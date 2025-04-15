Торговый плот: КНР усиливает связи с Юго-Восточной Азией из-за давления США

Американские пошлины, введенные против Вьетнама, Малайзии и Камбоджи, открывают перед Китаем окно возможностей для усиления с ними экономического сотрудничества, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Между тем в экспертном сообществе полагают, что партнеры КНР по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будут полностью рвать торговые связи с США и во избежание наплыва китайских товаров могут даже ввести заградительные пошлины. Тему противодействия американской гегемонии накануне в Ханое затронул председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший уже 15 апреля в малайзийскую столицу Куала-Лумпур в рамках турне, которое завершится в Камбодже. Выбор этих трех стран китайским лидером понятен — АСЕАН остается сегодня главным торговым партнером республики. О преимуществах и рисках усиления экономической кооперации с Пекином — в материале «Известий».

Турне Си Цзиньпина по Юго-Восточной Азии

Председатель КНР Си Цзиньпин продолжает свое турне по странам Юго-Восточной Азии. После Вьетнама, где 14 апреля он встретился со своим визави То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем, китайский лидер прибыл 15 апреля в столицу Малайзии Куала-Лумпур. После этого он посетит Камбоджу. Речь идет о первой зарубежной поездке Си Цзиньпина в этом году.

Турне Си проходит на фоне продвижения Штатами жесткой тарифной политики, которую американский президент Дональд Трамп избрал в отношении Китая и его партнеров. Для Вьетнама, Малайзии и Камбоджи размер пошлин составил 46, 24 и 49% соответственно. После того как представители этих и других стран запросили переговоры с США по данному вопросу, Трамп согласился на 90-дневную отсрочку. Впрочем, она не действует в отношении Китая, на который наложены тарифы в размере 145%.

Тему пошлин Си Цзиньпин затронул в Ханое. По его словам, КНР и Вьетнам «должны поддерживать взаимодействие на высоком уровне, усилить стратегические контакты и сообща противостоять гегемонии, одностороннему подходу и протекционизму». Он считает, что обе страны обязаны в полной мере использовать свои географические преимущества, усилить согласованность стратегий, продвигать сотрудничество в области инфраструктурного развития и обеспечить бесперебойную торговлю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Американские пошлины, введенные в отношении Китая и стран Юго-Восточной Азии, могут открыть перед Пекином окно возможностей, учитывая, что АСЕАН — это первый торговый партнер для КНР, объяснил «Известиям» востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока МАИС в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

— Если Соединенные Штаты закроют свой рынок для Китая, то последний будет вынужден переориентироваться на другие рынки, в том числе Юго-Восточной, Центральной и Южной Азии, Африки и России. Конечно, с рынком США не всё так однозначно, потому что нельзя сбрасывать со счетов торговлю Китая со Штатами через третьи страны, — добавил он.

Действительно, по данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году объем торговли китайской стороны с государствами — членами АСЕАН вырос на 7,8%, достигнув $982,33 млрд. При этом с ЕС показатель увеличился лишь на 0,4%, дойдя до уровня $785,82 млрд, а с США — на 3,7%, составив $688,28 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вместе с тем, по мнению эксперта, нельзя исключать и то, что партнеры КНР будут опасаться наплыва китайских товаров.

— Они могут убить местную промышленность, поскольку та не сможет конкурировать по цене с китайскими товарами. Чтобы себя защитить, эти страны, хотят они того или нет, будут вынуждены вводить заградительные пошлины. Особенно это касается таких государств, как Вьетнам, Индонезия и Таиланд, у которых дела в экономике обстоят лучше, чем, скажем, в Лаосе, — указал востоковед.

Пойдут ли партнеры Китая на уступки администрации Трампа

Однако если говорить о Вьетнаме, то сразу после того, как Вашингтон объявил о введении пошлин, Ханой высказал готовность пойти на уступки администрации Трампа. Так, власти Вьетнама не только хотят закупать больше американских товаров и обнулить импортные тарифы, но и обещают, по сведениям Reuters, усилить контроль за реэкспортом китайских товаров в США и ужесточить правила торговли с КНР.

— Вьетнам сдался первым, поскольку ему нужна опора на случай противостояния с Китаем, с которым у него исторически непростые отношения. Вьетнам остается для Штатов временным союзником в Юго-Восточной Азии, и у вьетнамского правительства хорошие отношения с Соединенными Штатами. На страну не наложены санкции, и тот стабильный политический режим, который есть во Вьетнаме, полностью устраивает США, — уточнил эксперт.

В любом случае сейчас, пока действует 90-дневная пауза на введение американских пошлин, вьетнамские заводы наблюдают всплеск заказов со стороны США. Так, South China Morning Post приводит в пример владельца мебельной фабрики в Ханое, который сначала потерял множество клиентов после введения Трампом тарифов, а затем столкнулся с наплывом новых — как только президент США объявил о паузе.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Тем не менее торговая война на руку Пекину и, безусловно, подтолкнет страны Юго-Восточной Азии к более тесному сотрудничеству с Китаем, уверена руководитель программного направления Азия – Евразия РСМД Юлия Мельникова.

— Мы видели на примере России: определенная шоковая терапия уже приучила страны к тому, что нужно не пережидать, а стремиться проактивно восполнить имеющиеся дефициты. И искусственно созданная Трампом ситуация, при которой Китаю нужно искать новые рынки сбыта, скорее, дает Пекину внешнеполитические очки, нежели их отнимает. Тем более когда всему миру очевидно, что ситуация обусловлена не столько китайскими торговыми практиками, сколько американским экономическим волюнтаризмом, — сказала она «Известиям».

Эксперт указала на страны ЕС, которые на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном возвращаются к тому, чтобы рассматривать Китай как альтернативного США партнера. В этом смысле показателен пример Испании. 11 апреля на встрече с Си Цзиньпином в Пекине глава испанского правительства Педро Санчес заявил: его страна «всегда будет работать над укреплением прочных и сбалансированных отношений между Китаем и ЕС». В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сказал 14 апреля, что республика готова «взаимодействовать с международным сообществом, в том числе с Евросоюзом», а также «совместно защищать правила международной торговли, честность и справедливость».

Фото: Global Look Press/Cfoto

Вместе с тем, учитывая примат американской экономики, нельзя исключать, что страны Юго-Восточной Азии пойдут на уступки США, если у них будет такая возможность, продолжает Юлия Мельникова. Но рано или поздно в мире придут к пониманию того, что китайский фактор должен стать не сиюминутным, а долговременным решением для диверсификации экономических связей. И это касается не только периода президентства Трампа или моментов обострения торговых споров, но и более долгосрочной перспективы, заключила эксперт.