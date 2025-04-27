«Роботы и ИИ могут заменить химикам рутинный труд»

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Количество жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 14 человек
Мир
СМИ заявили о нарушении Трампом дресс-кода на похоронах папы римского
Мир
США и Иран выявили общее стремление к достижению соглашения на переговорах в Омане
Мир
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Армия
Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области
Мир
Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва в порту в Иране
Общество
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с главами космических агентств БРИКС
Спорт
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу
Мир
В Совфеде указали на вечную зависимость ФРГ от США
Мир
Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь в Вестеросе
Общество
В СК займутся расследованием преступлений ВСУ против мирных жителей в Дзержинске
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту
Мир
США рассмотрят возможность отмены санкций против АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Общество
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Спорт
Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности

«Роботы и ИИ могут заменить химикам рутинный труд»

Председатель научного комитета премии «Вызов», профессор Артем Оганов — о внедрении нейросетей в науку и материалах будущего
Фото: предоставлено фондом развития научно-культурных связей «Вызов»
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские ученые отправились в научное роуд-шоу для того, чтобы рассказать о своих исследованиях в городах России. На этой неделе, 21–22 апреля, выездные лекции прошли в Санкт-Петербурге, 23–24 апреля — в Нижнем Новгороде, а 15 мая звезды науки приедут в Саратов. О новом формате популяризации отечественных исследований, а также о материалах будущего, которые изменят нашу жизнь, и значимости искусственного интеллекта как орудия труда в интервью «Известиям» рассказал председатель научного комитета премии «Вызов», профессор Артем Оганов.

«Очень важно замечать работы восходящих звезд науки»

Сейчас идет прием заявок на Национальную премию в области будущих технологий «Вызов»-2025. Расскажите, будут ли в этом году какие-то нововведения?

— Заявки уже идут, так же как и в прошлом году. 21 мая у нас заканчивается заявочная кампания. По-настоящему внимательно мы посмотрим на них, когда уже полный набор будет собран. Мы думаем создать еще одну номинацию, чтобы было шесть лауреатов, сейчас их пять. Международную, для молодых ученых.

Артем Оганов
Фото: предоставлено фондом развития научно-культурных связей «Вызов»

Очень важно замечать работы восходящих звезд. Взошедших звезд любой может распознать. Они светят всем. А восходящих — вот это интересная, сложная и действительно важная задача. Но ее мы введем не в этом году.

Внутренний НИР: ученые разработали первый отечественный эндоскоп
Как проходит процесс импортозамещения медицинской техники в стране и какие есть сложности

Вы внедряете новый для нашей страны формат популяризации достижений ученых роуд-шоу. Что это за мероприятия?

Мы хотим показать наших лауреатов и ту науку, которую они делают, максимально широкой публике. Хотим вдохновить ученых подавать заявки на нашу премию. Известная поговорка «Один раз увидеть — это лучше, чем сто раз услышать», она очень хорошо подходит и к научной премии. А термин «роуд-шоу» достаточно стандартный, это совсем не обязательно связано с шоу-бизнесом. Просто в науке это ново, но в целом речь скорее о выездном лектории.

Лекции
Фото: Бибарс Бара, пресс-служба СПбПУ

— В Россию сейчас возвращаются многие западные компании. Есть ли какие-то изменения в международных научных отношениях?

Вообще с 2022 года мы все в состоянии шока наблюдали за практически полным разрывом научных связей с Европой и Америкой. Это трагедия для науки. Потому что наука не должна быть пешкой в руках политиков. Наука должна быть международной. Она должна быть независимой, сближать людей, служить мостом, а не служить орудием в раздорах. Но тем не менее то, что произошло, то произошло.

И несмотря на это, когда в 2024 году мы учредили международную номинацию премии «Вызов» — Discovery («Открытие») — мы получили, к всеобщему изумлению, 112 заявок из разных стран, включая заявки из США, Германии, Франции, Австрии, Италии, а также ожидаемые из Индии, Китая и прочих стран. И среди заявок, которые мы получили в международной номинации, минимум три были совершенно нобелевского уровня. Что не может не радовать.

Рано или поздно, конечно, будет полное примирение. Однако тем людям, которые предали своих коллег, придется тщательнее подбирать слова, чтобы их простили.

лекции
Фото: Бибарс Бара, пресс-служба СПбПУ

— Это вы о ком? Самый громкий пример — это CERN.

— Да, CERN и другие организации. Причем многие из них получили в свой бюджет деньги от РФ. Как же после этого они имеют право закрыть доступ российским ученым? Многие из этих учреждений получали критические технологии от нас. Какое же они имеют право так поступать? Но этим самым они разрушили свою репутацию. И ее будет непросто восстановить.

Я думаю, что в результате мы от этого всего во многом и выиграли. Конечно, болезненно разочаровываться, на полпути разрывать связи или видеть, как другая сторона разрывает сотрудничество. Это все, конечно, крайне неприятно. Но мы это все пережили и спокойно движемся дальше.

Нейросеть клиник: ИИ проследит за сердечными осложнениями после химиотерапии
Как новая технология поможет упростить жизнь онкобольным

— Если говорить о международном сотрудничестве, недавно вы провели крупнейшую конференцию по материаловедению в Сколтехе. Что вас больше всего впечатлило?

— Среди лекторов были по-настоящему великие ученые. Юрий Цолакович Оганесян, самый великий ученый России, человек, открывший 10 элементов таблицы Менделеева. Хо Гуан Мао, патриарх физики и химии высоких давлений, человек, получивший всевозможные премии, пока что кроме Нобелевской. И ему, и Оганесяну, кстати, очень многие люди прочат Нобелевскую премию. Был среди лекторов мой друг детства и кумир детства Игорь Пеков. Он лет на восемь старше меня, и когда я был школьником, он был студентом и читал нам лекции по минералогии, и мы ездили в экспедиции. Этот человек открыл почти 300 новых минералов. Учитывая, что всего их известно около 5 тыс.

Юрий Цолакович Оганесян
Фото: пресс-служба Сколтеха

Среди лекторов был также ученик замечательной китайской коллеги Ян Ли из Пекинского университета, которая занимается исследованиями на стыке минералогии, химии и происхождения жизни. Другими словами, как неживая материя создала условия для возникновения жизни на планете Земля. Это безумно интересная область исследований. Лекцию прочитал также великий итальянский ученый Микеле Парринелло, который является одним из отцов-основателей области теоретического материаловедения и теоретической химии.

«Материалы обусловливали весь прогресс человечества»

Благодаря материаловедению скоро очень многое будет по-другому. Что нас ждет в этой области?

Я бы хотел обратить ваш взгляд назад, посмотрев на историю человечества. Ведь материалы обусловливали весь прогресс человечества на протяжении всей его истории: каменный, бронзовый, железный век.

Сейчас благодаря искусственному интеллекту появилась возможность прогнозирования материалов с желаемыми нам свойствами на компьютере. То есть вы можете не тратить десятки лет на прощупывание разных возможностей методом проб и ошибок, а можете целенаправленно проводить поиск на компьютере и находить такие материалы, которые являются предельными по своим свойствам, лучше которых уже никогда никто не создаст.

клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»

И это существенно ускорит прогресс человеческой цивилизации.

— Расскажите подробнее, что это за материалы?

Мы можем рассчитывать на то, что появятся материалы для нового поколения аккумуляторов. Литийионные аккумуляторы перевернули нашу жизнь. Кстати, в 2024 году лауреат и солауреат премии «Вызов» Евгений Антипов и Артем Абакумов внесли огромный вклад в эту область. А сейчас к этому подключается ИИ. Материалы для преобразования солнечных энергий в электричество, или для преобразования тепловой энергии в электричество. Создаются новые виды стали, в том числе радиационно стойкие, для атомных реакторов, которые смогли бы существенно продлить срок эксплуатации атомных электростанций.

Меткие земли: 3D-печать редкими элементами улучшит двигатели и электронику
Как новые технологии помогут повысить полезные свойства материалов

Еще добавлю одну важную область — разработка новых лекарств. Потому что сейчас стала возможной разработка новых лекарств при помощи ИИ.

Я считаю, что будущее принадлежит сочетанию предсказания искусственного интеллекта и синтеза материалов роботами. То есть роботы и ИИ могут заменить химикам рутинный труд.

Профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН Евгений Антипов после церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в центральном выставочном зале «Манеж»

Профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН Евгений Антипов после церемонии вручения национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Искусственный интеллект в целом сейчас вышел на первый план в гонке технологий, многие сравнивают гонку ИИ с космической. Это сравнимо?

Это корректное сравнение, да. Более того, я думаю, что искусственный интеллект перевернет наше общество в большей степени, чем космос. В космос нельзя отправить очень большие объемы грузов. В космос вы не можете надолго отправить человека. Я не знаю, как люди будут колонизировать Марс или Венеру. На Марсе слишком холодно, на Венере слишком жарко, кислорода там нет. Воды там нет. Я не знаю, состоится ли колонизация этих планет вообще когда-нибудь.

А вот ИИ пронизывает уже сегодня всю нашу жизнь. И в дальнейшем это будет только усиливаться. Искусственный интеллект — это новое орудие труда. Как для древнего человека орудием труда был топор или мотыга, стрела и нож. И на этом базисе затем были построены все остальные технологии. А сейчас все — от навигаторов, голосовых помощников и поисковых систем до прогнозирования новых материалов, лекарств, анализа данных и всего остального, что за этим следует, делается с помощью ИИ.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир