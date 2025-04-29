Блок-сигнал: позиция ЕС по российским активам тормозит урегулирование на Украине

Брюссель занимает бескомпромиссную позицию в отношении заморозки российских госактивов, заявили «Известиям» в постпредстве РФ в ЕС. В Еврокомиссии подчеркивают, что средства Банка России должны оставаться «обездвиженными», пока не завершится конфликт на Украине. Брюссель, в распоряжении которого около €210 млрд, не только не готов вести диалог с Москвой об их возврате, но и продолжает обсуждать их использование. Такие действия ЕС, безусловно, усложняют урегулирование кризиса, отмечают эксперты. При этом Соединенные Штаты в перспективе могли бы рассмотреть разблокировку активов в контексте снятия санкций с РФ, которое предполагается новым «планом Трампа».

ЕС затягивает переговоры по Украине

Брюссель по-прежнему не готов делать практически никаких шагов в сторону мирного разрешения кризиса. В частности, это касается возвращения заблокированных российских активов — большая их часть, а именно €210 млрд, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В постпредстве РФ в ЕС заявили «Известиям», что «Брюссель занимает бескомпромиссную позицию в отношении заморозки наших госактивов».

— К тому же на использовании прибыли от управления заблокированными российскими госактивами строится мошенническая инициатива «семерки» по кредитованию Украины (ERA), главную роль в которой играет ЕС. При этом оголтелые есовские русофобы предлагают на этом не останавливаться и агитируют за полную конфискацию наших активов, — сказали «Известиям» в российском представительстве в Евросоюзе.

Летом 2024 года страны G7 согласовали механизм (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, или ERA), по которому Киеву предоставляется кредит на сумму около $50 млрд — он будет погашаться за счет будущих процентов с российских активов.

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На фоне обнадеживающего диалога Москвы и Вашингтона в Европе повторяют всё те же условия для возвращения средств РФ.

— В соответствии с законодательством ЕС российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, — заявили «Известиям» в Еврокомиссии. Брюсселю вторит и «локомотив» европейской экономики.

— G7 использует «непредвиденную прибыль» от иммобилизации активов Центробанка РФ, которые юридически не принадлежат России, для обеспечения кредитов Украине в рамках ERA с 2024 года, — подчеркнули «Известиям» в минфине Германии.

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Более того, в Брюсселе продолжают агитировать за передачу российских активов Украине, чтобы восстанавливать ее. По словам Владимира Зеленского, 23 апреля на встрече в Лондоне, статус которой, к слову, был значительно снижен после отказа США отправлять делегацию на высоком уровне, были согласованы некие поправки к американскому мирному плану. Они предполагают отсутствие каких-либо ограничений для ВСУ, отказ от признания Крыма и новых территорий в составе РФ, а также восстановление Украины, в том числе за счет денег РФ. Конечно, подобные действия ЕС в контексте российских активов не способствуют урегулированию украинского кризиса, отметил в разговоре с «Известиями» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

31 марта состоялась встреча министров иностранных дел Испании, Франции, Германии, Италии и Польши в формате так называемой «большой пятерки». В ней также приняли участие представители Великобритании и Украины вместе с главой евродипломатии Каей Каллас. Обсуждались варианты дальнейшей поддержки Украины, включая судьбу замороженных российских активов. По итогам встречи участники пришли к выводу, что деньги всё же должны оставаться замороженными. Опасения звучат даже со стороны наименее лояльных к России стран ЕС. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна неделю назад заявил, что разморозка Евросоюзом российских €210 млрд заставит Европу расплачиваться по выданным Киеву кредитам.

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РФ не раз подчеркивала, что использование замороженных суверенных российских активов Брюсселем — это грубое нарушение основополагающих принципов и норм международного права. В Москве также пообещали ответить на попытки ЕС экспроприировать ее средства. В начале года профильные российские ведомства уже согласовали текст законопроекта, который позволит России изымать активы резидентов недружественных стран, необоснованно конфисковавших имущество РФ.

