Возмездные ископаемые: что значит подписание США и Украиной меморандума о недрах

Вашингтон и Киев подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Это еще один шаг к заключению полноценного договора, который позволит США окупить вложения предыдущей администрации в ВСУ. Однако не исключено, что Украина продолжит затягивать утверждение окончательного варианта соглашения, считают эксперты. При этом в Штатах заявляют о возможности выхода из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, если будут отсутствовать признаки прогресса в диалоге. Накануне там заявили, что разрешение кризиса возможно, но настояли на привлечении европейских союзников, так как частичное снятие санкций ЕС может стать частью сделки с Москвой. Между тем российская сторона отметила, что прекращение огня на Украине на данном этапе не выглядит реалистичным. Какова взаимосвязь между американо-украинской сделкой по редкоземельным металлам и урегулированием конфликта — в материале «Известий».

США и Украина подписали меморандум к соглашению о недрах

Подписание меморандума между США и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, о котором заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, стало очередным этапом в длительных переговорах, которые ведутся с февраля. Владимир Зеленский подчеркнул, что документ — лишь предварительный шаг, а не окончательное соглашение. Текст меморандума, опубликованный правительством Украины, акцентирует внимание на создании «инвестиционного фонда для восстановления Украины» и признании «значительной материальной поддержки» со стороны США с начала полномасштабного конфликта. Однако ключевые детали будущей сделки остаются за кадром.

Переговоры вышли на финальную стадию: премьер-министр Денис Шмыгаль на следующей неделе обсудит условия с главой Минфина США Скоттом Бессентом, а рабочие группы должны представить отчет к 26 апреля. Трамп и вовсе предполагал, что сделку могут окончательно заключить 24-го числа. Сроки подписания соглашения сжаты, но история показывает, что Украина не раз тормозила процесс. В феврале Бессент привез в Киев черновик договора о доступе к редкоземельным металлам на $500 млрд, однако Зеленский отказался его подписать даже после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене. Ответом Трампа стала резкая критика украинского коллеги.

Спорные пункты, включая требования компенсации за американскую помощь, дважды возвращались в текст соглашения. После февральского скандала Вашингтон вновь изменил условия, что указывает на жесткую переговорную тактику Трампа. Киев будет затягивать подписание этого соглашения, считает заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

— Документ воспринимается в украинском обществе, как соглашение колониального характера. В этом смысле Зеленскому очень выгодно и важно демонстрировать, что он бьется за национальные интересы Украины до самого конца. Это соглашение по минералам выступает в роли рычага давления на американскую администрацию, хоть и не сильного, — заявил эксперт «Известиям».

Позиция Трампа заключается в том, что этот договор увязывается с мирным процессом вокруг Украины. Он неоднократно говорил, что эта сделка — и есть гарантии безопасности, потому что если американские компании будут активно действовать на территории Украины, то США не сможет ни коим образом отвернуться от нее, добавил Дмитрий Новиков.

Структура сделки остается неясной. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак упоминал литий, уран и титан, но Вашингтон не конкретизирует, какие именно ресурсы входят в соглашение. При этом геополитический контекст усиливает ставки: после 2022 года под контроль России перешли регионы с запасами ископаемых на $12,4 трлн, включая два литиевых месторождения из четырех. Владимир Путин 24 февраля открыто предложил США сотрудничество в добыче редкоземельных металлов, что ставит под вопрос выгоды украинского вектора для Вашингтона. Это означает одностороннюю уступку США в переговорах о ресурсном потенциале Украины — ведь Штаты фактически идут на обсуждение третьего варианта соглашения после двух ранее предложенных, говорит доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, кандидат политических наук Иван Лошкарев.

— Если договориться удастся — это успех дипломатии 47-го президента, если нет — то у Трампа появится аргумент для того, чтобы пересмотреть двухпартийную поддержку режима Зеленского и решить вопрос об украинских экономических, политических перспективах без Киева. А Украину такой расклад вполне устраивает, вслед за одной уступкой окружение Зеленского ждет следующих, — заявил «Известиям» Иван Лошкарев.

По его мнению, расчет Украины возможно строится на том, чтобы дождаться осени следующего года — в надежде, что демократы получат большинство в нижней палате конгресса, приобретут «силу кошелька» и тем самым лишат Трампа возможности реализовать его планы. В данном случае уместна метафора часов — они тикают и для Киева, и для Вашингтона, но для Вашингтона чуть быстрее, резюмировал эксперт.

Для России ключевым остается вопрос, станет ли соглашение предлогом для возврата США к политике конфронтации, особенно если переговоры с Москвой зайдут в тупик.

Какие трудности возникли в процессе урегулирования конфликта на Украине

Параллельно с переговорами о недрах Вашингтон усиливает давление на Киев в мирном процессе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США могут прекратить посредничество «в течение нескольких дней», если не увидят прогресса. «Мы три года поддерживали Украину, но теперь нужно фокусироваться на другом», — отметил глава Госдепа. Американский дипломат также настаивает на вовлечении ЕС в урегулирование, связывая снятие части европейских санкций с РФ с возможной сделкой. С другой стороны, Госдепартамент США после консультаций в Париже с представителями Франции, Великобритании, Германии и Украины, которые прошли 17 апреля, отметил, что мир в восточной части Европы возможен.

Как сообщает Bloomberg, на встрече с европейскими союзниками США предложили оставить утерянные Киевом территории за Москвой. Представленный американцами документ подразумевает отказ от обсуждений членства Украины в НАТО. Предложение по урегулированию также включает смягчение санкций против России. Представители США выразили желание добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, написано в материале.

Показательно, что и вице-президент Джей Ди Вэнс 18 апреля выразил оптимизм насчет «подвижек за последние 24 часа», а Трамп на встрече с итальянским премьером раскритиковал Зеленского за «нелучшую работу». Однако риторика Вашингтона противоречива: угрозы сочетаются с надеждами. Глава МИД РФ Сергей Лавров, общаясь с Рубио по телефону 17 апреля, подтвердил готовность Москвы к диалогу и работе для устранения первопричин конфликта.

Как пишут западные СМИ, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, встречаясь с Путиным в Санкт-Петербурге 11 апреля, обсуждал «вопрос территорий», допуская, что Россия сохранит «некоторые регионы», а Киев, возможно, согласится отказаться от русскоязычных областей. Между тем США публично избегают обсуждений гарантий безопасности для Украины, чего требует Киев. Это усиливает нервозность Зеленского и европейских стран, которые настаивают на поддержке Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне анонсировал новый раунд переговоров в Лондоне с участием ЕС на следующей неделе.

Договориться о прекращении огня сейчас так или иначе будет сложно. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что это «нереалистично на данном этапе».

— Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия, мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений, — добавил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом страны Запада не готовы давить на власти Украины в вопросе соблюдения моратория на удары по энергетическим объектам, заметил Василий Небензя. Мораторий был введен 18 марта сроком на 30 дней по итогам переговоров Москвы и Вашингтона. По словам Дмитрия Пескова, новых указаний по его действию от Владимира Путина не поступало.

Угрозы Вашингтона выйти из переговоров — часть стратегии Трампа. По словам Дмитрий Новикова, американская администрация нервничает, но процесс вряд ли развалится. При этом европейцы давят на Вашингтон, предлагая иной подход к России, который заключается в усилении санкций и поставках вооружения Киеву. Иван Лошкарев считает, что США невыгодно полностью выходить из переговорного процесса, но они будут стремиться переложить ответственность на ЕС. Россия не против участия Европы в переговорах, особенно по вопросам энергетики и активов, но не согласится на ее военное присутствие на Украине, добавил он.

— Позиция России — сначала максимальная ответственность и наиболее узкий формат диалога, чтобы договориться по принципиальным вопросам, а потом уже приглашение к доработке деталей остальных участников. В этом смысле российская дипломатия работает вполне удачно — получилось во многом снять увязку украинской проблематики и вопросов европейской безопасности. Тем самым, Вашингтону как основному провайдеру безопасности в рамках НАТО сложнее перенести ответственность и спрятаться за спину европейцев, — отметил Лошкарев.

Шанс на мирное урегулирование сохраняется, но окно возможностей сужается. Москва готова к диалогу, но лишь при условии учета ее интересов. Европа, несмотря на попытки Франции и Великобритании, пока остается в тени российско-американского переговорного процесса. Киев, Брюссель и Лондон, пока не готовые отказаться от антироссийской политики, могут пойти на уступки, но только если Вашингтон четко сформулирует свои условия. Но и в США пока по всей видимости нет ясного понимания, как завершить конфликт. Кроме того, внутри Соединенных Штатов есть силы, которые не поддерживают стремление Трампа наладить диалог с Путиным. Эти факторы серьезно осложняют переговорный процесс.