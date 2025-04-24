Свести политику: Китай сближается с ЕС для противодействия США

Китай намерен как можно быстрее решить экономические разногласия с Евросоюзом на фоне тарифных угроз Дональда Трампа. Пекин же готов снять санкции с депутатов Европарламента, чтобы возродить инвестиционное соглашение. Также стороны обсуждают отмену европейских тарифов на импорт китайских электрокаров. Кроме того, Пекин наращивает двустороннее сотрудничество с рядом стран блока. На этом фоне Трамп согласился снизить пошлины в 145% в отношении товаров из КНР. По мнению экспертов, Китай добивается определенных успехов, однако ожидать быстрого сближения с ЕС на антиамериканской основе не стоит. На какие государства региона делают ставку в Пекине — в материале «Известий».

ЕС и Китай: в чем сотрудничают и почему вводят санкции

Китай взял курс на ускоренное сближение с Евросоюзом на фоне агрессивной торговой политики США. В ближайшее время Пекин готов снять санкции с депутатов ЕП, чтобы таким образом возродить инвестиционный договор с союзом, сообщает Financial Times. Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (ВСИ) должно было предоставить странам ЕС расширенный доступ на рынок КНР, однако в мае 2021 года в Европарламенте решили его заморозить из-за объявления Пекином контрсанкций. Ранее Брюссель ввел рестрикции против граждан КНР, которые якобы причастны к нарушению прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. На этом фоне об инвестсоглашении пришлось забыть.

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Еще один шаг, вселяющий определенный оптимизм: Китай и ЕС начали переговоры об отмене европейских тарифов на импорт электромобилей из республики. Напомним, что в октябре 2024 года Еврокомиссия установила пошлины в размере до 35,3% вдобавок к действующему сбору в 10% на весь импорт автомобилей. В последнее время эти тарифы стали камнем преткновения в отношениях Пекина и Брюсселя.

Справка «Известий» Электрокары — это ключевые статьи китайского экспорта в страны ЕС, и в какой-то момент они буквально наводнили европейский рынок. Брюссель обвинил Пекин в недобросовестной конкуренции за счет огромных государственных субсидий, из-за чего китайские модели стали значительно дешевле европейских. Не помогло даже прошлогоднее европейское турне Си Цзиньпина. Важность для Китая торговли с ЕС подчеркивает то, что это был первый визит китайского лидера в Европу за последние пять лет.

После установления тарифов китайские делегации на самых разных уровнях встречались с представителями ЕС, чтобы все-таки прийти к компромиссу. И судя по всему, общий «враг» в виде США сдвинул процесс с мертвой точки.

Еще одним реверансом в адрес ЕС стала передача Пекином 24 апреля двух больших панд Австрии, где они будут жить следующие 10 лет. Не стоит недооценивать этот жест — так называемая панда-дипломатия занимает важное место во внешней политике КНР, цель которой — укрепить отношения с другими странами. Китай называет больших панд своим национальным достоянием и считает их своей собственностью. Пекин «дарит» символ своей страны лишь на 10 лет, фактически выдавая панд в аренду. По истечении срока их возвращают на родину и в случае договоренности отправляют повторно, что подчеркивает высокий уровень сотрудничества между странами. Конечно, передача животных готовилась давно. С 2003 года Австрия участвует в программе охраны панд вместе с Ассоциацией охраны дикой природы Китая (CWCA), а в июне 2024-го стороны продлили партнерство на 10 лет. Но момент выбран не случайно — не исключено, что такой широкий жест Китая и его благосклонность к Австрии готовят почву для дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе на фоне пошлин Трампа.

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Вероятно, стоит ожидать укрепления сотрудничества между Китаем и Испанией. 11 апреля на переговоры к Си ездил премьер-министр Педро Санчес. Испанский лидер открыто раскритиковал торговую политику США и объявил о необходимости более глубокого взаимодействия с Китаем в области торговли и инвестиций.

