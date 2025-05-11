«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры»

Россия предложила Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле, без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил Владимир Путин во время заявления для СМИ в ночь на 11 мая. Вскоре он проведет телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Примечательно, что Россия пошла на такой шаг на фоне серьезных нарушений украинской стороной объявленного РФ перемирия по случаю 80-летия Победы. Киев за три дня предпринял пять попыток нападения на российскую государственную границу. Впрочем, украинские агрессивные действия никак не повлияли на торжественные мероприятия в стране. В Москву на День Победы приехали лидеры 27 стран. Владимир Путин провел за праздничные дни 20 двусторонних встреч.





Согласится ли Киев на переговоры 15 мая

В течение 7-10 мая в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приехали 27 глав государств из Латинской Америки, Африки, Азии и Европы. В эти дни Владимир Путин провел в общей сложности 20 двусторонних переговоров. Итоги столь насыщенной работы президент России подвел уже в ночь на 11 мая — он вышел к журналистам после 1:30, его речь продлилась около 20 минут.

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин подчеркнул, что во время прошедших переговоров затрагивалось украинское урегулирование. И это неслучайно: В Москве присутствовали лидеры Бразилии и Китая, которые ранее выступали с миротворческими инициативами. Кроме того, прибыл и премьер Словакии Роберт Фицо, который активно выступает за прекращение конфликта и налаживание отношений с Москвой.

Вопросы стабильного и устойчивого развития всего мира обсуждались на всех двусторонних и многосторонних встречах в Москве.



— Они, конечно же, проходили в особой, торжественной, праздничной атмосфере, но при этом были исключительно насыщенными и содержательными, наполнены темами политической, экономической и гуманитарной повестки, — сказал российский лидер.

От выступления президента ждали, разумеется, реакции на предложение ЕС о 30-дневном перемирии. 10 мая Украина выразила готовность соблюдать его, начиная с 12 мая. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что лидеры ЕС представили это предложение президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора. На том конце провода был президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. Все они в этот день приехали в Киев на переговоры.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, 10 мая 2025 года Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Владимир Путин заявил, что Россия не раз делала шаги к диалогу с украинской стороной и никогда не отказывалась от этой возможности. Более того, страна неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Киевом.

— Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года (они проходили в Турции. – Ред.). Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны, — заявил Владимир Путин.

Глава государства намерен вскоре созвониться с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить этот вопрос. Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, нацеленные на устранение первопричин конфликта. Причем не исключено, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каком-то новом перемирии, которое соблюдалась бы не только Россией, но и украинской стороной, заметил президент.



— Наши предложения что называется «на столе». Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами <… > Повторю, Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к представителям российских и зарубежных СМИ Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев



Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что РФ ждет реакции со стороны Украины на это предложение. Состав делегации, которая может от российской стороны отправиться в Турцию, он называть не стал.

По мнению экспертов, пока рано говорить о реальной готовности Киева к прямым переговорам, и наиболее вероятно европейская коалиция «продолжит гнуть свою линию», считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. Вашингтону же предоставляется возможность выйти из игры с наименьшими имиджевыми потерями и передать «переговорную эстафету» Анкаре.

Американская сторона в последнее время неоднократно говорила о возможности прекратить свою посредническую роль. Впрочем, ожидать, что глава Белого дома Дональд Трамп полностью прекратит участвовать в урегулировании конфликта точно не стоит: завершение этого конфликта было, по сути, одним из его предвыборных обещаний.

— Мяч не просто отбит на западную половину поля, а установлен дедлайн. До 15 мая остается не так много времени. Возможно, это также последнее предложение со стороны Москвы, после трех предыдущих шагов навстречу: частичного перемирия в марте-апреле, пасхального перемирия и перемирия на 9 мая. Все они неоднократно нарушались украинской стороной, — сказал «Известиям» Тигран Мелоян.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не исключено, что в ходе возможных прямых переговоров стороны вновь зайдут в тупик, ведь условия потенциального мира с первых встреч в Стамбуле изменились сильно не в пользу Киева. Поэтому по итогу прямые переговоры могут существенно затянуться или вовсе провалиться, поскольку компромиссная ситуация всё еще не просматривается, резюмировал эксперт.

Нарушения перемирий со стороны Украины





Глава РФ во время своего выступления напомнил, как Киев демонстративно около 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам. Он действовал с 18 марта по 17 апреля и был достигнут по итогам контактов Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Предложенное российским лидером перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Киев отверг. Более того, Владимир Зеленский даже выступил с угрозами нанести удар по Москве, несмотря на прибытие в российскую столицу порядка 30 зарубежных лидеров.

Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov



Тем не менее российские военные отбили все атаки Вооруженных сил Украины во время трехдневного перемирия ко Дню Победы, сказал президент РФ. Киев, по его словам, за этот период предпринял пять попыток нападения на российскую государственную границу в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. При этом Украина понесла очень большие потери. Киев также почти 5 тыс. раз нарушил и пасхальное перемирие, которое действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля и было введено по предложению президента России.

Инициатива о 30-дневном прекращении огня, с которой выступил Зеленский в окружении европейских лидеров, на первый взгляд может показаться попыткой снизить градус конфликта, однако речь идет вовсе не о равноправном призыве к миру, а о политически заряженном ультиматуме, считает председатель международного Центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов. По его словам, страны, призывающие к миру, одновременно обещают усиливать давление и наращивать военную помощь Киеву — такая позиция не способна служить реальной основой для урегулирования.

Попытка использовать перемирие как рычаг давления на Москву просматривается и в деталях: угроза «мощного 17-го пакета санкций» в случае отказа России от этого шага — это уже не дипломатия, а экономическое принуждение, подчеркнул он.

— Россия не отказывается от диалога. Однако любая договоренность возможна только тогда, когда предложения формулируются с учетом интересов обеих сторон, а не представляют собой набор требований, подкрепленных угрозами. Западная инициатива не является таким предложением. Это — тактический маневр, направленный на то, чтобы представить Россию в негативном свете в случае отказа от перемирия, с последующим усилением давления. Реальное перемирие возможно только тогда, когда перестанут использоваться ультиматумы и когда диалог станет основой, а не прикрытием политики санкций и вмешательства, — сказал «Известиям» Энес Караханов.

По его словам, Москва уже сталкивалась с подобной тактикой в предыдущие годы — формальные мирные инициативы, за которыми следовали очередные поставки оружия и расширение НАТО. Поэтому критическое отношение к новой «инициативе» более чем оправдано.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля 2025 г Фото: Global Look Press/www.capitalpictures.com

Содержание так называемых «22 пунктов», которые предлагает Украина и европейские страны, активно обсуждается в СМИ. Один из центральных пунктов — блокировка вступления Украины в НАТО.

— Если это действительно так, то речь идет о потенциальном элементе компромисса, — говорит эксперт.

Внеблоковый статус Украины — одно из ключевых требований Москвы.

Но, учитывая всю предшествующую риторику Киева и Запада, трудно поверить в искренность подобных предложений, предупреждает Караханов.

Приезд зарубежных лидеров в Москву

Президент России выразил признательность зарубежным партнерам, которые предпринимают усилия для мирного урегулирования украинского кризиса. В числе таких стран он назвал Китай, Бразилию, страны Африки, Ближнего Востока и новую администрацию США.

Владимир Путин поблагодарил всех зарубежных партнеров России, которые приехали в Москву на 80-летие Победы, чтобы «поклониться поколению победителей». Такое широкое участие иностранных делегаций в мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, свидетельствует об объединении вокруг идей и ценностей Великой Победы. При этом он напомнил, что лидеры ряда европейских стран — Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины — приехали на празднование, несмотря на угрозы, шантаж и чинимые препятствия.

В РФ понимают, с каким массированным давлением ряд лидеров стран Европы сталкивались, и потому искренне ценят их политическое мужество, твердую нравственную позицию, а также решение разделить праздник с россиянами и отдать дань уважения памяти героям Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев

— Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование Победы над нацистской Германией? Ведь те, кто приехал к нам, — это лидеры не по должностному положению, не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. А кто их пытался запугать? Те, кто встает по стойке смирно перед и отдаёт честь, и аплодирует бывшим солдатам СС? И возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером? Мне кажется, что это покушение с явно негодными средствами, и те, кто пытается это сделать, не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают, — подчеркнул Владимир Путин.

Известно, что ряд стран, включая, например, Эстонию, закрыли свое воздушное пространство для самолетов европейских лидеров, которые следовали в Москву. Роберт Фицо подобные действия на прошедшей ранее встречи с российским лидером назвал «детской шуткой».

Тем не менее Владимир Путин уверен, что рано или поздно отношения между РФ и странами Европы восстановятся.

При этом подлинным примером современных равноправных отношений сегодня в XXI веке может служить партнерство РФ с Китайской Народной Республикой. Владимир Путин подтвердил, что в сентябре посетит Китай на торжествах, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией.