Водопады Трампопо: как новая тарифная политика США повлияет на экономику Африки

Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из 184 государств. Кого-то США ограничили «стандартными» тарифами в 10%, прочим придется пересматривать структуру своей экономики и оптимизировать издержки. Среди последних — 14 стран Африки. Как на них отразится политика американского протекционизма , изучили «Известия».

Основные цифры

Главной целью введения импортных тарифов является сокращение огромного (почти $1,2 трлн) дефицита торгового баланса США и, как следствие, стимулирование национальной промышленности. По итогам 2023 года торговля со странами Африканского континента составляла всего 2% от указанной суммы, однако и в ней сохранялась негативная для США диспропорция. Как отмечают исследовали Российского совета по международным делам, общая стоимость американского экспорта США в Африку сократилась с $32,9 млрд в 2011 году до $26,7 млрд в 2021-м, а импорт снизился с $93 млрд до $37,6 млрд. Совокупно это чуть более четверти всего товарооборота стран континента с КНР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Впрочем, для 14 африканских государств новая политика Белого дома стала очень плохой новостью. Повышенные тарифы с 1 апреля применяются к товарам из ЮАР (30%), Мадагаскара (47%), Туниса (28%), Кот-д'Ивуара (21%), Ботсваны (37%), Алжира (30%), Лесото (50%), Анголы (32%) и Маврикия (40%). Для ряда других стран разница между «базовой» ставкой тарифа в 10% и их «индивидуальным» коэффициентом не так велика. Камерун и Демократическая Республика Конго получили 11%, Нигерия — 14%, Мозамбик (16%), Замбия (17%).

При этом в списке отсутствует Ливия, хотя дефицит торговли с ней составляет почти $1 млрд.

Двойная мотивация

С одной стороны, эксперты указывают на очевидную логику выстроенной Вашингтоном градации. Она опирается на показатели торгового сальдо (то есть разницы между экспортом и импортом). С другой, Белый дом явственно демонстрирует политическую мотивацию своих решений.

В этом смысле особенно показателен пример ЮАР, одной из крупнейших экономик континента, ориентируемой именно на американский рынок. Ее потери будут самыми значительными, подчеркивает заместитель директора Центра изучения Африки Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Всеволод Свиридов.

— Из $10 млрд американского отрицательного сальдо со странами Африки $7 млрд составляют товары из ЮАР, поэтому от введенных Трампом тарифов республика получит наибольший ущерб. С одной стороны, можно ожидать сокращения в высокопроизводительных секторах экономики, с другой — появляется возможность для переориентации экспорта на Африку и Азию, — указывает эксперт.

Фото: Global Look Press/Ringo Chiu

Принятая еще при Джордже Буше – младшем программа беспошлинной торговли для Африки («Закон о росте и возможностях в Африке», AGOA) позволила 35 странам континента беспошлинно экспортировать в США 1835 наименований товаров и стала на тот момент эпохальным событием для экономики Африканского континента, открыв обширные торговые и производственные перспективы.

В 2015 году соглашение было продлено еще на 10 лет. Однако переговоры по еще одной пролонгации, шедшие весь прошлый год, не принесли результата. Именно благодаря AGOA в ЮАР появились заводы Toyota, BMW, Mercedes, VW и Ford. Сумма ежегодного экспорта автомобилей в США составляла $2–3 млрд. Как отмечают эксперты, после 2 апреля разговоры о продлении соглашения фактически теряют всякий смысл. Впрочем, несмотря на это, в Претории не оставляют надежды добиться от Белого дома тарифного исключения для группы определенных товаров. Об этом заявил министр иностранных дел республики Рональд Ламола.

При этом он указал, что параллельно с этим ЮАР будет искать новые рынки сбыта. «Мы обмениваемся мнениями с коллегами из Нигерии, Эфиопии, Алжира, Великобритании, Канады и стран Евросоюза, — сказал Ламола. — Они касаются как трудностей, возникших в связи с действиями администрации США по введению новых тарифов на импортные товары, так и геополитических вопросов. Нам всем необходимо работать вместе и искать совместные решения, а также укреплять многосторонний мир» (цитата по «РИА Новости»).

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Между тем в последнее время в Вашингтоне неоднократно заявляли о недовольстве реформой земельного законодательства, которую проводит южноафриканское правительство. Речь идет о принятом в январе законе, который упрощает экспроприацию земель с выплатой справедливой компенсации. Таким образом, правительство страны пытается разрешить существующую расовую диспропорцию в землевладении, оставшуюся в стране со времен апартеида. Американским правоконсерваторам положения этого закона и практика его применения представляются дискриминацией белого меньшинства. Неоднократно к этой теме возвращался уроженец ЮАР Илон Маск. «Почему у вас существует откровенно расистский закон о праве собственности?» — обратился он к президенту республики Сирилу Рамафосе в соцсетях.

Ранее в том же духе высказался и Дональд Трамп. «Соединенные Штаты этого не потерпят, мы будем действовать», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Под этим предлогом президент США собирался прекратить оказываемую Южно-Африканской Республике финансовую помощь. Впрочем, по мнению Всеволода Свиридова, это лишь повод для политического давления.

— Администрация Трампа приняла решение публично наказать ЮАР за независимую внешнюю политику: «неправильная» позиция по кризису на Украине, сближение с Китаем, поддержка БРИКС. К тому же в Южно-Африканской Республике существенная часть бизнеса ориентирована на американские рынки, и в Вашингтоне считают, что, оказывая давление на руководство страны, они смогут подтолкнуть к активизации и прозападную часть политических кругов страны. Земельная же реформа в ЮАР де-факто даже не началась, это просто повод для усиления прессинга, хорошо воспринимаемый электоратом Трампа, — указывает собеседник «Известий».

Разъединенные Штаны Америки

Самый высокий тариф в 50% достался Лесото. Главный и, по сути, единственный удар получит текстильная промышленность этого королевства. Дело в том, что 40 тыс. из 2 млн его граждан работают на заводах Levi’s, где производятся джинсы этого известного бренда. Показательно при этом, что, будучи формально американской, компания закрыла два последних завода в США еще 20 лет назад.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Примечательно, что два королевства, Лесото и Эсватини, до последнего момента оставались единственными в Африке, чей торговый оборот с США превышал объем торговли с Китаем. По мнению экспертов, вероятнее всего, в ближайшее время этот и без того небольшой список снова уменьшится.

Еще одно очевидно политическое решение было принято в отношении Анголы. Дело в том, что правительство этой страны весьма преуспело в двусторонних отношениях с США в период президентства Джо Байдена. Было подписано соглашение о расширении военного сотрудничества, цифры нефтяного экспорта постоянно росли и в прошлом году достигли шестилетнего максимума. Даже свой последний международный визит 46-й президент США совершил именно в Анголу. В этом контексте правительство страны логично поддержало Камалу Харрис на выборах в ноябре. Теперь же Анголе, 61% которой составляет добывающая отрасль (нефть, драгметаллы, лес), также придется заметно перестраивать структуру экспорта.

В то же время, как подчеркивает Всеволод Свиридов, вводя новые тарифные ставки, Белый дом отметил не только оппонентов, но и союзников.

— Ангола сделала слишком откровенную ставку на Демпартию. Вероятно, Алжир получил 30-процентную пошлину из-за его взвешенной внешнеполитической позиции. С другой стороны, есть целый блок государств, которые не получили дополнительных ставок: Гана, Египет, Кения, Марокко — ключевые политические и экономические партнеры в США, с которыми показательно решили не портить отношения, — отмечает эксперт.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Leah Millis