Второй сезон: могут ли РФ и Украина приблизиться к миру на встрече в Турции

Россия и Украина могут продвинуться в урегулировании конфликта на новой встрече в Стамбуле, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее Владимир Путин предложил возобновить переговоры в Турции 15 мая. Украинская сторона заявляла, что сначала ожидает 30-дневного перемирия с 12 мая, однако после призыва Дональда Трампа «немедленно» согласиться на встречу Владимир Зеленский отмел требование о перемирии и заявил о готовности лететь в Стамбул. Тем временем американский президент тоже допустил визит в Турцию, если это будет полезно для переговоров. В этих же числах в Анталье пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО. Сложится ли «Стамбул 2.0» — в материале «Известий».

Состоится ли встреча РФ и Украины в Стамбуле

Украина под давлением США стремительно меняет свою позицию после предложения Владимира Путина возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий 15 мая. Сначала — сразу после заявления российского президента — Владимир Зеленский ответил, что ожидает от РФ согласия на «полное, длительное и надежное» 30-дневное перемирие с 12 мая и только тогда Киев будет готов к встречам для переговоров с Москвой.

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Вашингтон отреагировал моментально. Дональд Трамп призвал украинскую сторону «немедленно согласиться» на это предложение. По словам главы Белого дома, на встрече в Стамбуле Москва и Киев смогут определить, возможно ли заключить соглашение о мирном урегулировании конфликта. В противном случае Европа и США будут знать, «на чем всё держится», и смогут «действовать соответственно», подытожил Трамп. На этом фоне Зеленский перестал требовать прекращения огня и заявил, что приедет в Турцию.

— Был опыт первого Стамбула, и эти переговоры до какого-то момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его одернули. <...> Но если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года, — заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Смысл в таких переговорах, разумеется, существует, но уже в условиях Стамбула 2.0: за эти три года совершенно иным образом выглядит ситуация на линии боевого соприкосновения, да и в целом положение Украины, по сравнению с тем, что было два года назад, отметил сенатор.

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В Кремле и МИД РФ потенциальную встречу в Стамбуле пока не комментировали. Тем временем замглавы ведомства Сергей Рябков обсудил с послом Турции в России Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Стамбула в рамках многосторонних механизмов.

Лично Владимир Путин, кстати, не исключил, что во время переговоров удастся условиться о новом прекращении огня, несмотря на то что все предыдущие перемирия, объявленные российской стороной, Украина не соблюдала. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил: переговоры с Украиной в Стамбуле должны проходить с учетом реальной ситуации и наработок переговоров 2022 года. При этом состав делегации до сих пор неизвестен: Ушаков пообещал объявить о нем позже.

Зеленский заявил, что в Стамбуле будет ждать именно Путина, вот только для их очной встречи есть много но, например, указ украинского лидера от 30 сентября 2022 года, которым запрещены переговоры лично с «президентом Российской Федерации В. Путиным». При этом позже Зеленский и глава офиса Андрей Ермак заявляли, что указ на самом деле не запрещает таких переговоров президенту или специально уполномоченным лицам. В тексте документа таких исключений нет.

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Впрочем, до 15 мая спорный указ могут и отменить, особенно если глава РФ согласится на встречу, выдвинув это в качестве условия. Тогда в дело, вполне вероятно, может снова вмешаться Вашингтон.

— Стамбул был предложен Москвой в качестве площадки для встречи российской и украинской делегаций на техническом уровне, но никак не на уровне глав государств, — сказал «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. — Зеленский может отправляться из Киева в Турцию только ради того, чтобы совершить очередной пиар-ход. Разыгрывается это театральное представление, безусловно, для Трампа. То, что в Европе могут назвать пиар-победой, — это, пожалуй, демонстрация того, что ни на дипломатическом треке, ни на каком-либо еще эту победу они ковать сегодня не могут.

Важные встречи изначально принято прорабатывать на техническом уровне, потому что иначе они ни к чему не приведут и станут лишь телешоу. Видимо, на это и делается упор: в очередной раз сорвать переговорный процесс и выставить себя в лучшем свете перед Вашингтоном, добавил эксперт. Важно отметить, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом — срок его полномочий истек еще в мае 2024 года. Поэтому Владимир Путин на законных основаниях может отказаться от встречи, чего, возможно, и ожидает Киев, чтобы сбросить с себя ответственность за переговорный процесс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В целом представить столь скорую организацию встречи на таком уровне сложно, что подчеркивает некую театральность в заявлениях и действиях украинской стороны. К примеру, переговоры Путина и Трампа всё еще на стадии подготовки, несмотря на то что первый разговор лидеров состоялся три месяца назад.

Зачем в Турции встречаются главы МИД стран — членов НАТО

Также в Турции 14–15 мая пройдет неформальная встреча глав МИД стран НАТО. Стоит отметить, что она была запланирована до предложения Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле, да и география встреч не сильно совпадает. Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса соберутся в Анталье. Тем не менее рассуждений на тему «все совпадения неслучайны» избежать не удалось.

На встречу, в частности, собирается глава Госдепа Марко Рубио, который пока не часто балует своим присутствием даже официальные «сходки» западных высокопоставленных чиновников. Например, в апреле Рубио первым отменил поездку в Лондон на переговоры об урегулировании конфликта на Украине после заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским.

Марко Антонио Рубио Фото: TASS/Julien de Rosa

На этом фоне визит госсекретаря США в Турцию, возможно, не выглядит случайным. Более того, сенатор Косачев предположил, что эта встреча организована для поддержки Украины. Официально же она посвящена подготовке к июньскому саммиту НАТО в Гааге, где страны-члены должны принять решение о повышении минимального порога военных расходов, поэтому участие украинской стороны не предусмотрено. Вполне вероятно, что Владимир Зеленский рассчитывает каким-то образом на контакты в кулуарах.

При этом его же решение согласиться на встречу в Стамбуле, минуя предварительное прекращение огня, ставит западных союзников Киева в неловкое положение. Еще накануне ряд стран ЕС в унисон настаивали на 30-дневном перемирии, за которым должны последовать переговоры. Эту идею поддержал, например, и Китай, однако Пекин скорее выражал одобрение в целом любых мирных инициатив. Как сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь, в стране одобряют «все усилия, направленные на достижение мира», и единственный путь выхода из украинского кризиса — диалог и переговоры.

Тем временем призыв Дональда Трампа к Киеву «немедленно» согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле поставил под угрозу и другие европейские планы, а именно убедить США ввести новые санкции против России, если Москва отвергнет мирные инициативы. Еврокомиссия обсуждает введение ограничений в отношении «Северного потока – 2», очередные рестрикции намерены ввести и в Великобритании. Вашингтон же пока проявляет изрядную сдержанность и даже лояльность. К слову, Трамп заявил, что раздумывает о возможности прилететь в Стамбул, если это будет полезно для переговоров об урегулировании конфликта на Украине.