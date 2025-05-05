Кризисный эпицентр: Москва ждет от Киева четких действий по деэскалации конфликта

В ночь на 8 мая должно начать действовать объявленное президентом РФ перемирие в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Москва ждет от Киева конкретных действий, направленных на деэскалацию конфликта, сообщили в Кремле. При этом Зеленский не просто отверг это предложение, но и заявил, что "не гарантирует безопасность" иностранных лидеров, которые посетят российскую столицу на День Победы. Тем временем США находятся в процессе переоценки свой посреднической роли по украинскому конфликту. В Белом доме раздражены позицией украинского президента по вопросу признания Крыма. Если переговоры не приведут к успеху, Вашингтон может приостановить свои дипломатические усилия, заявил 4 мая американский президент Дональд Трамп. О том, способен ли Киев на диалог и могут ли Штаты полностью выйти из процесса урегулирования - в материале "Известий".

Зеленский начал раздражать Белый дом

Вашингтон демонстрирует изменения в подходе к украинскому урегулированию: США переходят к прагматичной модели посредничества, увязывая мирные инициативы с конкретными расчетами. Как сообщила газета Washington Post, в Белом доме раздражены отказом украинского руководства обсуждать территориальные уступки. Киев, по информации издания, настаивает на полном прекращении огня как первоочередном шаге — без предварительных уступок.

Президент США Дональд Трамп встречается с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Фото: REUTERS/Brian Snyder

Особенное раздражение, как отмечает издание, вызвало нежелание Владимира Зеленского допустить возможность признания российского суверенитета над Крымом — тему, которую Вашингтон, по информации WP, планировал обсудить 24 апреля в Лондоне на встрече с европейскими союзниками и представителями украинской делегации.

Согласно публикации, США предлагали рассмотреть компромиссный вариант: признание Крыма за Россией в обмен на получение Украиной международных гарантий безопасности. Эта идея не получила поддержки со стороны Киева, после чего президент Дональд Трамп выступил с критикой позиции Зеленского. По его словам, отказ признавать Крым российским мешает продвижению к мирному соглашению с Москвой. Американские законодатели также начинают менять риторику. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что «возврат к границам 2014 года невозможен», — и это еще один индикатор сдвига в американском подходе.

Участники митинга-концерта в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Перспективы переговоров между Москвой и Киевом сейчас крайне сомнительны, считает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин. По его мнению, даже если они и начнутся, вряд ли приведут к видимому результату.

- Зеленский совершенно чётко дал понять, что он не собирается признавать ни Крым, ни Донбасс. Он, как невменяемый, повторяет одни и те же тезисы — «никто не может нам запретить вступать в НАТО и у нас есть свобода вооружаться», — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Российский президент значительно опытнее в дипломатии, подчеркнул он. В то время как Трамп, по мнению собеседника редакции, не демонстрирует последовательности и стабильности.

Бровкин полагает, что даже если Украина откажется от идеи вступления в НАТО, нет никаких гарантий, что эта тема не всплывёт снова. Приемлемым вариантом для России, по его мнению, стало бы подписание международного соглашения о нейтралитете Украины с участием США, ЕС и гарантом в лице ООН.

Одновременно с дипломатическими маневрами США не оставляют попыток повлиять на Россию: по данным агентства Reuters, Вашингтон подготовил новый пакет санкций против РФ, в том числе в банковском и энергетическом секторах. Однако его реализация зависит от решения Трампа, который может использовать санкции как инструмент давления на обе стороны конфликта.

Когда начнет действовать перемирие

Россия по решению президента Владимира Путина объявила о перемирии в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Оно должно действовать с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, цель этого шага — проверить готовность Киева к поиску путей мирного урегулирования конфликта.

- Мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни, - подчеркнул он.

Ранее Москва уже предлагала ввести режим перемирия на Пасху - с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако, несмотря на то, что Киев публично согласился с ним, украинская сторона, по данным Минобороны РФ, допустила почти 5 тыс. нарушений.

Если бы Украина действительно стремилась к миру, она прекратила бы обстрелы российских городов и не совершала агрессивных действий, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, переговоры начинают буксовать, и терпение американской стороны, несмотря на риторику Трампа, заканчивается. Эксперт предполагает, что в ближайшие месяц-два попытки урегулировать ситуацию продолжатся, но, в конечном счете, они ни к чему не приведут. В результате США могут выйти из конфликта ни с чем, а Украина будет вынуждена демонстрировать решимость продолжать борьбу, поскольку только так она сможет получать финансовую поддержку от Европы и сохранить американскую помощь.

На этот раз Киев отверг предложение Москвы о перемирии в майские праздники. Как передало агентство France-Presse, ссылаясь на журналиста, присутствовавшего при выступлении Зеленского, украинский лидер заявил, что "не может гарантировать безопасность" зарубежным гостям, если те приедут на празднование Дня Победы в Москву.

В ответ на эти заявления с резкой критикой выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

- Это неслыханно. Я отвергаю такие угрозы. Обеспечение безопасности участников является делом России. Зеленский ошибается в том, что иностранные делегации не прибудут в Москву. Я поеду на празднования 80-й годовщины Победы в Москву, — заявил словацкий лидер.

Заявления Зеленского против перемирия ко Дню Победы - прямая угроза лидерам иностранных государств, которые едут на празднование в Москву. Об этом 3 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, Зеленский «недвусмысленно пригрозил мировым лидерам», а также ветеранам, которые придут на торжественные мероприятия.

В 2025 году Парад посетят высокопоставленные гости из многих регионов мира. В российскую столицу приедут председатель КНР Си Цзиньпин, министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга, президент Бразилии Лула да Силва, зарубежные лидеры других стран. В торжественных мероприятиях в Москве примут участие лидеры государств СНГ. Ожидается, что мероприятие станет одной из ключевых международных площадок весны 2025 года.

Сделка по редкоземельным ресурсам

Между тем 1 мая была подписана двусторонняя сделка США и Украины о сотрудничестве в сфере природных ресурсов. Как сообщила вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение предусматривает сохранение контроля над недрами за украинскими властями, но при этом открывает возможность для американских инвестиций через специально созданный фонд. В рамках соглашения США могут направить средства на поставку систем ПВО, уточнила Свириденко.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ожидает от США дополнительных поставок систем противовоздушной обороны — как одного из элементов реализации соглашения. Голосование по ратификации договора в Верховной раде запланировано на 8 мая. Украинские депутаты, по данным парламентария Ярослава Железняка, рассматривают документ как стратегический шаг, способный закрепить присутствие США в ключевых отраслях украинской экономики.

— 30 апреля, когда пробили первые 100 дней президентства Дональда Трампа, он получил то, чего так сильно желал — подписанное Киевом соглашение по редкоземельным металлам. В свете того, что большая часть таких ресурсов расположена на присоединенных Россией территориях, всё больше кажется маловероятным, что США примут требования Москвы о полном выводе войск Украины из четырех областей, — отмечает «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

По мнению эксперта, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение, РФ может столкнуться с усилением американского давления. Оно может принимать разные формы — от предоставления новых пакетов военной помощи Киеву до введения санкций и высоких пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть.

Президент США в интервью телеканалу NBC News 4 мая допустил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если сочтет невозможным добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп отметил достижение большого прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего — с другой. С какой именно стороной диалог оказался успешнее, он не конкретизировал.