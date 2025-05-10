Сила притяжения: торжества в честь 80-летия Победы превратились в крупнейший саммит

Свыше 15 двусторонних встреч Владимира Путина с главами других государств, 27 лидеров стран, посетивших Москву, в том числе три в статусе официального визита, торжественные приемы и многочисленные юбилейные мероприятия: празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне превратилось по сути в один из крупнейших международных саммитов последних лет. 10 мая президент России завершил серию международных контактов, проведя переговоры с представителями шести государств, среди которых генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам и президент Палестины Махмуд Аббас. Какие проекты, затрагивающие стратегические интересы России, обсуждались на этих встречах — в материале «Известий».

Крупнейший международный саммит в Москве

Юбилейные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли в Москве с 7 по 10 мая, стали одним из крупнейших международных саммитов по представительству глав государств. 27 лидеров, которые в эти дни прилетели в Россию, представляли страны Латинской Америки, Африки, Азии и Европы, в которых проживает почти половина населения Земли.

Во время визита в российскую столицу главы государств не только обсудили волнующие их вопросы с хозяином мероприятия, но и провели ряд встреч между собой. Например, известно, что Си Цзиньпин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. А последний пообщался с лидерами Вьетнама и Бразилии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже сопоставил масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы с переговорами на крупных саммитах.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на церемонии совместного возложения цветов президентом РФ Владимиром Путиным и иностранными лидерами к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 9 мая 2025 года Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев

С большинством из приехавших в Россию лично поговорил в том или ином формате и Владимир Путин. Без публичных двусторонних контактов с российским лидером остались приехавшие президенты стран СНГ. Исключением стал лишь лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев — его встреча с Путиным замыкала череду переговоров, прошедших в День Победы.

А 10 мая в Кремле первыми прошли российско-вьетнамские переговоры. Глава государства встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Делегация приехала в статусе официального визита, что предполагает, как правило, общение в узком составе и в расширенном с участием всех представителей делегаций. Переговоры продлились больше трех часов — То Лам приехал в Большой Кремлевский дворец ближе к часу дня, а после 16:00 лидеры вышли к СМИ для совместного заявления. Оба лидера назвали прошедшие переговоры весьма успешными.

Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам и президент РФ Владимир Путин Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев

«В нынешнем году исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между нашими государствами. За эти годы двусторонние отношения окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга», — сказал Владимир Путин.



Он поблагодарил То Лама за решение Вьетнама участвовать в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы. Более того, на Красной площади 9 мая торжественным маршем плечом к плечу с военными расчетами из России и других государств прошли 68 курсантов Первого армейского офицерского училища Вьетнама. Российский лидер также напомнил, что в РФ хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной армии в 1941–1942 годах в битве за Москву. То Лам поблагодарил президента РФ за теплый прием в Москве и пригласил его во Вьетнам еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам после встречи Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

«Мы с президентом подтвердили, что лидеры и народы Вьетнама и России всегда дорожат давней традиционной дружбой двух стран, которая проверена временем, постоянно укрепляется и развивается во имя долгосрочных интересов двух народов, на благо жителей двух народов», — сказал То Лам.



Россия заинтересована в динамичном развитии стратегического партнерства с Вьетнамом, сохранении его в качестве флагмана сотрудничества России и Юго-Восточной Азии, сказала директор Центра АСЕАН ИМИ МГИМО Екатерина Колдунова. Более того, Вьетнам — это важный логистический хаб, связывающий Дальний Восток России с другими партнерами в Азии, поэтому Москве необходимо развивать в этой стране опорные логистические точки. Ханою тоже важно поддерживать отношения с Москвой.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

— Вьетнам сейчас вынужден активно балансировать между своими основными экономическими и политическими контрагентами — КНР и США. В связи с этим даже выработана концепция бамбуковой дипломатии по-вьетнамски. Это балансирование в связи с действиями Трампа становится всё более сложным, поэтому Вьетнам заинтересован в таких надежных политических, экономических и технологических партнерах, как Россия, — сказала «Известиям» Екатерина Колдунова.

В чем важность отношений РФ и Вьетнама

Отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям, заявил Владимир Путин. Товарооборот за 2024 год вырос более чем на 20% и достиг $6 млрд. При этом странам есть над чем работать, поскольку в 2021 году этот показатель был выше.

«Но мы знаем, что мы должны для этого сделать. Для того, чтобы не только добиться прежнего уровня, но и идти дальше», — подчеркнул президент.



Для дальнейшего роста экономики Вьетнама хорошим стимулом станет использование атомной энергии, заметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по итогам встречи с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Ламом Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев

«Договорились углублять сотрудничество в области обороны, безопасности и военной техники, совместно реагировать на нетрадиционные вызовы безопасности, кибербезопасности, а также взаимодействовать в предотвращении и борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий», — сообщил То Лам.



Политики затронули и гуманитарную сторону. Россия очень ценит то, что во Вьетнаме уделяют большое внимание изучению русского языка. Региональный центр обучения русскому языку для граждан стран Юго-Восточной Азии в скором времени откроется в Ханое, сказал президент. Сегодня сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере выходит на новый уровень, сказал «Известиям» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, за последние годы более 75 тыс. вьетнамских граждан прошли обучение в российских учебных заведениях, и с каждым годом их количество растет.

— Одну из самых больших квот Вьетнаму ежегодно мы даем. Страна входит в топ-5 по количеству выделяемых мест, — заметил он.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Станислав Красильников

Несмотря на то что в прошлый раз Владимир Путин и То Лам виделись меньше года назад — в июне 2024 года во время визита президента РФ в Ханой — стороны подписали по итогам переговоров солидный пакет документов. Всего было заключено 25 соглашений и меморандумов по различным направлениям. Впрочем, главный документ — это совместная декларация «Об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе». В основных положениях документа отмечено, в частности, что Россия высоко оценивает усилия Вьетнама по поиску мирного устойчивого урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Москва и Ханой не поддерживают введение односторонних санкций, не соответствующих международному праву и не утвержденных Советом Безопасности ООН. Россия и Вьетнам договорились подписать межправительственные соглашения о строительстве атомной станции на территории Вьетнама.

— Там много пунктов и много позиций, но его главная суть: мы зафиксировали начало строительства нового исследовательского центра ядерной науки во Вьетнаме и зафиксировали переход к созданию энергетического проекта, — сказал «Известиям» глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Обсуждение ситуации в секторе Газа

10 мая в графике президента было еще пять встреч — с лидерами Зимбабве, Буркина-Фасо, Южной Осетии, Абхазии и Палестины. К переговорам с последним — Махмудом Аббасом — было приковано больше всего внимания, поскольку в открытой части обсуждалась ситуация в секторе Газа. Аббас поблагодарил Владимира Путина за поддержку Россией палестинского народа, особенно он отметил гуманитарную помощь — предоставленные 30 тыс. т пшеницы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев

«Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу. Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса ближневосточного урегулирования. К сожалению, ситуация только усугубляется. Я сейчас говорил о гуманитарном кризисе и катастрофе. Конечно, это усугубляется решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность», — подчеркнул Владимир Путин.



Махмуд Аббас добавил, что Палестина хочет добиться прекращения огня в секторе Газа и решить гуманитарные проблемы. «Мы в настоящее время преодолеваем очень сложные условия, которые обусловлены военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как Западного берега реки Иордан, так и Газы», — заключил он.