«Роботы и ИИ могут заменить химикам рутинный труд»

Российские ученые отправились в научное роуд-шоу для того, чтобы рассказать о своих исследованиях в городах России . На этой неделе, 21–22 апреля, выездные лекции прошли в Санкт-Петербурге, 23–24 апреля — в Нижнем Новгороде, а 15 мая звезды науки приедут в Саратов. О новом формате популяризации отечественных исследований, а также о материалах будущего, которые изменят нашу жизнь, и значимости искусственного интеллекта как орудия труда в интервью «Известиям» рассказал председатель научного комитета премии «Вызов», профессор Артем Оганов .

«Очень важно замечать работы восходящих звезд науки»

— Сейчас идет прием заявок на Национальную премию в области будущих технологий «Вызов»-2025. Расскажите, будут ли в этом году какие-то нововведения?

— Заявки уже идут, так же как и в прошлом году. 21 мая у нас заканчивается заявочная кампания. По-настоящему внимательно мы посмотрим на них, когда уже полный набор будет собран. Мы думаем создать еще одну номинацию, чтобы было шесть лауреатов, сейчас их пять. Международную, для молодых ученых .

Фото: предоставлено фондом развития научно-культурных связей «Вызов»

Очень важно замечать работы восходящих звезд . Взошедших звезд любой может распознать. Они светят всем. А восходящих — вот это интересная, сложная и действительно важная задача. Но ее мы введем не в этом году.

— Вы внедряете новый для нашей страны формат популяризации достижений ученых — роуд-шоу. Что это за мероприятия?

— Мы хотим показать наших лауреатов и ту науку, которую они делают, максимально широкой публике. Хотим вдохновить ученых подавать заявки на нашу премию . Известная поговорка «Один раз увидеть — это лучше, чем сто раз услышать», она очень хорошо подходит и к научной премии. А термин «роуд-шоу» достаточно стандартный, это совсем не обязательно связано с шоу-бизнесом. Просто в науке это ново, но в целом речь скорее о выездном лектории .

Фото: Бибарс Бара, пресс-служба СПбПУ

— В Россию сейчас возвращаются многие западные компании. Есть ли какие-то изменения в международных научных отношениях?

— Вообще с 2022 года мы все в состоянии шока наблюдали за практически полным разрывом научных связей с Европой и Америкой. Это трагедия для науки . Потому что наука не должна быть пешкой в руках политиков. Наука должна быть международной . Она должна быть независимой, сближать людей, служить мостом, а не служить орудием в раздорах. Но тем не менее то, что произошло, то произошло.

И несмотря на это, когда в 2024 году мы учредили международную номинацию премии «Вызов» — Discovery («Открытие») — мы получили, к всеобщему изумлению, 112 заявок из разных стран, включая заявки из США, Германии, Франции, Австрии, Италии, а также ожидаемые из Индии, Китая и прочих стран . И среди заявок, которые мы получили в международной номинации, минимум три были совершенно нобелевского уровня. Что не может не радовать.

Рано или поздно, конечно, будет полное примирение. Однако тем людям, которые предали своих коллег, придется тщательнее подбирать слова, чтобы их простили .

Фото: Бибарс Бара, пресс-служба СПбПУ

— Это вы о ком? Самый громкий пример — это CERN.

— Да, CERN и другие организации. Причем многие из них получили в свой бюджет деньги от РФ. Как же после этого они имеют право закрыть доступ российским ученым ? Многие из этих учреждений получали критические технологии от нас. Какое же они имеют право так поступать? Но этим самым они разрушили свою репутацию. И ее будет непросто восстановить.

Я думаю, что в результате мы от этого всего во многом и выиграли. Конечно, болезненно разочаровываться, на полпути разрывать связи или видеть, как другая сторона разрывает сотрудничество. Это все, конечно, крайне неприятно . Но мы это все пережили и спокойно движемся дальше.

— Если говорить о международном сотрудничестве, недавно вы провели крупнейшую конференцию по материаловедению в Сколтехе. Что вас больше всего впечатлило?

— Среди лекторов были по-настоящему великие ученые. Юрий Цолакович Оганесян, самый великий ученый России, человек, открывший 10 элементов таблицы Менделеева. Хо Гуан Мао, патриарх физики и химии высоких давлений, человек, получивший всевозможные премии, пока что кроме Нобелевской. И ему, и Оганесяну, кстати, очень многие люди прочат Нобелевскую премию . Был среди лекторов мой друг детства и кумир детства Игорь Пеков. Он лет на восемь старше меня, и когда я был школьником, он был студентом и читал нам лекции по минералогии, и мы ездили в экспедиции. Этот человек открыл почти 300 новых минералов. Учитывая, что всего их известно около 5 тыс .

Фото: пресс-служба Сколтеха

Среди лекторов был также ученик замечательной китайской коллеги Ян Ли из Пекинского университета, которая занимается исследованиями на стыке минералогии, химии и происхождения жизни . Другими словами, как неживая материя создала условия для возникновения жизни на планете Земля. Это безумно интересная область исследований. Лекцию прочитал также великий итальянский ученый Микеле Парринелло, который является одним из отцов-основателей области теоретического материаловедения и теоретической химии .

«Материалы обусловливали весь прогресс человечества»

— Благодаря материаловедению скоро очень многое будет по-другому. Что нас ждет в этой области?

— Я бы хотел обратить ваш взгляд назад, посмотрев на историю человечества. Ведь материалы обусловливали весь прогресс человечества на протяжении всей его истории: каменный, бронзовый, железный век .

Сейчас благодаря искусственному интеллекту появилась возможность прогнозирования материалов с желаемыми нам свойствами на компьютере . То есть вы можете не тратить десятки лет на прощупывание разных возможностей методом проб и ошибок, а можете целенаправленно проводить поиск на компьютере и находить такие материалы, которые являются предельными по своим свойствам, лучше которых уже никогда никто не создаст .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»

И это существенно ускорит прогресс человеческой цивилизации.

— Расскажите подробнее, что это за материалы?

— Мы можем рассчитывать на то, что появятся материалы для нового поколения аккумуляторов. Литийионные аккумуляторы перевернули нашу жизнь . Кстати, в 2024 году лауреат и солауреат премии «Вызов» Евгений Антипов и Артем Абакумов внесли огромный вклад в эту область. А сейчас к этому подключается ИИ. Материалы для преобразования солнечных энергий в электричество, или для преобразования тепловой энергии в электричество. Создаются новые виды стали, в том числе радиационно стойкие, для атомных реакторов, которые смогли бы существенно продлить срок эксплуатации атомных электростанций .

Еще добавлю одну важную область — разработка новых лекарств. Потому что сейчас стала возможной разработка новых лекарств при помощи ИИ.

Я считаю, что будущее принадлежит сочетанию предсказания искусственного интеллекта и синтеза материалов роботами. То есть роботы и ИИ могут заменить химикам рутинный труд .

Профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН Евгений Антипов после церемонии вручения национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в центральном выставочном зале «Манеж» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Искусственный интеллект в целом сейчас вышел на первый план в гонке технологий, многие сравнивают гонку ИИ с космической. Это сравнимо?

— Это корректное сравнение, да. Более того, я думаю, что искусственный интеллект перевернет наше общество в большей степени, чем космос . В космос нельзя отправить очень большие объемы грузов. В космос вы не можете надолго отправить человека. Я не знаю, как люди будут колонизировать Марс или Венеру. На Марсе слишком холодно, на Венере слишком жарко, кислорода там нет. Воды там нет. Я не знаю, состоится ли колонизация этих планет вообще когда-нибудь.