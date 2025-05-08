Показательный процесс: Литва угрожает России и Белоруссии санкциями

Литва начинает выстраивать свой собственный фронт против России и Белоруссии. В Прибалтике помнят, что срок действия санкций Евросоюза против России истекает в конце июля. Однако при попытке продлить ограничения ЕС в последнее время столкнулся с возражениями со стороны Венгрии, что вызывает у Вильнюса опасения. Поэтому в Литве хотят создать на западных российских и белорусских границах санкционный барьер, для чего желают заручиться поддержкой Латвии, Польши, Эстонии и Финляндии. Другими словами, в Вильнюсе рассматривают сценарий с отменой антироссийских санкций ЕС как вполне реальный. Подробности — в материале «Известий».

Литовская инициатива

С 24 февраля 2022 года Евросоюз ввел уже 16 пакетов санкций против России. Они направлены как на конкретных лиц, так и на сектора российской экономики и отдельные компании. Эти санкции необходимо регулярно продлевать; в очередной раз их срок истекает в конце июля. Недавно руководство ЕС столкнулось с возражениями со стороны Венгрии по поводу продления ограничений, и у литовцев теперь есть опасения, что это может повториться и в ближайшем будущем. Поэтому Вильнюс приступил к разработке системы контрмер, которые предполагается применить, как подчеркивают власти Литвы, лишь в «крайнем случае».

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Министерство иностранных дел Литвы предлагает дополнить национальное законодательство нормой об индивидуальных санкциях против России и Белоруссии. «Несмотря на то что Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, включая введение дополнительных санкций, отказ от дальнейшего продления санкций может быть обусловлен систематическими действиями отдельных государств — членов ЕС, противоречащими общим интересам европейской безопасности», — заявляют в литовском МИДе.

Глава министерства Кястутис Будрис объяснил, что Литва и некоторые другие страны ЕС готовят такие планы на тот случай, если летом не будут продлены введенные ранее общеевропейские санкции. Санкции в Евросоюзе продлеваются по общему согласию стран, однако на этот раз в Вильнюсе есть опасения относительно возможного вето со стороны Венгрии. «В ближайшее время МИД внесет соответствующие поправки. Сейчас они согласовываются между разными министерствами, между заинтересованными учреждениями и внутри правительства», — отметил Будрис в интервью новостному агентству BNS.

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Недавно сейм Литвы уже продлил национальные санкции, в основном касающиеся ограничений в отношении граждан РФ и Белоруссии. Так, постоянно проживающим в Литве россиянам теперь грозит лишение местного вида на жительство в том случае, если они будут ездить на родину чаще чем раз в три месяца. Теперь же Будрис желает расширить данный закон за счет введения разных новых дополнительных ограничений. При этом он желает, чтобы Литва вводила эти запретительные меры совместно с соседними странами ЕС и НАТО. Глава литовского дипломатического ведомства сказал, что было бы хорошо достичь соглашения об экономических санкциях хотя бы для стран прибалтийского региона, граничащих с Россией и Белоруссией, — чтобы российские и белорусские товары не могли поступать в ЕС по суше.

Аналогичного мнения придерживается литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. Он признает, что национальные санкции не могут быть равноценны общеевропейским ограничениям. «Национальные санкции не могут быть равноценны и не смогут компенсировать европейские санкции в том случае, если европейских не будет. Они могут быть национальными, но их всё равно нужно принимать хотя бы в региональном масштабе. А это значит, что латыши, поляки, эстонцы, финны также должны принимать такие решения», — сказал премьер-министр. По его словам, если Латвия, Польша, Эстония и Финляндия не захотят или не смогут ввести подобные санкции, «Литва, приняв такие решения в одиночку, не достигнет никаких целей и понесет ощутимый ущерб».

Национальные санкции не сработают

Схожей точки зрения придерживается бывший премьер-министр Ингрида Шимоните, руководившая литовским правительством с конца 2020-го по конец 2024 года. Она тоже говорит, что санкции одной только Литвы будут иметь ограниченный эффект. Однако, по мнению политика, национальные санкции были бы полезны для «сохранения репутации» Литвы. Кроме того, как подчеркивает Шимоните, необходимо перекрыть доступ российской продукции хотя бы на территорию отдельно взятой Литвы.

Бывший премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните Фото: Global Look Press/Alfredas Pliadis

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что Литва будет готова ввести национальные экономические санкции против России, если ЕС не продлит действующие ограничения. Однако и он отметил, что общие санкции гораздо эффективнее. По мнению литовского президента, «нет никаких причин не продлевать их; наоборот, их нужно ужесточить». Глава государства подчеркивает, что Венгрия заняла «деструктивную» позицию.

Гитанас Науседа призывает поскорее принять обсуждаемый в настоящее время 17-й санкционный пакет Евросоюза. А главный советник литовского президента по внешней политике Аста Скайсгирите считает, что в случае надобности уговорить соседние страны присоединиться к региональным санкциям против России будет несложно. «В первую очередь мы видим присоединение двух других стран Балтии, Польши, возможно, Финляндии и прочих северных государств. Мы зачастую настолько единомышленники, что, я думаю, договориться о такой комбинации стран несложно», — сказала Скайсгирите в эфире радиостанции Ziniu radijas.

А вот председатель коалиционной партии «Заря над Неманом» Ремигиюс Жемайтайтис скептически относится к дискуссиям о национальных санкциях. Он опасается повторения истории трехлетней давности, когда Литва в одиночку бросила вызов Китаю, а потом очень от этого экономически пострадала. По словам Жемайтайтиса, если Евросоюз не продлит санкции, введенные против России и Белоруссии, то введенные Литвой экономические ограничения окажутся бесполезны. «Национальные санкции не сработают. Невозможно, чтобы они сработали. Если не будет регионального соглашения, мы ничего не сможем сделать. Просто посмотрите на порты и посмотрите на продукцию, откуда она уходи», — заявил Жемайтайтис журналистам в Сейме. И напомнил: «Литва начала войну с Китаем, но как-то эта идея затихла, Литва начала дружбу с Тайванем — мы остались с абсолютным нулем».

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Коллег пытается успокоить старший советник президента Фредерикас Янсонсас, по мнению которого национальные санкции против Белоруссии и России могут и не понадобиться. Но в любом случае, как полагает Янсонас, нужно сохранять готовность к их введению. «Должны ли мы готовиться? Да, должны. Мы все видим позицию Венгрии и понимаем, что Европе становится всё сложнее прийти к общему согласию, когда некоторые вообще не хотят вводить никаких санкций против России», — заявил Янсонас в интервью Žinių radijus. «Будет ли какой-то эффект от национальных санкций одного государства? Мы не наивны. Мы понимаем, что в едином экономическом пространстве этого не произойдет, но в данном случае мы должны говорить о наших национальных санкциях, о региональных санкциях, о более широких санкциях. Есть различные решения. Надо готовиться. Они точно понадобятся? Нет, не обязательно».

Коалиция пятерых

Можно предположить, что идея Вильнюса о строительстве «санкционного барьера» у границ России и Белоруссии найдет отклик в Латвии, Польше, Эстонии и Финляндии. Все эти страны выступают за продолжение санкционного давления. А эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна обрушился с угрозами и обвинениями на Венгрию, премьер-министра которой Виктора Орбана он уличил в «игре за команду противника». Теперь Цахкна тоже беспокоится, что Венгрия сорвет продление санкций. «Санкции ЕС действуют шесть месяцев, а это значит, что каждые полгода их необходимо пересматривать и продлевать. Для продления требуется единогласное решение всех стран-членов», — пояснил Маргус Цахкна. Он также отметил, что в июле предстоит продление санкций, в рамках которых ЕС заморозил активы Центрального банка России на сумму € 200 млрд.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Global Look Press/Marton Monus

Кроме того, Цахкна требует санкционировать и Будапешт. «Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы. Поэтому мы должны срочно предпринять конкретные шаги, чтобы запустить производство по статье седьмой Договора о Европейском союзе, то есть приостановить право голоса Венгрии», — призвал глава МИД Эстонии. Необходимо пояснить, что статья 7 Договора о ЕС предусматривает возможность приостановления прав государства — члена Евросоюза (например, права голоса в Совете ЕС). Это допускается «в случае серьезного и систематического нарушения принципов, на которых основан союз». Стоит, однако, отметить, что, хотя соответствующее предложение Маргус Цахкна сделал еще в середине марта, хода оно пока не получило.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что любой санкционный режим всегда имеет двухстороннюю направленность — он бьет не только по тем, против кого он введен, но и по тем, кто его ввел. «И в данном случае особенный ущерб несут как раз Литва и прочие страны Балтии, раньше зарабатывавшие на транзитных услугах, на функции экономического моста между Востоком и Западом. Прибалты несут огромные убытки из-за простаивающей инфраструктуры, от отсутствия загрузки своих железных дорог, от почти полностью закрытых ими границ, от прекращения традиционного взаимодействия жителей приграничных территорий. Оттуда уходят инвесторы. Россия больше не нуждается в портах и железных дорогах стран Балтии, выстроив альтернативную транспортную инфраструктуру, а вот Прибалтика адекватной замены российским и белорусским грузам так и не нашла», — подчеркивает Еремина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, выстраивая свой индивидуальный санкционный барьер в отношении России, прибалты только увековечат свое нынешнее состояние перманентного экономического упадка и демографического кризиса.