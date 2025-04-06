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По уличному делу: как падение американского рынка на 10% привело к протестам

Чем США и мир реагируют на пошлины Трампа и способно ли это сыграть ли это на руку его противникам
Фото: REUTERS/Leah Millis
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Начавшиеся 5-6 апреля протесты в США могут в итоге привести к тому, что в 2026 году демократы смогут добиться большинства в одной или обеих палатах конгресса, считают опрошенные “Известиями” эксперты. Недовольство граждан вызвали экономические меры президента: они опасаются, что масштабные импортные пошлины вызовут скачок инфляции, причем в первую очередь на товары массового потребления. Американский рынок за два дня уже рухнул на 10%, его капитализация снизилась на $4 трлн. Сильнее всего "подешевели" гиганты - Apple, Nvidia, Tesla. Их поставщики и заводы находятся в странах, против которых как раз и были введены самые высокие тарифы. Продолжит ли рынок США падение на этой неделе - в материале “Известий”.

В США прошли массовые акции протеста против Трампа и Маска

Более 1,2 тыс. массовых акций против экономической политики Дональда Трампа прошли 5 апреля в 50 американских штатах, в том числе - и в тех, которые традиционно поддерживают республиканцев. Демонстрации прогремели и недалеко от резиденции президента в Мар-а-Лаго, где тот как раз в это время играл в гольф.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Carlos Barria

За протестами с лозунгом «Руки прочь» стоят около 150 общественных организаций, включая борцов за гражданские права, профсоюзы, ветераны — большинство из них связывают себя с демократической партией. Это самая крупная акция протеста с момента вступления Дональда Трампа в должность.

— Злость американцев в отношении действий Трампа, Маска и Вэнса весьма значительна и она растет. Первые 10 недель Трампа у власти были отмечены жестокостью и безразличием, каких не видела страна в этом веке, — считает американский политолог Питер Кузник.

белый дом сша
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Как заявляют сами демонстранты, их основная цель — выступить не только против миграционной политики, массовых депортаций и масштабных увольнений, но и против экономических мер, введенных администрацией Белого дома.

Что случилось с американским рынком после введения пошлин

После того, как 2 апреля Трамп объявил о масштабных импортных пошлинах против стран-основных торговых партнеров, американский рынок рухнул. За 3-4 апреля технологический индекс Nasdaq Composite потерял более 10%, промышленный Dow Jones - 8%, а индекс широкого рынка S&P 500 - 9%. Последний потерял в капитализации более $4 трлн, что стало рекордным двухдневным убытком со времен пандемии.

Сильнее всего пострадала Apple. За два дня компания потеряла 16% стоимости, ее капитализация снизилась до $2,8 трлн. Заводы компании находятся в Китае, Индии и на Тайване, против которых введены одни из самых высоких пошлин. Из-за этого продукция станет дороже, что может привести к значительному падению продаж. Помимо этого, компания зависит от импорта составляющих и металлов для высокотехнологичного производства, которые поставляются из стран, против которых введены повышенные пошлины.

Также пострадал бизнес Nvidia и Tesla - капитализация компаний за два дня снизилась на 15% до $2,3 трлн до $770 млрд соответственно.

доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Справка «Известий»

2 апреля Трамп заявил о введении пошлин для 185 стран. Базовый тариф — 10%, но для отдельных государств ставка оказалась гораздо выше. Наиболее крупные — в отношении Вьетнама (46%), Китая (34%), Тайваня (32%), Таиланда (36%) и Евросоюза (20%). Самая большая цифра относится к Камбодже — 49%.

Указ о введении тарифов начнет действовать с 9 апреля. Первым ответные меры уже озвучил Китай - с 10 апреля он вводит сборы в зеркальные 34% для всей американской продукции.

Вводя масштабные пошлины, Трамп рассчитывает, что бизнес будет перевозить заводы обратно в США, что сделает американский народ “снова богатым”. Однако на деле запущенная торговая война, по крайней мере в первые годы, неизбежно усилит инфляцию в большинстве крупнейших экономик и приведет к замедлению роста мирового ВВП, пояснил аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе. В первую очередь, результат коснется самих Штатов.

Инфляция в США в 2025 году может дойти до 5% при объявленных пошлинах, тогда как сейчас она ниже 3%, считают опрошенные эксперты. Для американской экономики эти цифры сопоставимы с пандемийными значениями.

В Китае Штаты закупают в основном товары массового потребления: бытовую электронику, обувь, одежду, игрушки, инструменты, мебель. То есть именно эта продукция или подорожает значительно выше среднего, или в продаже ее станет гораздо меньше. Это и вызывает недовольство граждан.

контейнеры сша
Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Возможно, в начале наступающей недели фондовый рынок прервет падение, но ненадолго, ожидает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Коррекция еще не завершена, так как в апреле последует серия зеркальных ответов от других стран.

Также впереди сезон отчетности, и уже ясно, что прогнозы компаний будут ухудшаться, это еще один фактор ухудшения настроений инвесторов, добавила эксперт. По ее прогнозам, индекс S&P 500 в этот цикл может потерять еще до 10% и опуститься в диапазон 4700-4800 п.п.

Ждет ли президента Трампа импичмент

Помимо торговых войн, реформы президента США во внутренней экономике уже привели к упразднению более 200 тыс. государственных вакансий, а также к значительному уменьшению социальных пособий. Кроме этого, митингующие утверждают, что Трамп и ставший важным в его администрации миллиардер Илон Маск управляют страной так, будто она принадлежит только им.

«Их руки тянутся ко всему, что они только могут достичь — наша система здравоохранения, наши персональные данные, наши рабочие места, наши услуги. Это кризис, и время действовать — прямо сейчас», — говорится в заявлении организаторов митингов 5 апреля.

сша
Фото: REUTERS/Christian Mang

В Белом доме в стороне не остались и тоже выступили с заявлением, отметив, что «позиция президента Трампа ясна»: он продолжит защищать социальную безопасность и программы здравоохранения для тех, кому они полагаются. Таким образом, республиканцы, впрочем, как и всегда, противопоставляют себя демократам, которые предлагали все эти преимущества нелегалам, что приводит подобные госпрограммы к банкротству.

6 апреля организаторы митингов призвали сторонников снова выйти на протесты, на этот раз к автосалонам Tesla, чтобы выразить недовольство активным участием в государственных делах основателя компании. Впрочем, против Маска уже есть даже целое движение «Отмена Tesla» — всех владельцев электромобилей призывают продать машины, а инвесторов — их долю в компании миллиардера. Кроме того, в салонах компании участились случаи вандализма.

сша тесла
Фото: REUTERS/Carlos Jasso

На фоне акций протеста стали звучать и предложения инициировать процедуру импичмента против Трампа. Конгрессмен-демократ Эл Грин, в частности, пообещал активно заняться вопросом. Он же вносил такие предложения неоднократно во время первого срока Трампа.

— Прямо сейчас вариант с импичментом выглядит как заявка на отдаленное будущее. Но учитывая растущее недовольство Трампом и его командой, он вполне вероятен, если демократы смогут добиться большинства в одной или обеих палатах конгресса на выборах в 2026 году, — говорит политолог Питер Кузник.

Дональд Трамп, напомним, уже дважды «спасался» от импичмента, войдя тем самым в историю.

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