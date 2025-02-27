Нейросетевое окружение: на что способен новый смартфон с тройной камерой

В России открылись предзаказы смартфона Huawei Mate 70 Pro. Редакция «Известий» протестировала новинку в числе первых. Результаты тестирования — в нашем материале.

Особенности смартфона

Смартфон оснащен слегка загнутым со всех сторон 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832×1316 пикселей и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц. Вверху по центру матрицы разместился вырез для фронталки на 13 Мп и модуля для измерения глубины резкости. Также он обладает камерой для ультрареалистичной съемки, суперпрочным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения, высокоемкой батареей 5500 мА*ч и мощными возможностями искусственного интеллекта. Но даже этими достоинствами список не ограничивается.

Камера XMAGE поддерживает регулируемую диафрагму f/1.4—4.0 и обновленный сенсор, позволяющий захватывать больше света. 1,5 млн спектральных сенсоров цветовой температуры точно измеряют глобальный спектр в более широком диапазоне, реалистично передавая тон кожи, цвет текстиля и фона на снимках. Помимо основного объектива, в системе камер предусмотрен телемакромодуль 48 МП с ультраширокой диафрагмой f/2.1.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он позволяет делать качественные кадры с разного расстояния и при различном освещении, будь то далекие пейзажи или макроснимки. Huawei Mate 70 Pro поддерживает новую функцию живых фото на базе искусственного интеллекта. Раскрыть творческий потенциал при съемке динамических фотографий пользователь помогут такие эффекты, как «Мультиэкспозиция на базе искусственного интеллекта» и «Длинная выдержка на базе искусственного интеллекта».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Разумеется, все эти функции требуют значительной энерговооруженности. Для этого Huawei Mate 70 Pro оснащен ультрамощной батареей с кремниевым анодом емкостью 5500 мА*ч. Кроме того, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку HUAWEI SuperCharge 100 Вт и быструю беспроводную зарядку Huawei SuperCharge 80 Вт.

Какие функции ИИ поддерживаются

Huawei Mate 70 Pro обладает рядом функций на базе ИИ. «Умные» уведомления на базе искусственного интеллекта гарантируют защиту конфиденциальности. Они идентифицируют владельца, отображая контент новых сообщений только для него. А если смартфон определяет, что на экран смотрит посторонний человек, контент сообщений автоматически скрывается на экране и передается на носимое устройство владельца. Это не просто функция защиты конфиденциальности, она также позволяет пользователям держать руку на пульсе актуальной информации, не боясь пропустить ни одного важного уведомления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Шумоподавление на базе искусственного интеллекта во время голосовых вызовов позволяет определить говорящего и устранить шум фоновых голосов и окружающей среды. — например, в метро, торговых центрах и ресторанах. В смартфоне Huawei Mate 70 Pro реализована обновленная система из нескольких микрофонов для направленного звука, которая позволяет поговорить по телефону практически в любой ситуации.

Иными словами, эта функция комбинирует данные, зарегистрированные несколькими микрофонами, интеллектуально определяет говорящего и устраняет шум фоновых голосов и окружающий шум. Она также поддерживает двустороннее подавление шума, так что голоса обоих участников разговора передаются четко, и им не нужно повышать голос, чтобы быть услышанными, например в общественных местах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Смартфон также отличается особенной ударопрочностью. Модель поддерживает два класса водонепроницаемости, обеспечивающих защиту смартфона от пыли и — IP68 и IP69 соответственно. Задняя панель корпуса выполнена из композитного стекловолокна, а экран защищен суперпрочным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения. Оно устойчиво к повреждениям при падении, что подтверждается сертификатом 5 звезд компании SGS.

По заявлениям производителя, устойчивость к падениям улучшена в 20 раз, что позволяет устройству лучше справляться с внешними воздействиями. Задняя панель выполнена из высокопрочного композитного стекловолокна, которое не только добавляет люксовый оттенок, но и пятикратно увеличивает общую ударопрочность устройства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, Huawei Mate 70 Pro имеет водонепроницаемость класса IP68 при погружении на глубину до 6 метров и IP69 при воздействии потоков воды под высоким давлением и температуры, что в свою очередь обеспечивает надежную защиту от пыли и брызг.

Кому подойдет новинка

Huawei Mate 70 Pro можно по праву назвать смартфоном нового поколения, который поднимает на новый уровень пользовательские представления о мобильной фотографии, интеллектуальном взаимодействии и производительности. Он подойдет любым активным современным пользователям смартфонов, которые готовы отдать за устройство около 110 тыс. рублей. Если бы взялись оценивать целевую аудиторию, то предположили бы, что в нее в первую очередь входят потребители устройств премиум-класса в возрасте от 30 до 50 лет.

Явных минусов в ходе тестирования редакция не выявила — разве что при зарядке смартфон заметно нагревается, поэтому мы не рекомендуем использовать его при этом процессе. К еще одному недостатку отнесем спорный дизайн из-за значительно выступающего блока с камерами. Понятно, что у всего есть своя цена, и «триумвират» камер требует определенных конструктивных жертв, но этот массивный блок точно понравится далеко не всем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Наконец, некоторые покупатели могут отметить отсутствие поддержки eSim (впрочем, эта востребованная в РФ технология есть в родственной модели Pura 70 Pro).

Кроме того, некоторые ритейлеры предлагают в подарок часы Huawei Watch GT 5 Pro тем, кто оформит предзаказ.

Подводя итог

Премиальная модель обладает элегантным, но небесспорным дизайном, выполнена из передовых материалов, оснащена камерой XMAGE для ультра-реалистичной съемки и предлагает широкий спектр интеллектуальных, эффективных и надежных функций.

Сейчас этот топовый смартфон в конфигурации 12/512 ГБ стоит в России 109 999 рублей и уже доступен для предзаказа.