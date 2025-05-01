Дракон со шпротами: как Литва пытается помириться с важным партнером России

Литва резко меняет свое внешнеполитическое позиционирование. Несколько лет назад Вильнюс поссорился с Китаем, когда открыл у себя посольство Тайваня. Теперь внезапно выяснилось, что тот шаг был ошибкой, в прибалтийской республике заговорили о восстановлении отношений с Пекином. «Известия» разбирались в ситуации.

Без послов и пива

Литва и Китай находятся далеко друг от друга, страны невозможно сравнивать по размеру, численности населения и множеству других параметров. Тем не менее их отношения многое могут сказать о ситуации на планете в целом. Десять лет назад Вильнюс и Пекин взаимодействовали вполне дружелюбно. Прибалтийская республика интересовалась проектом «Один пояс — один путь», рассчитывала получить дополнительные инвестиции и загрузить Клайпедский порт, важным стал визит тогдашнего президента Дали Грибаускайте в Пекин в ноябре 2018 года.

Потом ситуация изменилась. Сначала Вильнюс ограничивался политическими заявлениями, например, летом 2020 года поддержал критику скандального закона о нацбезопасности в Гонконге. Спустя полгода МИД Литвы отчитал китайского посла из-за положения мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также озаботился нарушениями прав человека в Тибете. Наконец, два десятка литовских парламентариев призывали бойкотировать летнюю Олимпиаду в Пекине.

Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

Далее от слов в Литве перешли к делу. В ноябре 2021 года в Вильнюсе открылось представительство Тайваня, что спровоцировало крупнейший скандал. Дело в том, что Китай традиционно остро реагирует на такие действия, потому что считает их посягательством на свою территориальную целостность. Во многих странах мира похожие учреждения открываются, но работают они от имени столицы острова. В США, например, представительство Тайваня скромно называется экономическим и культурным офисом Тайбэя.

Вильнюс пошел дальше других, в итоге Китай отозвал из республики своего посла, добился отъезда на родину литовского посла, объявил о понижении дипотношений до уровня поверенных в делах. Подключил также экономическое давление — полностью прекратил закупки литовского пива, говядины и молочных продуктов, приостановил грузовые железнодорожные перевозки. Проблемы возникли даже у компаний из третьих стран, которые использовали прибалтийские комплектующие.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Литву это, впрочем, не остановило. Республика вышла из инициативы «17+1», в рамках которой Пекин вел диалог с государствами Восточной и Центральной Европы. Обвинила крупные китайские компании в слежке и шпионаже, отказалась от закупки сканеров для досмотра багажа в аэропортах и оборудования для вышек связи. Кроме того, до последнего времени не прекращались дипломатические войны, в ноябре прошлого года Вильнюс выслал из страны трех сотрудников китайского представительства.

Трамп, выборы и экономика

Постепенно выяснилось, что конфронтационный внешнеполитический курс не приводит ни к чему хорошему. Товарооборот Литвы и КНР резко сократился. Так, по итогам 2023 года Китай закупил товаров на сумму $134 млн, это в три раза меньше, чем в 2020-м. За один декабрь 2023 года Пекин импортировал литовской продукции на $14,2 млн, в декабре 2020 года показатель составлял $43,1 млн. Позабыты оказались инфраструктурные проекты, без китайских инвестиций остался порт Клайпеды.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Отношения с Тайванем в гору тоже не пошли. Главным разочарованием Вильнюса стало то, что Тайбэй отказался развивать в прибалтийской республике производство чипов, полупроводников и другой электроники, на что литовские чиновники очень рассчитывали. Все идеи создания технопарка разбились о суровую реальность — в Литве просто нет достаточных для создания таких заводов объемов электроэнергии.

Вторым важным фактором стала ситуация в мире. Дело в том, что Дональд Трамп в период 2019–2020 годов (в свой первый президентский срок) объявил торговую войну с Китаем. Тогда Вашингтон ввел пошлины и заградительные тарифы на большой перечень продукции из КНР, объявил о введении санкций и ограничений против ряда китайских чиновников. Литва тогда решила, что должна продемонстрировать верность заокеанскому партнеру и развернула свою антикитайскую кампанию.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Теперь же ситуация совсем другая. Дональд Трамп снова оказался в президентском кресле, но в фокусе его внимания уже не только КНР, но и Евросоюз. Представители новой американской администрации жестко критикуют ЕС, в начале апреля ввели пошлины на европейские товары в размере 20% (для Китая первоначальная ставка составила 34%, потом достигла 145%). Брюссель и Пекин в таких условиях становятся естественными союзниками, маленькой Литве, понятно, не хочется остаться на обочине.

Третий момент связан с внутриполитическими процессами. В октябре прошлого года в прибалтийской республике прошли парламентские выборы, после которых власть и оппозиция поменялись местами. Правившие ранее консерваторы отличались бескомпромиссной внешней политикой. При этом Китай тут был только одним из примеров. Вильнюс всегда находился в авангарде антироссийской и антибелорусской риторики, первым в ЕС объявил террористической организацией иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Фото: Global Look Press/Yauhen Yerchak

Новую коалицию сформировали социал-демократы и их союзники, которые предлагали несколько снизить накал борьбы, проводить более прагматичную политику. Такой подход, очевидно, поддерживали большинство жителей страны. Один из опросов свидетельствовал, что почти половина литовцев против антикитайской кампании и за выстраивание деловых отношений с Пекином. Более трети также заявляли, что связи с Тайванем не приносят никакой выгоды.

«Мы не будем ничем жертвовать»

В результате в нынешнем году в Литве заговорили о том, что неплохо было бы восстановить отношения с Китаем. Так, спикер сейма Саулюс Сквернялис заявил, что Вильнюсу нельзя отставать от других стран ЕС. «Брюссель принял стратегию общения с Китаем. Комиссары встречаются, координируют торговые вопросы, и все государства, кроме Литвы, участвуют в этом процессе. Мы являемся членами ЕС, поэтому должны иметь дипломатические отношения на том же уровне, что и остальные 26 государств», — заявил он.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

В свою очередь, депутат и лидер объединения «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис предложил изменить название представительства Тайваня. По его словам, инвестиций от Тайбэя всё равно никаких не поступает. «Еще полмесяца или месяц назад я был другого мнения, но сегодня вижу, что Евросоюз с Китаем могут очень сблизиться. Я считаю, что Литва должна хотя бы начать восстанавливать дипломатические отношения с КНР», — отметил он.

Китайские представители на этом фоне говорили, что готовы к нормализации, Литве надо выполнить только одно условие. «Двери диалога всегда открыты, и Китай готов укреплять общение и обмены. Важно только придерживаться взаимоуважения, руководствоваться принципом «единого Китая». Мы не теряем доверия к нашему взаимодействию и искренне надеемся, что сможем вернуться в нормальное русло», — подчеркивал советник миссии КНР в ЕС Фан Мэй.

Депутат и лидер объединения «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис Фото: Global Look Press/Xue Dongmei

Глава литовского правительства Гинтаутас Палуцкас в середине апреля в связи с этим сообщил, что Вильнюс хотел бы нормализовать отношения, но извиняться и делать «какие-то реверансы» не собирается. «Мы не будем ничем жертвовать, поскольку уважительные двусторонние отношения строятся не на жертвах, унижениях или извинениях, а на очень деловой основе. Если Китай направит своего посла в дипломатическую миссию, то и мы направим своего», — подчеркнул он.

Что говорят эксперты

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов считает, что Литву к нормализации отношений с Китаем подталкивает Евросоюз.

— Брюссель на фоне охлаждения с США пытается заручиться поддержкой Китая, в таких условиях литовский конфуз выглядит неуместно. Я не исключаю, что ЕС хотел бы сгладить эти противоречия, поэтому подталкивает Литву навстречу Пекину. Само литовское правительство наверняка тоже понимает, что в современном мире с КНР лучше иметь конструктивные отношения, поэтому пытается выйти из неудобной ситуации, в которой страна оказалась из-за бывшего главы МИД Ландсбергиса, — объясняет он.

Фото: Global Look Press/Wang Zhaomai

Политический аналитик Александр Носович полагает, что попытки восстановить отношения ни к чему не приведут.