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Замах на евро: ЕС решил ударить тарифами по электорату Трампа

Республиканские штаты могут сильно пострадать от ответных пошлин Брюсселя
Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Европейский союз официально утвердил первые ответные меры на новые американские пошлины. В Брюсселе явно решили бить туда, где больнее: значительная часть пошлин затронет товары из штатов, где у Дональда Трампа самая сильная поддержка. Похоже, ЕС не просто защищается, но и пытается подточить позиции президента США внутри страны. Тем временем даже среди республиканцев не все понимают, зачем Трамп развязал эту тарифную войну. Пока раскола в партии нет, но напряжение растет. Подробности — в материале «Известий».

Почти единогласно

9 апреля страны Евросоюза проголосовали за введение пошлин против США. Против была только Венгрия — ее министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что ЕС совершает ошибку, не попытавшись сначала договориться. По его словам, торговая война лишь поднимет цены, а в итоге всё равно придется садиться за стол переговоров.

флаг сша
Фото: Global Look Press/Magdalena Miriam Tröndle

Но большинство в ЕС считает, что вызов, брошенный Трампом, без ответа оставлять нельзя. Правда, полный список товаров, которые попадут под действие пошлин, пока не опубликован — его обнародуют позже в официальном журнале ЕС.

Однако, по данным Bloomberg, тарифы до 25% затронут американский импорт на €21 млрд. «Европейские торговые чиновники определенно знают толк в развлечениях. Реакция ЕС на решение президента США Дональда Трампа ввести ответные пошлины для всех торговых партнеров Америки может оказаться менее агрессивной, чем ожидалось, но она демонстрирует определенную креативность в попытке ударить США по самому больному месту», — описывает происходящее издание Politico.

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В список вошли сельскохозяйственные и промышленные товары, например соя, мясо, табак, железо, сталь, алюминий и др. 15 апреля вступит в силу первый пакет пошлин на такие товары, как клюква или апельсиновый сок, которые ЕС впервые ввел еще в 2018 году, во время первого президентства Трампа, но приостановил в 2021 году.

мясо
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Затем с 16 мая вступит в силу 25-процентная пошлина на вторую партию импортных товаров таких, как сталь, мясо, белый шоколад и полиэтилен. Наконец, 25-процентный тариф на миндаль и соевые бобы вводится с 1 декабря.

Удар по красным штатам

«В целом пошлины ЕС должны составить до $13,5 млрд на экспорт из красных штатов», — отмечает Politico. Авторы публикации подчеркнули, что Брюссель «направил порцию пассивной агрессии на то, чтобы причинить боль электорату Трампа».

По сведениям издания, пункт номер один для Евросоюза — соевые бобы. «Это самый ценный продукт, экономическое и символическое значение которого для регионов, где проживают республиканцы, невозможно переоценить», — говорится в публикации.

доллары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

США — второй по величине производитель и экспортер сои в мире. Тарифы Евросоюза ударят по сектору, который уже пострадал от ответных мер Китая, растущей глобальной конкуренции и падающих цен.

82,5% американского экспорта сои приходится на Луизиану — родной штат спикера палаты представителей Майка Джонсона. Производители сои в прошлом месяце раскритиковали инициативы Трампа, призвав администрацию «пересмотреть тарифы против Канады, Мексики и Китая и другие возможные будущие тарифы».

«Евросоюз также нацелен на говядину из Канзаса и Небраски, птицу из Луизианы, автомобильные детали из Мичигана, сигареты из Флориды и изделия из древесины из Северной Каролины, Джорджии и Алабамы», — сообщается в статье.

Тарифы нанесут наибольший ущерб экспортерам в республиканских штатах, поскольку они коснутся мороженого из Аризоны, носовых платков из Южной Каролины, электроодеял из Алабамы, галстуков из Флориды, стиральных машин из Висконсина.

