессивный настрой. Как заявил 13 мая представитель Кремля Дмитрий Песков, Европа «никак не может претендовать на непредвзятый подход» в урегулировании, поскольку «целиком и полностью занимает сторону Украины». Эта оценка подтверждается действиями ЕС: вместо поиска компромиссов Брюссель готовит новый пакет санкций против России, а также ищет способы обойти вето Венгрии на уже существующие ограничения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Я надеюсь, что общественное давление и стремление всех граждан стран ЕС к миру убедят европейских и мировых лидеров отложить опасные игры в сторону и мобилизоваться ради одной цели — успешных мирных переговоров в Стамбуле. <…> Я надеюсь, что Брюссель, по крайней мере, выйдет из логики войны и станет защитником мира. Граждане стран-членов ЕС, особенно граждане Румынии, сыты по горло войной и пагубной внешней политикой Европейского союза, — сказала «Известиям» евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ.

При этом Bloomberg сообщает, что Евросоюз намерен дождаться результатов стамбульской встречи, прежде чем ввести новые санкции (возможно, совместно с американцами). Такая пауза выглядит скорее тактической уловкой, чем искренним желанием дать шанс диалогу. Германия, ключевой игрок ЕС, хоть и свернула публичные обсуждения поставок ракет Taurus Украине, но продолжает военную поддержку Киева. Как отметил представитель минобороны ФРГ, значение этих ракет «было переоценено», но это не отменяет их потенциального использования.

Раскол внутри ЕС стал еще очевиднее после визита группы евродепутатов в Москву на празднование 80-летия Великой Победы. По итогам этой поездки Европарламент даже начал расследование, что подчеркивает нетерпимость Брюсселя к любым попыткам диалога с Россией. Тем не менее эти политики — из Словакии, Германии, Чехии и Кипра — открыто выступили против антироссийской линии ЕС, встретившись с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Особое «внимание» уделили визиту Роберта Фицо, который не только был одним из гостей на параде Победы, но еще и провел переговоры с Владимиром Путиным. Глава правительства Словакии посчитал реакцию Брюсселя неприемлемой.

Главная задача, которую сейчас ставят перед собой ведущие европейские страны — это сесть за стол переговоров, считает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

— Поэтому вопросы будущей архитектуры европейской безопасности, что должно было бы волновать в первую очередь, их не очень интересуют. Им важно, чтобы Украина так или иначе попыталась защитить свои интересы в рамках урегулирования. Но если исходить из происходящего на поле боя и сегодняшней дипломатической активности США и РФ, это маловероятно. Я думаю, что у европейцев есть надежда, что Трамп всё-таки откажется от украинского урегулирования и всё вернется в ту парадигму, которая была при Джо Байдене, но в значительно меньших масштабах, — заявил в беседе с «Известиями» Сергей Шеин.

Фото: REUTERS

Однако республиканец вряд ли откажется от урегулирования из-за репутационных рисков. А прогресс в российско-американских отношениях сказывается на действиях европейцев, добавил эксперт.

Что ждать от потенциальной встречи РФ и Украины в Стамбуле

Пока ЕС пытается синхронизировать свою позицию с США, Москва и Вашингтон ведут отдельную игру. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прямо заявил: без согласия Путина конфликт не разрешить. Это признание подрывает амбиции ЕС стать самостоятельным участником переговоров. Как отметил Песков, подход Европы «контрастирует с позицией Москвы и Вашингтона», поскольку Брюссель «нацелен на продолжение войны».

Предложение Путина возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле стало проверкой на дееспособность всех сторон. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия «готова вести переговоры ответственно, но сомневается в договороспособности другой стороны». Киев, по его словам, продолжает демонстрировать «агрессивную позицию». Это подтверждается недавним скандалом с КНР. Украина назвала участие китайского почетного караула в параде Победы в Москве «поддержкой оккупантов», на что МИД КНР ответил резкой критикой: «Украина вообще не понимает, кто агрессор?» — имея в виду исторический контекст праздника.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

При этом США, которые до сих пор всячески продвигают урегулирование, в то же время угрожают вообще выйти из переговорного процесса, усиливая тем самым давление на обе стороны. Пока известно, что Дональд Трамп направил в Стамбул своих спецпосланников — Уиткоффа и Келлога. Их задача — наблюдать за переговорным процессом. Как заявил Уиткофф, главными темами станут «отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю». На переговорах в Стамбуле стороны затронут вопросы устойчивого урегулирования и реалии на земле, включая вопрос территорий, заявили в МИД РФ.

Вашингтон открыто использует и другие рычаги давления: Келлог упомянул о планах размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра — явный сигнал Москве о возможной эскалации. При этом РФ неоднократно выступала против размещения западных контингентов на Украине даже в качестве миротворцев.

Фото: TASS/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Украина, впрочем, не спешит окончательно сдавать позиции. Как сообщили в СВР, Киев удерживает мирных жителей Курской области как «ценный актив» для будущего торга. Одновременно Зеленский пытается балансировать между требованиями Запада и политическим давлением внутри страны. Готовность Зеленского быть в Стамбуле связана с давлением США, считает доцент Департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк. После предложения Путина о переговорах в Турции Трамп публично заявлял, что Украина должна согласиться «немедленно». По его мнению, «России новые переговоры нужны для демонстрации готовности к политическому формату урегулирования».

Пока дипломаты готовятся к переговорам, Запад готов задействовать экономическое давление. ЕС и США обсуждают «наиболее жесткие» санкции против России, которые могут быть введены уже в июне. При этом, как пишет Financial Times, соглашение по минералам между Вашингтоном и Киевом вряд ли принесет прибыль в ближайшее десятилетие — еще один признак того, что Запад рассматривает Украину как долгосрочный проект сдерживания России.