Сближение Китая с ЕС, по всей видимости, в планы США не входит. Ранее министр финансов Скотт Бессент предостерег Брюссель от налаживания отношений с КНР, сравнив этот шаг с «перерезанием горла», сообщил Bloomberg. Несмотря на заявление Дональда Трампа о том, что он не боится сближения ЕС и КНР, косвенные угрозы США говорят о том, что «оттепель» в отношениях Пекина и Брюсселя противоречит интересам Вашингтона. Трамп уже заявил, что снизит пошлины на товары из Китая. По информации WSJ, американская администрация может уменьшить их с нынешних 145% до 50–65%.

Список Вашингтона дает Пекину новые возможности

Больше всего Китай заинтересован в развитии отношений с такими странами ЕС, как Германия, Нидерланды, Италия, Франция, Испания и Ирландия, заявил «Известиям» политолог, кандидат политических наук, заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. Они остаются ключевыми торговыми партнерами как КНР, так и США, что одновременно делает их наиболее уязвимыми.

— Тарифы будут сильнее всего бить по их экспортным возможностям. У них появляется объективная потребность в перенаправлении различной продукции. Прежде всего электрических, вычислительных машин, аппаратуры для производства полупроводников и электронных интегральных микросхем — всего, в чем заинтересован Китай, — отмечает политолог.

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Возможности для Пекина кроются в том, что Белый дом записал в один «расстрельный список» как союзников, так и соперников Вашингтона, это дало импульс для их сближения против самого Трампа, считает директор АНО «Евразийские молодежные проекты» Николай Марченко.

К слову, делегация ЕС во главе с руководителями Евросовета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июле планируют посетить Пекин для проведения саммита ЕС – КНР, сообщают сразу несколько СМИ. Решение о проведении встречи в китайской столице обусловлено тем, что лидер КНР «неохотно совершает поездки в Брюссель».

— Не исключено, что создание антитарифного альянса может стать одним из ключевых вопросов для обсуждения во время встречи лидеров стран ЕС с Си Цзиньпином уже этим летом. Значительную поддержку Пекину в этом может оказать его традиционный европейский союзник в лице Венгрии и лично премьер-министра страны Виктора Орбана, — подчеркнул Николай Марченко.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS/Marton Monus

В то же время ожидать быстрого сближения Китая и ЕС на антиамериканской основе не стоит, сказала «Известиям» руководитель программного направления РСМД Юлия Мельникова.

— Европейская позиция в отношении Китая имеет сильную инерцию, связанную с политикой по снижению рисков, сформулированной еще в 2023 году. Она предполагает развитие защитного законодательства внутри ЕС, направленного в том числе на унификацию позиций государств-членов в отношении КНР, сокращение доступа китайских компаний на европейские рынки, контроль китайских инвестиций в Европе. Тем не менее тенденции по пересмотру отношения к КНР и дискуссия о ее использовании как балансира, альтернативного варианта в условиях повышения напряженности в отношениях с США очевидны, — отметила Юлия Мельникова.

Китай на европейском направлении ориентируется прежде всего на те страны, которые высказывают открытый интерес к сотрудничеству, такие как Греция и Венгрия, и на относительно слабые государства с высокой потребностью во внешних инвестициях вроде Словении, Хорватии и Болгарии, подчеркивает эксперт. Из крупных стран, безусловно, локомотивом остается Германия: один Volkswagen производит более 40% продукции для китайского рынка. Однако как раз с ФРГ могут возникнуть проблемы. Ее будущий канцлер Фридрих Мерц призывает Еврокомиссию к «срочным действиям». В результате торгового конфликта с США Германия может быть наводнена дешевым импортом из Китая, предупреждает он.

Фото: Global Look Press/Martin Moxter

При этом сотрудничество КНР с ЕС важно и вне зависимости от отношений с США. Европейский рынок, будучи более открытым, чем китайский, привлекает значительные инвестиции от компаний из республики — они готовы вкладываться во все доступные направления. Юлия Мельникова подчеркнула: даже незначительное смещение позиций ЕС в сторону Китая на фоне торговых противоречий с Вашингтоном становится для Пекина возможностью, которую он непременно постарается использовать.