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Авторы публикации уверены, что «Брюссель экспериментировал с подходом кнута и пряника, чтобы дать понять, что не собирается подчиняться требованиям Трампа, оставляя при этом дверь открытой для переговоров». В Евросоюзе предложили тарифную схему «ноль за ноль» на промышленные товары, автомобили, лекарства, химикаты, пластмассы и оборудование.

таблетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Однако американский лидер заявил, что предложение ЕС не оправдало его ожиданий и призвал Брюссель закупить американские энергоносители на сумму $350 млрд, чтобы торговый дефицит «исчез за одну неделю».

Тем временем в США, как пишет Politico, уже намечается разлад в рядах трампистов. Простые избиратели разочарованы — они ждали новых рабочих мест, а вместо этого получают биржевую панику и рост цен. Четверо республиканцев в Сенате уже поддержали резолюцию против пошлин для Канады, а демократ Рон Уайден и вовсе предлагает отменить их для всех 185 стран.

Помимо этого произошел скандал в команде Трампа: Илон Маск назвал экономического советника Наварро, главного лоббиста пошлин, «идиотом» и «тупым как пробка».

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Что думают эксперты

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отмечает, что на самом деле тарифная война началась довольно давно. Например, известно введение тарифов и зависимость европейских экономик от США еще после окончания Второй мировой войны.

— До этого тоже были некоторые тарифные сюжеты по защите экономики со стороны США в отношении европейских государств. В 30-е годы произошли столкновения в области тарифов, налогов, которые касались преимущественно растущей промышленной базы, — отметила политолог.

По ее словам, налоговые войны велись и в отношении сельхозпродукции, они тянулись очень долгое время. Затем появились крупные интернациональные корпорации, штаб-квартиры которых находятся именно в США. Европейский союз предъявлял им претензии за то, что компании платят не такой, который бы следовало, объем налогов. Джордж Буш вводил тарифы, повышал пошлины на продукцию автомобильных производителей не только в Европейском союзе, но и в Японии, напомнила эксперт.

Авто
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Собеседница добавила, что Трамп действует более открыто. К тому же он значимо повышает тарифы. По ее мнению, нынешний американский лидер показывает, что замыкает европейскую экономику на интересах США.

— По сути дела, европейцы должны подпитывать экономику Штатов, никакого другого для них сценария не предусматривается. Трамп не играет в поддавки, как предыдущие президенты США, которые делали всё то же самое, но просто более медленно. В Европейском союзе не осознавали, что в действительности нет никакого «евроатлантического единства». Они — заложники собственных убеждений, — полагает Наталья Еремина.

Она считает, что ЕС введением пошлин хочет показать, что выступает не против США, не против всего американского политического сообщества, а именно против тех штатов, которые поддерживают Трампа.

Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина также отмечает, что открытая Трампом тарифная война выглядит беспрецедентной разве что для современного глобализма.

«Однако протекционизм всегда использовался различными странами, когда ставилась задача совершить экономический прорыв. В частности, нынешняя политика Трампа во многом повторяет торговую политику Англии XVI–XVII веков. Тогда Британия показала: свободный рынок и свободная торговля — это не путь к процветанию. Государственный протекционизм и субсидии работают лучше. Они же помогают решать проблемы госдолга», — считает политолог.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Nathan Howard

По словам эксперта, этот же принцип лежит в основе «экономического чуда» Японии, Южной Кореи и Тайваня.

«Можно предсказать, что Трамп будет делать дальше. Жесткий протекционизм обязан сопровождаться борьбой за рынки сбыта — поэтому США будут превращать в свой рынок и ЕС, и Юго-Восточную Азию. Причем давление будет максимально сильным. Чтобы иметь возможность производства наиболее технологичных для своего времени товаров, нужны ресурсы, энергетика и материалы», — полагает эксперт.

Специалист добавила, что для России тарифная война Трампа создает новые возможности. «По сути, идет слом системы глобальной торговли, а это всегда шанс. Если Европа будет вынуждена согласиться со статусом рынка для США — это проблемы Европы. России же нужно учитывать исторический опыт и прагматично использовать ситуацию в своих интересах», — подытожила аналитик.

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