Что может заставить Запад разморозить российские активы

США при новой администрации в Белом доме занимают куда более сдержанную позицию. По крайней мере просочившийся недавно в СМИ «план Трампа» по урегулированию ситуации на Украине включает в себя де-юре признание Крыма российским, де-факто признание ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей частью РФ, а также обещание не брать Киев в НАТО, снятие санкций (начиная с 2014 года) и экономическое сотрудничество с США. Да и публичные высказывания Трампа явно говорят в пользу возможного юридического признания полуострова территорией РФ.

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Ранее в ряде американских СМИ допускали и намерение Дональда Трампа разморозить активы Банка России. Стоит отметить, что глава Белого дома часто прибегает к тактике кнута и пряника в переговорах. Это же касается и украинского урегулирования. Определенное движение в вопросе активов косвенно демонстрирует информация о том, что Россия обратилась к США с запросом на покупку самолетов Boeing за счет средств замороженных активов, но при условии перемирия. Как сообщает источник Bloomberg, сделка может стать частью стратегии по ослаблению санкций в случае прекращения боевых действий. Если Вашингтон пойдет по пути экономического сближения с РФ, это может заставить ЕС пересмотреть свою бескомпромиссную позицию, считает американист Константин Суховерхов.

— Если верить тому, что говорит Трамп про вопрос снятия санкций, я думаю, что только его обсуждение в формате прямых переговоров уже будет вести к рассмотрению вопроса возможной разморозки активов, — добавил эксперт.

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По его мнению, потенциально российско-американское сотрудничество, особенно в сфере энергетики, может заставить европейцев «подтянуться» по части снятия санкций, так как они будут терять конкурентное преимущество перед США. Европейский бизнес в конце концов может убедить власти извлечь прибыль из возможного сотрудничества с РФ, избегая больших репутационных потерь.

При этом в Штатах звучат отдельные призывы к ужесточению позиции в отношении Москвы, в том числе в контексте активов. Так, четверо членов сената направили главе Госдепа Марко Рубио письмо с требованием использовать все замороженные российские активы в размере $300 млрд для помощи Украине, сообщает Reuters. Хотя в распоряжении именно США находится довольно незначительная по сравнению с ЕС сумма от $5 до $7 млрд.

Российские средства в Швейцарии

Пока ЕС продолжает накалять ситуацию, а США, напротив, как минимум пытаются идти в сторону урегулирования, еще один «хранитель» российских активов занимает, судя по всему, выжидательную позицию. По последней информации государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO), сумма замороженных средств РФ в стране составляет около 7,4 млрд франков (почти $9 млрд).

— В ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и ее продолжающиеся дестабилизирующие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины, Швейцария приняла решение о введении санкций ЕС против России и, таким образом, об усилении их воздействия, — заявили «Известиям» в SECO.

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— Сам факт диалога об украинском кризисе тоже не приведет к разморозке активов в какой-либо юрисдикции, в том числе суверенных. Если все-таки удастся достичь устойчивого во времени мирного соглашения, я думаю, что какие-то подвижки, может быть, и наметятся, — сказал Иван Тимофеев.

Обсуждать возврат российских активов в Берне пока также не собираются, учитывая, что Швейцария, по сути отказавшись от своего нейтрального статуса, присоединилась к антироссийским санкциям ЕС.

— В настоящее время вопрос незаконно заблокированных российских активов со швейцарской стороной не обсуждается, — рассказал «Известиям» посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. — Официальный Берн занимает откровенно прокиевскую позицию и полностью ориентирован на решения Европейского союза, в том числе по санкционной теме, так что ожидать конструктивного подхода от властей конфедерации по данному сюжету пока не приходится.

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Между тем в SECO уклоняются от вопроса о возможном диалоге с РФ по поводу возвращения активов, ссылаясь исключительно на решение ЕС. При этом важно подчеркнуть, что Швейцария в отличие от Евросоюза не может даже физически использовать доходы от замороженных российских средств.

— В Швейцарии центральный депозитарий ценных бумаг не хранит средства российского Центрального банка, что означает, что он не получает никаких непредвиденных доходов. Вместо этого активы российского Центрального банка в Швейцарии хранятся коммерческими банками в качестве ликвидных активов, — пояснил официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

Он резюмировал: из-за этого структурного различия Швейцария не получает сверхприбыли от иммобилизации резервов и активов российского Центрального банка.