«Те, кто действительно хочет мира, не могут это не поддержать»
Президент России Владимир Путин 11 мая встретился с представителями прессы. Он подвел итоги переговоров с лидерами стран, приехавшими на празднование 80-летия Победы, а также ответил на вопросы журналистов по главным темам мировой и внутренней политики. Основные цитаты — в материале «Известий».
О юбилее Победы
Хочу еще раз поздравить всех вас с праздником, с 80-летием Победы. Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки.
Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет ответственность за построение будущего справедливого мира.
Признательны руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения своих Вооруженных сил.
О ветеранах
Было особой честью приветствовать на трибунах главных героев — ветеранов Второй мировой войны из России, Израиля и других стран.
Об отношениях России и Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно продуктивные переговоры.
Условлено, что в сентябре состоится мой ответный визит в Китай, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Глубоко символично и закономерно, что основные и, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине.
О встречах с лидерами зарубежных стран
Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств из СНГ, стран Азии, Африки и других государств. Еще шесть стран были представлены на высоком уровне.
Вопросы, от которых прямо зависит стабильное, устойчивое развитие всего мирового сообщества, были в центре состоявшихся в Москве многосторонних встреч.
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи
Они проходили в праздничной атмосфере, но были исключительно содержательными, наполненными вопросами политической и гуманитарной повестки.
О корейских военных
Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима, показали хорошую выучку и подготовку.
Об отношениях с Европой
На праздники приехали лидеры некоторых европейских стран, Сербии, Словакии — понимаем, с каким давлением они сталкивались, поэтому отдаем должное их готовности почтить память тех, кто сражался за освобождение этих государств, и ценим их нравственную позицию.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы.
О ситуации на Украине
В ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования на Украине. Мы благодарны нашим гостям и друзьям за то внимание, которое они уделяют этому вопросу.
Об инициированных Россией перемириях
Россия ранее неоднократно выступала с предложениями о прекращении огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной.
Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось и пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался примерно 5 тыс. раз.
Тем не менее на День Победы, этот святой для нас праздник, мы объявили перемирие в третий раз. Более того, мы передавали нашим коллегам на Западе нашу позицию, что в будущем не исключаем возможность продлить сроки перемирия, но, разумеется, после анализа того, что произойдет в эти несколько дней.
И что мы видим? Вы сами всё это видите — киевские власти вообще не откликнулись на наше прекращение огня. Более того, после нашего предложения, а это произошло 5 мая, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки.
За эти три дня объявленного нами прекращения огня произошло то, что вы тоже видели из СМИ — было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу РФ в районе Курской области и Белгородской области. На других направлениях отражено еще 36 атак.
Наши специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим мотивам.
Украинские власти не только отклонили наше предложение, но и пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на празднества в Москве.
О переговорах с Украиной
Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной.
Мы предлагаем Украине возобновить переговоры, которые они прервали в 2022 году. Без всяких предварительных условий. Начать предлагаю незамедлительно, в следующий четверг, 15 мая, там, где они были прерваны: в Стамбуле.
Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной, их смысл в том, чтобы найти первопричины этого конфликта. Не исключено, что в ходе этих переговоров можно будет договориться о новых перемириях, о новых прекращениях огня. Причем о реальном перемирии, которое бы соблюдалось не только Россией, но и украинской стороной.
Наше предложение на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими мотивами, а не интересами их народов, хотят продолжать войну с Россией руками Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Повторю: Россия готова к переговорам с Украиной. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем переговоры.
Завтра у нас намечен разговор с Эрдоганом, я хочу попросить его о возможности проведения переговоров.
Об итогах празднования 80-летия Победы
Хочу еще раз поблагодарить глав государств, которые приехали в Москву на празднование 80-летия Победы. Уверен, тот дух солидарности и согласия, который объединял нас в эти дни в Москве, продолжится в нашем сотрудничестве во имя безопасности и мира.