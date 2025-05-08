Укрощение огня: почему Киеву выгодно сорвать трехдневное перемирие

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Объявленное Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу
Происшествия
Средства ПВО отразили попытку еще пяти БПЛА атаковать Москву
Мир
Белоусов заявил о плане РФ и Абхазии сформировать общее пространство обороны
Мир
Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Мир
Президент Эфиопии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Мир
В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу римского
Мир
Путин заявил об успешном развитии сотрудничества России и Китая в медиасфере
Мир
Адвокат Гуцул рассказал о возможном продлении домашнего ареста башкана
Мир
Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики РФ
Мир
В посольстве РФ рассказали об участии Зеленского в саммите в Норвегии
Мир
США просили Украину принимать депортированных из страны мигрантов
Общество
В России хотят запретить продажу рамок для автономеров с нецензурными надписями
Мир
Венесуэла продолжает работать над присоединением к БРИКС
Происшествия
Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву БПЛА
Происшествия
Губернатор Авдеев сообщил о падении БПЛА во Владимирской области
Мир
Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать его визит в Москву

Укрощение огня: почему Киеву выгодно сорвать трехдневное перемирие

И что тормозит украинское урегулирование
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Киев хочет сорвать праздничный парад на Красной площади, чтобы создать видимость изоляции России, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. На период празднования Дня Победы РФ объявила режим прекращения огня. Трехдневное перемирие началось в ночь на 8 мая и должно продлиться ровно трое суток. В это время российская сторона прекращает все боевые действия. Режим тишины похож на тот, что был установлен на Пасху в конце апреля. Но Киев пока не подтвердил свое участие в новом перемирии и потребовал полного прекращения огня на 30 дней. При этом Украина продолжает провокации и за прошедшие сутки совершила крупнейшую за всё время атаку БПЛА — российская ПВО сбила 524 беспилотника.

Вступило в силу трехдневное перемирие

Инициатива Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь 80-летия Победы сохраняет силу и стартовала в ночь с 7 на 8 мая. Это произошло, несмотря на масштабные атаки украинских беспилотников в преддверии праздника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что никаких новых указаний по ответным действиям на провокации Киева не поступало.

— Наша позиция по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет, — заявил он, комментируя возможность применения ракетного комплекса «Орешник» в ответ на атаки ВСУ.

Песков также призвал учитывать «опасное соседство», косвенно намекая на угрозы со стороны Украины, и попросил с пониманием отнестись к возможным ограничениям в работе мобильного интернета в столице с 7 по 9 мая.

искандер
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

Решение о перемирии продиктовано гуманитарными соображениями. Российская сторона прекращает боевые действия, ожидая аналогичного шага от Украины, но Киев не только отказался присоединиться к инициативе, но и потребовал 30-дневного прекращения огня. При этом украинские силы за сутки до начала «режима тишины» провели крупнейшую за время конфликта атаку беспилотниками: по данным Минобороны РФ, ПВО сбили 524 дрона, пять ракет «Нептун», шесть авиабомб JDAM и два снаряда HIMARS.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

Подобные действия стали частью стратегии Киева, который с начала 2024 года активно использует дроны с реактивными двигателями для ударов по российской инфраструктуре — от Татарстана до Краснодарского края. ВСУ воюет не с армией, а с мирными людьми, пытаясь запугать их и заставить склонить голову, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин.

Москва, объявляя перемирие, стремится создать условия для диалога, но сталкивается с демонстративной эскалацией. При этом РФ на момент празднования 9 Мая превратилась в глобальную площадку: в столицу прибыли лидеры десятков государств, включая Китай, Белоруссию, Казахстан, Сербию, Кубу и Венесуэлу. Совокупное население стран, представители которых будут в эти дни в Москве, превышает 4 млрд человек, а их доля в мировом ВВП достигает 37%. Для России это не только дань памяти победе в Великой Отечественной войне, но и демонстрация международной поддержки в условиях санкций.

