Укрощение огня: готов ли Киев к прямым переговорам с РФ

Поиску приемлемых решений Киев предпочитает наглые ультиматумы. Об этом заявил «Известиям» глава комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил 15 мая возобновить в Стамбуле переговорный процесс, прерванный Украиной в 2022-м. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже сообщил, что готов предоставить площадку для диалога. Однако украинские власти вместе с рядом стран ЕС настаивают на 30-дневном перемирии, за которым должны последовать переговоры. В то же время в Европарламенте предложение РФ рассматривают как «шаг в правильном направлении». О готовности продолжать работу для достижения мира заявил и Дональд Трамп — Украина должна немедленно согласиться на переговоры, заявил он 11 мая. О том, почему киевский режим сопротивляется прямым переговорам с Москвой, и с обсуждения каких тем мог бы начаться диалог, — в материале «Известий».

Россия предложила Украине начать прямые переговоры

Судя по первым откликам на предложение российского президента о переговорах в Турции, Зеленский предпочитает не поиск каких-то приемлемых решений, а наглый ультиматум, заявил «Известиям» председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

— Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, — это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться. Посмотрим, еще есть время. Но это настораживает, — отметил дипломат.

От Запада вновь исходят сигналы насчет ужесточения санкций, однако там прекрасно понимают, что никакой изоляции РФ не получилось, добавил Карасин.

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Россия предложила Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил Владимир Путин в своем заявлении перед прессой.

— Повторю еще раз: мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня. Никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причем, подчеркну, без всяких предварительных условий, — заявил президент.

Глава государства не исключил, что во время этих переговоров удастся договориться и о новом прекращении огня. Причем о перемирии реальном, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, и было бы первым шагом к долгосрочному, устойчивому миру.

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Эрдоган уже поддержал инициативу Путина, выразив готовность предоставить для переговоров стамбульскую площадку. Он высказал мнение, что в процессе урегулирования российско-украинского конфликта «наступил исторический поворотный момент».

Нет смысла углубляться в детали переговоров, пока не будет получена обоснованная реакция на это предложение от другой стороны, отметил в разговоре с «Известиями» посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

— Президент всё сказал, основные комментарии сделаны, поэтому всё сформулировано достаточно четко и понятно. Дальше пока нет смысла что-то детализировать и куда-то уходить, сейчас с нашей стороны шаг сделан, — сказал дипломат.

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Владимир Путин сделал очередной гроссмейстерский ход в рамках дипломатического противоборства вокруг украинского урегулирования. Предложение о немедленном начале переговоров в Стамбуле без каких-либо предварительных условий выбивает почву из-под ног киевского режима и его кураторов, пытающихся выхолостить переговорный процесс, заявил «Известиям» проректор Дипакадемии Олег Карпович.

— Очевидно, что продвигаемая Киевом идея 30-дневного перемирия является уловкой, которая позволит Украине перевооружиться и укрепить позиции перед новым раундом военных действий, — уверен эксперт.

В Москве понимают, что прекращение огня будет возможно лишь в ситуации, когда Киев согласится на серьезный диалог, учитывающий российские требования. Пока что такого рода поползновений с украинской стороны не наблюдается. Возможно, сдвинуть ситуацию с мертвой точки позволит давление на режим Зеленского, исходящее от президента Трампа, резюмировал Карпович.

Как на Украине и на Западе отреагировали на предложение РФ

Украина ожидает, что Россия согласится на «полное, длительное и надежное» перемирие с 12 мая, и тогда Киев будет готов к встречам для переговоров с Москвой, написал в соцсетях Владимир Зеленский. Вскоре эти же тезисы повторил и глава его офиса Андрей Ермак. Сам Зеленский якобы намерен поехать в Турцию 15 мая, написал он в соцсетях.

Напомним, накануне в ЕС выступили с очередной собственной «инициативой» по урегулированию украинского конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск 10 мая прибыли в Киев, где встретились с Зеленским, а затем поговорили по телефону с американским президентом. По итогам встречи стороны призвали Москву к 30-дневному прекращению огня с 12 мая и пригрозили санкциями в случае отказа.

Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Озвученное предложение о 30-дневном перемирии — крайне важная позиция для стран ЕС и Британии. Судя по помпе, с которой подавалась эта новость, в элитах это воспринимается как ключевой ситуативный инструмент давления на Москву, который и позволяет продолжать традиционную линию, и создает новый медийный повод переложить ответственность на Москву. Также она дает европейцам возможность хоть в каком-то виде участвовать в «переговорном» процессе (точнее в его подобии) и вроде как даже обеспечивает некоторую поддержку этим усилиям со стороны Трампа, сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев.

— Предложение России во многом можно воспринимать как шаг, разрушающий подобные ожидания европейцев. Выведение за скобки вопросов перемирия возвращает на стол принципиальные переговорные позиции РФ, а предложение стамбульского формата переговоров выводит за скобки усилия «посредников», — отметил эксперт.

Понятно, что такой подход России ЕС и Британию не слишком устраивает. С учетом того, что принципиальные противоречия не разрешены, наиболее вероятный вариант — сохранение вязкой динамики вокруг конфликта, щедро сдабриваемой воинственными и осуждающими заявлениями из европейских столиц, резюмировал Сергеев.

Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affair of Ukraine/Handout via REUTERS

При этом резко отвергнуть российские предложения на Западе тоже не могут, чтобы не показать свое воинственное лицо и не выйти из процесса переговоров. Поэтому сейчас в ЕС либо молчат, либо высказываются крайне уклончиво.

Так, Макрон отметил, что предложение РФ о переговорах — первый шаг, но этого недостаточно. «Переговоры по определению не могут вестись до безусловного перемирия», заявил лидер Пятой республики. Канцлер Мерц также настаивает на прекращении огня как условии начала переговоров.

При этом есть и другие мнения. Прямые переговоры РФ и Украины — единственное решение конфликта, которое обеспечит не просто прекращение огня, а мир на долгий срок, заявил «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

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— Пришло время сделать то, что мы сделали в Хельсинки в 1975 году — создать всеобщее соглашение о мире и безопасности в Европе. Но нам нужны первые шаги. И я думаю, что предложение Путина идет в правильном направлении, — сказал политик.

Мариани подчеркнул, что понимает опасения России по поводу поставок вооружений Киеву во время перемирия, поскольку ранее Франция и Германия использовали Минские соглашения для усиления Украины.

В США к идее проведения прямых переговоров Москвы и Киева отнеслись осторожно. По мнению Дональда Трампа, переговоры в Турции «как минимум» определят, возможна ли сделка. И поэтому Украина должна немедленно согласиться на предложение о переговорах, заявил президент США.

Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Есть в американской администрации и другая позиция: спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог идею российского президента провести переговоры до прекращения огня не поддержал, призвав сначала объявить 30-дневное перемирие.

Последние несколько недель США декларируют готовность как полностью выйти из переговорного процесса, так и ограничиться ролью посредника, основная миссия которого — начало прямых переговоров. Оба месседжа являются имиджево-риторическими, но не реально-политическими. На практике Америка не планирует полного самоотвода, а заявления на этот счет — инструмент интенсификации активизировавшихся с начала года диалоговых процессов, заявил «Известиям» американист, сотрудник НИУ ВШЭ Егор Торопов.

Что обсуждали Россия и Украина во время прошлых переговоров

Предложение России — попытка возобновить переговорный трек, из которого вышла именно Украина. Диалог между Москвой и Киевом шел с самого начала СВО: первые три раунда российско-украинских переговоров прошли в Белоруссии, далее стороны общались по видеосвязи и в Турции. Весной 2022 года Киев и Москва согласовали большую часть пунктов соглашения, в том числе внеблоковый статус Украины и гарантии безопасности. Документ был даже парафирован главой украинской делегации, но затем по совету тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона Киев от него отказался. А осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете вести переговоры с РФ.

Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Помощник президента Юрий Ушаков уточнил: переговоры с Украиной в Стамбуле должны проходить с учетом реальной ситуации и наработок переговоров 2022 года. Состав делегации, которая может от российской стороны отправиться в Турцию, он называть не стал.

Нужно понимать, что в Стамбуле предлагается начинать переговоры вовсе не на тех же условиях, что были прежде. Таких предложений, от которых Украину отговорил бывший британский премьер, она от России не получит уже никогда, сказал «Известиям» депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

— Кардинально изменилась и ситуация на фронте, и международная поддержка — дружественные нам страны все могли хорошо увидеть на Параде Победы, в том числе и марширующими по брусчатке Красной площади. Мы показываем свою способность к переговорам, — считает депутат ГД.

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Если Киев всё же пойдет на переговоры, они как раз могут начаться с соглашения по прекращению огня и контролю за ним, отметил в беседе с «Известиями» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

— Необходимо описать и создать инструментарий, алгоритм того, как стороны будут придерживаться этого формата: кто будет за этим наблюдать, верифицировать нахождение техники и военных контингентов, требуется определить линию соприкосновения либо линию разграничения. Всё это — достаточно серьезный комплексный аспект и процедура не одного дня, — говорит эксперт.

Параллельно необходимо сразу же начинать прорабатывать аспекты, связанные с политическим урегулированием конфликта, устранением его первопричин. К таковым причинам относится вопрос закрепления в конституции внеблокового статуса Украины и ее отказа от вступления в НАТО. Полноценное урегулирование будет невозможно и без прекращения нарушения прав и создания механизмов защиты русскоязычного населения Украины.