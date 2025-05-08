Укрощение огня: почему Киеву выгодно сорвать трехдневное перемирие
Киев хочет сорвать праздничный парад на Красной площади, чтобы создать видимость изоляции России, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. На период празднования Дня Победы РФ объявила режим прекращения огня. Трехдневное перемирие началось в ночь на 8 мая и должно продлиться ровно трое суток. В это время российская сторона прекращает все боевые действия. Режим тишины похож на тот, что был установлен на Пасху в конце апреля. Но Киев пока не подтвердил свое участие в новом перемирии и потребовал полного прекращения огня на 30 дней. При этом Украина продолжает провокации и за прошедшие сутки совершила крупнейшую за всё время атаку БПЛА — российская ПВО сбила 524 беспилотника.
Вступило в силу трехдневное перемирие
Инициатива Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь 80-летия Победы сохраняет силу и стартовала в ночь с 7 на 8 мая. Это произошло, несмотря на масштабные атаки украинских беспилотников в преддверии праздника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что никаких новых указаний по ответным действиям на провокации Киева не поступало.
— Наша позиция по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет, — заявил он, комментируя возможность применения ракетного комплекса «Орешник» в ответ на атаки ВСУ.
Песков также призвал учитывать «опасное соседство», косвенно намекая на угрозы со стороны Украины, и попросил с пониманием отнестись к возможным ограничениям в работе мобильного интернета в столице с 7 по 9 мая.
Решение о перемирии продиктовано гуманитарными соображениями. Российская сторона прекращает боевые действия, ожидая аналогичного шага от Украины, но Киев не только отказался присоединиться к инициативе, но и потребовал 30-дневного прекращения огня. При этом украинские силы за сутки до начала «режима тишины» провели крупнейшую за время конфликта атаку беспилотниками: по данным Минобороны РФ, ПВО сбили 524 дрона, пять ракет «Нептун», шесть авиабомб JDAM и два снаряда HIMARS.
Подобные действия стали частью стратегии Киева, который с начала 2024 года активно использует дроны с реактивными двигателями для ударов по российской инфраструктуре — от Татарстана до Краснодарского края. ВСУ воюет не с армией, а с мирными людьми, пытаясь запугать их и заставить склонить голову, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин.
Москва, объявляя перемирие, стремится создать условия для диалога, но сталкивается с демонстративной эскалацией. При этом РФ на момент празднования 9 Мая превратилась в глобальную площадку: в столицу прибыли лидеры десятков государств, включая Китай, Белоруссию, Казахстан, Сербию, Кубу и Венесуэлу. Совокупное население стран, представители которых будут в эти дни в Москве, превышает 4 млрд человек, а их доля в мировом ВВП достигает 37%. Для России это не только дань памяти победе в Великой Отечественной войне, но и демонстрация международной поддержки в условиях санкций.
Однако Киев, вместо конструктивного ответа, заявил, что «не может гарантировать безопасность» иностранных делегаций, намекая на возможные атаки. «Они хотят сорвать парад, чтобы создать видимость изоляции России, — поясняет «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
— До 9 мая точно уже никаких ключевых решений по урегулированию принято не будет. Если же ВСУ предпримут масштабные атаки в этот день, то о какой санитарной зоне, 30-дневном перемирии можно в дальнейшем говорить? Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России. Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость РФ и всех тех, кто ее посетил, — отметил Блохин.
Перспективы украинского урегулирования
Накануне праздника украинские силы усилили атаки на приграничные регионы и Москву. В ночь на 6 мая ПВО сбили 19 дронов, летевших к столице, а в Брянской области за сутки уничтожили более 140 воздушных целей, включая крылатую ракету. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 80 сбитых беспилотниках и 273 снарядах, выпущенных по населенным пунктам.
— Обстановка на линии боевого соприкосновения напряженная, — констатирует Виктор Литовкин. — Украина не приняла перемирие и будет провоцировать. Если они решатся на удар по Красной площади, от Киева мокрого места не останется.
Эксперт также предупредил о риске терактов и активности украинской агентуры в России, отметив, что Москва готова к атакам, но угроза сохраняется для регионов.
Вашингтон, несмотря на жесткую риторику Дональда Трампа, пытается балансировать. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Киев предлагает 30-километровую демилитаризованную зону вдоль линии фронта, но в Кремле такие инициативы назвали «неофициальными». Дмитрий Песков отметил, что Россия не получала от американцев предложения Киева об озвученной Келлогом готовности к заморозке и созданию демилитаризованной зоны.
Трамп, называя исключение России из G8 «очень плохим решением», одновременно заявляет, что время для возвращения Москвы в клуб упущено. Это стагнация и даже деградация переговоров, считает Константин Блохин.
США видимо не готовы обсуждать первопричины кризиса, а ЕС продолжает вооружать Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призывает ускорить вступление Украины в ЕС. Киев же не готов отказываться от планов присоединиться к НАТО.
Причины, по которым Россия сохранила идею перемирия, аналитики видят в различных аспектах.
— Дата круглая, много иностранных гостей, нет необходимости создавать напряженность вокруг их визита в страну, которая продолжает вести боевые действия в Донбассе. Во-вторых, после заключения соглашения о ресурсной сделке Киева и Вашингтона необходимо было показать, что Москва всё еще готова к переговорам, что в Москве не видят большой проблемы в укреплении американо-украинских отношений за счет возможного сотрудничества в добыче и освоении природных ресурсов, — заявил «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.
Кроме того, сохраняются надежды на неформальные договоренности, хотя прошлое пасхальное перемирие Украина нарушила почти 5 тыс. раз. Киев ощущает поддержку Запада и не хочет идти на уступки, отмечает Блохин.
Перспективы урегулирования зависят от двух факторов: способности России защитить свои красные линии и готовности Запада признать свои ошибки по отношению к РФ. Пока Вашингтон сосредоточен на внутренних реформах, а ЕС — на экономических кризисах, конфликт рискует продлиться еще на неопределенный срок.
— Мирное урегулирование сейчас тормозят два фактора. Во-первых, сохраняется сопротивление ЕС в части договоренностей, касающихся санкций и закрытия перспективы членства в НАТО для Украины. Во-вторых, у американской стороны пока нет понимания, как подступиться к вопросам культурно-языковой и религиозной политики на Украине. Эта тема одно время отошла на второй план в силу обсуждения экономических вопросов, но вновь поднята российской стороной, — подчеркнул Лошкарев.
В то же время, как подчеркивает эксперт, сам факт, что диалог с США продолжается, — позитивный знак. Вопрос в том, хватит ли политической воли у сторон, чтобы превратить эту «приоткрытую дверь» в путь к миру, а не в очередной тупик.
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