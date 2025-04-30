Улицы Победы: выставки «Известий» — на бульварах, в аэропорту и парках

«Известия» выходят на бульвары Москвы и в залы петербургского аэропорта Пулково. Бесценные свидетельства истории — великие кадры фотокоров газеты, отражающие важнейшие этапы Великой Отечественной войны, — появятся на уличных стендах, а QR-коды на них отроют доступ к «оживленным» версиям, позволяющим в полной мере прочувствовать драматизм показанных событий. Подробности — в нашем материале.

Летописцы Великой Отечественной

В преддверии празднования Дня Победы МИЦ «Известия» совместно с партнерами организовал фотовыставки из редких архивных кадров времен Великой Отечественной войны. До конца мая их можно будет увидеть в парке «Красная Пресня», саду «Эрмитаж» и аэропорту Пулково. Кроме того, снимки сотрудников «Известий» станут частью экспозиций «Военные корреспонденты на фронтах Великой Отечественной войны» на Гоголевском бульваре и «День, когда мы победили» в парке «Воронцовский».

Корреспонденты «Известий» были одними из главных летописцев войны. В первые дни Великой Отечественной на фронт ушли 52 сотрудника издания. Всего же с 1941 по 1945 год на передовой работали более 300 известинцев. В их числе — такие выдающиеся фотографы, как Георгий Самсонов, Дмитрий Бальтерманц, Павел Трошкин, Георгий Хомзор, Михаил Грачев, Анатолий Скурихин, Анатолий Егоров и Георгий Зельма.

Фото: архив «Известий»

Какой они увидели войну? В чем особенность их взгляда, выраженная в кадрах, ставших уже историческими? Пожалуй, главное — оптимизм и вера в грядущую победу, несмотря ни на что. Репортажи с передовой должны были не только рассказывать о ключевых событиях — битвах, штурмах, прорывах, но и вселять надежду в то, что страна справится с тяжелым испытанием. И, конечно, воспевать мужество советских солдат.

Знаменитый снимок Дмитрия Бальтерманца «Атака» был сделан в 1941-м под Малоярославцем, в один из самых драматичных моментов войны. Фотограф лег в окоп, запечатлев перепрыгивающих через него солдат. И получился гимн героическому порыву, полный устремленности и решимости. Лиц практически не видно, это уже не конкретные люди, но обобщенный образ защитников страны, летящих навстречу врагу и — Победе, тогда еще столь далекой.

В свою очередь, снимок 1945 года, сделанный Давидом Трахтенбергом в Ленинграде, где жители очищают памятник Петру Первому от насыпи, которой он был укрыт во время блокады, наполнен предчувствием скорого окончания войны. Но в нем читается такая же невероятная динамика и народный порыв, как и у Бальтерманца: горожане будто идут вслед за Медным всадником. Вперед, в великое будущее!

Музыка за кадром

В объективе известинских фотокоров — не только боевые действия, но и трудовые подвиги в тылу, и реабилитация раненых солдат, и немногие минуты отдыха на полях сражений. Какой радостью наполнен «Музыкальный момент» Анатолия Егорова! 1945 год, польский город Бреслау (ныне — Вроцлав), освобожденный советскими войсками. Прямо на улице, около танка, стоит фисгармония, на которой юный боец сосредоточенно играет, а танкисты с улыбкой слушают импровизированный концерт.

Фото: архив «Известий»

Можно увидеть на выставке и самих известинских военкоров. Вот они: Евгений Кригер, знаменитый Константин Симонов (автор стихотворения «Жди меня»), а также их трое коллег из других изданий веселятся на привале, в высокой траве. И лишь заметное на втором плане колесо самоходки напоминает, что перед нами вовсе не кадр с пикника. За фотоаппаратом в этот момент стоял Павел Трошкин, еще один классик отечественной журналистики. Увы, ему, в отличие от Симонова и Кригера, не суждено было дожить до Победы: в 1944-м он погиб от рук бандеровцев.

Подробности о создании снимков, людях, изображенных на них, и обстоятельствах работы фотокоров можно узнать из текстов, некоторые из них размещены прямо на стендах, а другие доступны по QR-кодам. Ссылки ведут на спецпроект «Известий», посвященный 80-летию Победы. И в нем не только множество ценных исторических фактов, но и яркая интерактивная составляющая: нажав на онлайн-версию снимка, можно увидеть, как она анимируется и из черно-белой превращается в цветную. Свидетельства прошлого обретают современную реалистичность.

Долгожданная Победа

Набор фотографий в разных локациях разный, и, например, в Пулково есть тематический акцент: где, как не в аэропорту, показывать снимки с самолетами? Ну а в парке «Красная Пресня» неожиданно много фотографий драматичных: Георгий Зельма, прошедший всю Сталинградскую битву, показывает солдат в изрешеченном пулями здании и на фоне городских руин, Павел Трошкин создает портрет раненой женщины — образ удивительной чистоты, смирения и возвышенности.

Фото: архив «Известий»

Подобные сюжеты, конечно, контрастируют парковой атмосфере. И это по-своему красноречиво. Серия оказывается напоминанием о том, что такое благополучие, как сегодня, было не всегда. Но как бы ни было тяжело, народ сохранял силу духа и стойкость перед лицом угроз.

Да, от трагических мотивов в правдивом, искреннем повествовании о Великой Отечественной никуда не уйти. И всё же выставки «Известий» — не про смерть, а про жизнь. Про верность долгу, профессии, стране. Про умение сохранять оптимизм даже в самые непростые моменты. И, конечно, про долгожданную Победу, которая обязательно настанет.