Нейросеть клиник: ИИ проследит за сердечными осложнениями после химиотерапии

Российские ученые разработали технологию дистанционного мониторинга осложнений на сердце у пациентов после лечения злокачественных опухолей с помощью химиотерапии. По данным статистики, проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают практически у половины таких больных. Медики предложили использовать для контроля их состояния портативные электрокардиографы, показания с которых анализирует искусственный интеллект. В ходе испытаний технологии с участием 122 пациентов точность диагностики составила 89,3%. Метод поможет повысить качество жизни онкобольных, полагают эксперты, но для однозначных выводов о его эффективности и безопасности нужны дальнейшие исследования.

Дистанционный мониторинг осложнений на сердце

Специалисты Сеченовского университета разработали метод дистанционного мониторинга для выявления осложнений в сердце у пациентов, прошедших химиотерапию. Медики устанавливали больным портативные электрокардиографы, которые 20 раз в сутки снимали показание. Затем данные автоматически анализировались с помощью специально созданного алгоритма машинного обучения.

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— Диагностическая точность созданной модели при помощи одноканального дистанционного мониторинга ЭКГ составляет 89,3%. Ее внедрение в существующие стандарты терапии могло бы значительно снизить смертность и предотвратить тяжелые осложнения. При своевременном выявлении нарушений можно подобрать более подходящую схему лечения, использовать препараты, которые защищают сердце, установить за пациентом более тщательное наблюдение. Есть много способов помочь больному, главное — вовремя узнать, что ему нужна помощь, — сказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

По данным исследований института, почти половина онкологических пациентов после первого курса химиотерапии сталкивается с различными осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы. В ходе разработки диагностической методики ученые наблюдали за 122 пациентами, у которых впервые были выявлены злокачественные новообразования.

У 13,6% больных отмечались признаки преходящей ишемии миокарда, у 22,9% были зафиксированы нарушения сердечного ритма, у 46,7% наблюдалось нарушение диастолической функции миокарда левого желудочка, а у 6,5% — тромботические осложнения. Госпитализация в кардиологическое отделение потребовалась 17,2% пациентов. Также ученые установили, какие схемы химиотерапии чаще влекут за собой те или иные осложнения: наиболее подвержены кардиотоксичности были пациенты, получавшие одновременно три препарата.

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— В ходе нашего исследования мы наблюдали, что почти у половины онкологических пациентов проявляются ранние признаки кардиотоксичности после проведения первого курса химиотерапии, включая нарушение систолической и диастолической функции миокарда левого желудочка, — отметил старший научный сотрудник Института персонализированной кардиологии, ведущий автор исследования Заки Фашафша.

Почему необходимо продолжать исследования

Медики рассчитывают, что предложенный ими диагностический подход поможет снизить смертность и сделает химиотерапию более безопасной. В перспективе ученым предстоит продолжить наблюдения на большей выборке пациентов, а также оценить эффективность кардиомониторинга для различных видов рака и режимов противоопухолевой терапии.

Фото: TASS/Anas Alkharboutli

— Проблема, которой занимаются коллеги, действительно актуальна и очень важна для современного здравоохранения. Использование данного метода в перспективе позволит повысить качество оказания онкологической помощи пациентам в России, — сказал заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ, главный внештатный гематолог минздрава Самарской области Игорь Давыдкин.

По словам завлабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова, делать выводы об эффективности метода пока рано.

— Стремление разработчиков метода облегчить жизнь пациентам вполне понятно. Логично, что чем больше больной получает химиотерапевтических препаратов, тем больше на него воздействует токсичность. Однако по большому счету исследование только началось, и для достоверных выводов необходимо дождаться его результатов, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На данный момент остаются вопросы относительно предложенного метода и интерпретации полученных данных, отметил завкафедрой биохимии имени академика Т.Т. Березова РУДН Вадим Покровский. Пока не ясно, насколько представленные результаты однозначно связаны именно с кардиотоксичностью химиотерапии, а не с другими факторами, такими как возрастные изменения или сопутствующие заболевания. Кроме того, требуется дополнительная информация о совместимости предлагаемого метода с действующими стандартами лечения, резюмировал он.