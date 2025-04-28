Поделили сИИлы: чем грозит рынку США появление новых китайских чипов

Китайская компания Huawei создала чип нового поколения для ИИ-вычислений под названием Ascend 910D, который может перевернуть рынок нейросетевых моделей в республике . Рассылка опытных образцов чипа намечена на конец мая. Основным конкурентом источники в отрасли называют американскую корпорацию Nvidia — технологического гиганта со штаб-квартирой в Калифорнии, чип H100 которой активно использовался для тренировки ИИ и продавался в КНР в виде упрощенной версии H800 . Сможет ли ИИ от Ascend AI дать бой американцам и перевернуть рынок — в материале «Известий».

Чем интересен новый чип от Huawei

Китайский технологический гигант Huawei продолжает укреплять свои позиции в сфере искусственного интеллекта, в компании работают над введением на рынок нового продукта — чипа для продвинутого обучения ИИ-моделей Ascend 910D . Как сообщают источники в отрасли, организация уже завершает подготовку к рассылке более ранних моделей 910B и 910C первым заказчикам, среди них — государственные телекоммуникационные операторы, частные ИИ-инвесторы и разработчики . Среди прочих образцы нового чипа получит ByteDance, компания, которой принадлежит TikTok . Пекин, по данным The Wall Street Journal, активно поощряет деятельность Huawei и дает льготы разработчикам в сфере ИИ для того, чтобы нарастить продажи отечественных чипов на фоне роста напряжения между КНР и США.

Фото: Энтони Гаррефф

У 910D есть несколько сильных сторон, рассказал «Известиям» член общественного совета при Минцифры РФ, основатель digital-агентства «Интериум» Валерий Сидоренко. Среди них — высокая производительность и независимость от западных технологий. Сам чип предназначен для сложных ИИ-вычислений, включая обучение нейросетей и обработку больших данных . При этом разработка Ascend 910D указывает на то, что Китай нацелен на технологический суверенитет, а Huawei делает ставку не только на мощность, но и на снижение энергопотребления , что в настоящее время очень важно и стоит на повестке дня, отметил эксперт.

— Помимо энергоэффективности, значимость которой сложно переоценить, чип глубоко интегрирован с экосистемой Huawei. По сути, он оптимизирован под собственную программную платформу глубокого обучения MindSpore, а также совместим с серверами и облачными платформами компании , — добавил Валерий Сидоренко.

Фото: Huawei Technologies

КНР активно борется за лидерство в мире технологий и давно теснит производителей из США , сказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков. Скорее всего, значимая часть рынка «вычислительного железа» в обозримом будущем будет китайской, если вдруг коллективный Запад не придумает эффективные ограничительные меры , добавил специалист.

Какие планы у Китая на новую технологию

По мнению Валерия Сидоренко, сейчас все рынки объективно входят в зону глубокого кризиса и ни о каких революциях и переворотах речи быть не может . В условиях таможенных пошлин США китайские компании вынуждены искать альтернативы , отметил специалист. Можно предположить, что благодаря производству нового чипа доля Nvidia в КНР сократится. На данный момент республика — четвертый по величине рынок продаж для Nvidia после США, Сингапура и Тайваня, следует из годового отчета компании. В прошлом фискальном году в Китае формировалось 13% всей выручки Nvidia, хотя ранее ее доля достигала 17%.

— Из-за пошлин, введенных новой администрацией США, все мировые рынки в ближайшие месяцы расколются по линии Атлантического океана. И ход Huawei — попытка занять освободившееся из-за пошлин место американских производителей чипов в этом сегменте рынка . Выбор таких партнеров, как TikTok, выглядит максимально логичным. У платформы сильные алгоритмы и рекомендательные системы, ByteDance остается одним из крупнейших игроков в ИИ-отрасли, — считает член общественного совета при Минцифры Валерий Сидоренко.

Ascend 910D Фото: Huawei Technologies

Пока еще преждевременно говорить о возможностях нового процессора, так как Huawei только готовится к его тестированию , отметил замдиректора по трансферу технологий центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. Но уже сейчас можно сказать, что китайские решения значительно укрепляют позиции республики в ИИ-гонке с США . В качестве наглядного примера эксперт вспомнил языковую модель DeepSeek, запуск которой продемонстрировал высокие показатели при значительно меньших затратах на обучение ИИ.

— Главная сила 910D в том, что он производится в Китае и подходит для работы и обучения ИИ. До этого для этого использовались чипы только от Nvidia. Сейчас чип будет экспериментально внедрен во многие местные компании, которые занимаются разработкой нейросетей . В этом году планируется поставить более 800 тыс. чипов, после чего Huawei сможет использовать собранную статистику для демонстрации показателей работы устройств, — добавил гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Фото: Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency