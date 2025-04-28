Поделили сИИлы: чем грозит рынку США появление новых китайских чипов

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Мир
Трамп заявил об отсутствии свободной прессы в CША
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Армия
Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Мир
Путин заявил о росте числа сторонников России в мире
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

Поделили сИИлы: чем грозит рынку США появление новых китайских чипов

Как Huawei бросила вызов Nvidia с помощью своего продукта в области искусственного интеллекта
Фото: ТАСС/Анна Башкирова/создано ИИ
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Китайская компания Huawei создала чип нового поколения для ИИ-вычислений под названием Ascend 910D, который может перевернуть рынок нейросетевых моделей в республике. Рассылка опытных образцов чипа намечена на конец мая. Основным конкурентом источники в отрасли называют американскую корпорацию Nvidia — технологического гиганта со штаб-квартирой в Калифорнии, чип H100 которой активно использовался для тренировки ИИ и продавался в КНР в виде упрощенной версии H800. Сможет ли ИИ от Ascend AI дать бой американцам и перевернуть рынок — в материале «Известий».

Чем интересен новый чип от Huawei

Китайский технологический гигант Huawei продолжает укреплять свои позиции в сфере искусственного интеллекта, в компании работают над введением на рынок нового продукта — чипа для продвинутого обучения ИИ-моделей Ascend 910D. Как сообщают источники в отрасли, организация уже завершает подготовку к рассылке более ранних моделей 910B и 910C первым заказчикам, среди них — государственные телекоммуникационные операторы, частные ИИ-инвесторы и разработчики. Среди прочих образцы нового чипа получит ByteDance, компания, которой принадлежит TikTok. Пекин, по данным The Wall Street Journal, активно поощряет деятельность Huawei и дает льготы разработчикам в сфере ИИ для того, чтобы нарастить продажи отечественных чипов на фоне роста напряжения между КНР и США.

Huawei Technologies
Фото: Энтони Гаррефф

У 910D есть несколько сильных сторон, рассказал «Известиям» член общественного совета при Минцифры РФ, основатель digital-агентства «Интериум» Валерий Сидоренко. Среди них — высокая производительность и независимость от западных технологий. Сам чип предназначен для сложных ИИ-вычислений, включая обучение нейросетей и обработку больших данных. При этом разработка Ascend 910D указывает на то, что Китай нацелен на технологический суверенитет, а Huawei делает ставку не только на мощность, но и на снижение энергопотребления, что в настоящее время очень важно и стоит на повестке дня, отметил эксперт.

— Помимо энергоэффективности, значимость которой сложно переоценить, чип глубоко интегрирован с экосистемой Huawei. По сути, он оптимизирован под собственную программную платформу глубокого обучения MindSpore, а также совместим с серверами и облачными платформами компании, — добавил Валерий Сидоренко.

Ascend 910D
Фото: Huawei Technologies

КНР активно борется за лидерство в мире технологий и давно теснит производителей из США, сказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков. Скорее всего, значимая часть рынка «вычислительного железа» в обозримом будущем будет китайской, если вдруг коллективный Запад не придумает эффективные ограничительные меры, добавил специалист.

Какие планы у Китая на новую технологию

По мнению Валерия Сидоренко, сейчас все рынки объективно входят в зону глубокого кризиса и ни о каких революциях и переворотах речи быть не может. В условиях таможенных пошлин США китайские компании вынуждены искать альтернативы, отметил специалист. Можно предположить, что благодаря производству нового чипа доля Nvidia в КНР сократится. На данный момент республика — четвертый по величине рынок продаж для Nvidia после США, Сингапура и Тайваня, следует из годового отчета компании. В прошлом фискальном году в Китае формировалось 13% всей выручки Nvidia, хотя ранее ее доля достигала 17%.

Из-за пошлин, введенных новой администрацией США, все мировые рынки в ближайшие месяцы расколются по линии Атлантического океана. И ход Huawei — попытка занять освободившееся из-за пошлин место американских производителей чипов в этом сегменте рынка. Выбор таких партнеров, как TikTok, выглядит максимально логичным. У платформы сильные алгоритмы и рекомендательные системы, ByteDance остается одним из крупнейших игроков в ИИ-отрасли, — считает член общественного совета при Минцифры Валерий Сидоренко.

Ascend 910D

Ascend 910D

Фото: Huawei Technologies

Пока еще преждевременно говорить о возможностях нового процессора, так как Huawei только готовится к его тестированию, отметил замдиректора по трансферу технологий центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. Но уже сейчас можно сказать, что китайские решения значительно укрепляют позиции республики в ИИ-гонке с США. В качестве наглядного примера эксперт вспомнил языковую модель DeepSeek, запуск которой продемонстрировал высокие показатели при значительно меньших затратах на обучение ИИ.

Главная сила 910D в том, что он производится в Китае и подходит для работы и обучения ИИ. До этого для этого использовались чипы только от Nvidia. Сейчас чип будет экспериментально внедрен во многие местные компании, которые занимаются разработкой нейросетей. В этом году планируется поставить более 800 тыс. чипов, после чего Huawei сможет использовать собранную статистику для демонстрации показателей работы устройств, — добавил гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Huawei Technologies
Фото: Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

К сильным сторонам 910D относятся цена и доступность. Ввиду торговой войны Китай будет поддерживать выпуск нового чипа на правительственном уровне, так как у них это в приоритете. И рынки они не желают сдавать Nvidia, отметил эксперт рынка НТИ «Нейронет» Алексей Белов. По его словам, новая технология даст бой американской Nvidia, так как ресурсов в КНР больше. Вопрос только один — направят ли их на соперничество или предпочтут сохранить баланс.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир