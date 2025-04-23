Зеленые еще: что происходит на валютном рынке России

Всю последнюю неделю доллар торгуется на бирже на уровне 80-82 рубля. Насколько оправданно бежать в обменники, какие категории граждан выиграют от советов аналитиков и экспертов, не спровоцирует ли ажиотаж дополнительного падения курса рубля — читайте в материале «Известий».

Благоприятный момент?

Главной причиной укрепления рубля заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко назвала рекордное ослабление американского доллара.

— Протекционистская политика Дональда Трампа привела к отчуждению капитала из американских гособлигаций в защитные активы (поэтому с момента его избрания золото подорожало до $3500 за тройскую унцию). В то же время заявления американского президента о возможности скорого урегулирования конфликта в Восточной Европе, наоборот, привлекают инвесторов уже в российские облигации. Что, в свою очередь, также поддерживает рубль, — рассказала она изданию.

По словам руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, положение рубля не такое устойчивое, как кажется.

— Главным давящим на фактор рубль остается сокращающееся внешнеторговое сальдо. Импортеры на фоне крепкого рубля наращивают объемы закупок из-за рубежа и стремятся купить как можно больше валюты. А экспортеры, в свою очередь, приносят меньше валюты на российский рынок, так как нефть продолжает дешеветь на фоне торговых войн США и решение ОПЕК+ нарастить добычу, — говорит он.

Эксперт добавил, что, помимо компаний, ажиотаж создают частные лица, которые покупают доллары в преддверии отпуска или чтобы заработать на будущей разнице курсов. Повышенный спрос создает предпосылки для ослабления рубля.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс рубля в последние три месяца крайне чувствителен к переговорам между РФ и США по урегулированию геополитической напряжённости.

— Предсказать исход переговоров и дальнейшее развитие геополитической ситуации сейчас крайне затруднительно. К примеру, прогресс в коммуникации может привести к 70-80 рублям за доллар на ожиданиях притока иностранного капитала в российские активы (и даже до 60-70). Эскалация конфликта и ухудшение геополитической ситуации, напротив, очень быстро вернет рубль в диапазон 90-100 за доллар, — заявил он «Известиям».

В целом, предположил Михаил Васильев, приобретать доллары сейчас разумно для туристических, образовательных или бизнес-поездок, но стоит быть готовым психологически к более крепким значениям российской валюты.

— Со второго квартала мы ожидаем увеличения спроса на валюту для закупки импорта и для зарубежных летних отпусков, — прогнозирует он спрос.

Как повлияет Банк России

На 25 апреля назначено очередное заседание ЦБ РФ по рассмотрению ключевой ставки. По мнению опрошенных экспертов, больше предпосылок для сохранения уровня на текущем, в 21%, но с высокой вероятностью смягчения денежно-кредитной политики уже в следующий раз.

— Снижение ключевой ставки способствовало бы ослаблению рубля, что помогло бы экспортерам и федеральной казне. Однако Банк России удержанием ставки на рекордно высоком уровне преследует другую задачу — борьбу с инфляцией, которая превышает даже увеличенный прогнозный Минэком порог в 7,6%, — утверждает Александр Шнейдерман.

Курс рубля в последнюю неделю апреля и в начале мая будет определяться эскалацией или снижением градуса торговых войн, динамикой дальнейшего сокращения денежной разницы между экспортом и импортом, а также решением Банка России.

В то же время, по словам Михаила Васильева, в случае переукрепления рубля Банк России и без ключевой ставки обладает пулом других инструментов для коррекции курса нацвалюты и разворота довлеющего тренда.

— Например, словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля, сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы, полная отмена обязательной продажи валютной выручки, активный выпуск нерезидентов со счетов типа «С», ослабление ограничений на вывод капитала, снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции, — перечисляет аналитик.

Бума не ожидается

Доллар может торговаться как угодно на международных площадках (на днях доллар опускался до 79 рублей) — но устанавливает курсы валют в России только Банк России, напоминает Юлия Макаренко.

— Закупать доллары прямо сейчас в инвестиционных целях наиболее логично на специализированных брокерских площадках — там курс наиболее приближен к реальному, — говорит она.

Финансист назвала идею бежать и менять валюту в обменные пункты банков сомнительной.

— Во-первых, нужно учитывать разницу между покупкой и продажей. Даже при росте курса на 10 рублей заработать много не получится — прибыль «съест» разница. Приобретать доллары с целью выиграть через пару недель при малых объемах (например, в $100 и даже $1000) не имеет смысла — «выигрыш» окажется слишком невелик. Во-вторых, разные банки могут устанавливать очень разные курсы валют в зависимости от собственной политики. Так, при официальном курсе Центробанка 81,50 прямо сейчас наблюдаем продажу в нескольких банках по 90, 85,25, 83,95, 84,50 рублей за доллар. Также курсы могут отличаться при покупке онлайн или в офисе банка. Во-третьих, качество наличных, которые вы приобретете, возможно, пострадает. Это важно в особенности для тех, кто планирует хранить наличные долго или потратить за рубежом. Банки заинтересованы в том, чтобы избавляться от долларов старого образца и набрать побольше — нового, — утверждает эксперт.

С финансистом солидарен научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Он напомнил, что при принятии решения об инвестициях в иностранную валюту следует опираться на собственные цели, а не на советы «из интернета».

— Не забываем, что долларовая инфляция в текущем году может составить около 3%. Сбережения в долларах могут защитить только от серьезных внутрироссийских экономических шоков, вероятность проявления которых в среднесрочной перспективе невысока. Еще один риск — вероятность заморозки сбережений на счетах в банках, как это было в 2022 году, — отметил он.

На повышенный спрос на доллары и евро в обменниках не рассчитывает и Михаил Васильев.

— Из-за санкций традиционные валюты — доллар, евро — стали «токсичными». В то же время юань не обладает всеми преимуществами мировой резервной валюты. Помним и о том, что ставки по рублевым депозитам остаются около 20% годовых, что поддерживает привлекательность сбережений в рублях по сравнению с валютными операциями, — полагает он.

Прогнозы

По прогнозу «Альфа-Форекс», в мае 2025 года американская валюта будет торговаться в валютном коридоре 80-88 рублей за доллар в ближайшее время.

Главный аналитик Совкомбанка называет вероятными средние значения в 80-85 рублей за доллар во втором квартале, с последующим ослаблением российской нацвалюты.

Финансист Юлия Макаренко обозначила на май торговый коридор в 76-90 рублей из-за обилия противодействующих и не поддающихся логике факторов — «черных лебедей».

Ослабление рубля от текущих уровней очень вероятно на горизонте полугода, заявил изданию старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

— Негативно повлияет в первую очередь снижение сырьевых цен на ожиданиях сокращения мировой торговли. Наш прогноз — ближе к 100 рублям за доллар уже к середине лета (соответственно, к 110 рублям за евро). Определять траекторию ослабления будут нормы по продаже валютной выручки, движения ключевой ставки, внутренняя деловая активность и спрос на импорт, — заключил он.

А по оценке аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, объективно курс доллара сейчас должен находиться ближе к отметке 95-100 рублей с учетом ситуации с торговым балансом РФ и счетом текущих операций.