Кремль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако Киев, вместо конструктивного ответа, заявил, что «не может гарантировать безопасность» иностранных делегаций, намекая на возможные атаки. «Они хотят сорвать парад, чтобы создать видимость изоляции России, — поясняет «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

— До 9 мая точно уже никаких ключевых решений по урегулированию принято не будет. Если же ВСУ предпримут масштабные атаки в этот день, то о какой санитарной зоне, 30-дневном перемирии можно в дальнейшем говорить? Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России. Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость РФ и всех тех, кто ее посетил, — отметил Блохин.

Перспективы украинского урегулирования

Накануне праздника украинские силы усилили атаки на приграничные регионы и Москву. В ночь на 6 мая ПВО сбили 19 дронов, летевших к столице, а в Брянской области за сутки уничтожили более 140 воздушных целей, включая крылатую ракету. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 80 сбитых беспилотниках и 273 снарядах, выпущенных по населенным пунктам.

— Обстановка на линии боевого соприкосновения напряженная, — констатирует Виктор Литовкин. — Украина не приняла перемирие и будет провоцировать. Если они решатся на удар по Красной площади, от Киева мокрого места не останется.

Эксперт также предупредил о риске терактов и активности украинской агентуры в России, отметив, что Москва готова к атакам, но угроза сохраняется для регионов.

ПВО
Фото: Global Look Press/Olga Sokolova

Вашингтон, несмотря на жесткую риторику Дональда Трампа, пытается балансировать. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Киев предлагает 30-километровую демилитаризованную зону вдоль линии фронта, но в Кремле такие инициативы назвали «неофициальными». Дмитрий Песков отметил, что Россия не получала от американцев предложения Киева об озвученной Келлогом готовности к заморозке и созданию демилитаризованной зоны.

После паузы: Владимир Путин подвел итоги пасхального перемирия
Российские войска возобновили атаки ВСУ на всех направлениях

Трамп, называя исключение России из G8 «очень плохим решением», одновременно заявляет, что время для возвращения Москвы в клуб упущено. Это стагнация и даже деградация переговоров, считает Константин Блохин.

США видимо не готовы обсуждать первопричины кризиса, а ЕС продолжает вооружать Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призывает ускорить вступление Украины в ЕС. Киев же не готов отказываться от планов присоединиться к НАТО.

Трактор
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Причины, по которым Россия сохранила идею перемирия, аналитики видят в различных аспектах.

— Дата круглая, много иностранных гостей, нет необходимости создавать напряженность вокруг их визита в страну, которая продолжает вести боевые действия в Донбассе. Во-вторых, после заключения соглашения о ресурсной сделке Киева и Вашингтона необходимо было показать, что Москва всё еще готова к переговорам, что в Москве не видят большой проблемы в укреплении американо-украинских отношений за счет возможного сотрудничества в добыче и освоении природных ресурсов, — заявил «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.

Кроме того, сохраняются надежды на неформальные договоренности, хотя прошлое пасхальное перемирие Украина нарушила почти 5 тыс. раз. Киев ощущает поддержку Запада и не хочет идти на уступки, отмечает Блохин.

Герб забор
Фото: Global Look Press/Vadym Zhuravlov

Перспективы урегулирования зависят от двух факторов: способности России защитить свои красные линии и готовности Запада признать свои ошибки по отношению к РФ. Пока Вашингтон сосредоточен на внутренних реформах, а ЕС — на экономических кризисах, конфликт рискует продлиться еще на неопределенный срок.

— Мирное урегулирование сейчас тормозят два фактора. Во-первых, сохраняется сопротивление ЕС в части договоренностей, касающихся санкций и закрытия перспективы членства в НАТО для Украины. Во-вторых, у американской стороны пока нет понимания, как подступиться к вопросам культурно-языковой и религиозной политики на Украине. Эта тема одно время отошла на второй план в силу обсуждения экономических вопросов, но вновь поднята российской стороной, — подчеркнул Лошкарев.

Кризисный эпицентр: Москва ждет от Киева четких действий по деэскалации конфликта
Способны ли украинские власти к диалогу и чем они раздражают Белый дом

В то же время, как подчеркивает эксперт, сам факт, что диалог с США продолжается, — позитивный знак. Вопрос в том, хватит ли политической воли у сторон, чтобы превратить эту «приоткрытую дверь» в путь к миру, а не в очередной тупик.

В преддверии Дня Победы «Известия» подготовили специальный проект «Два мира. Одна война», посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир