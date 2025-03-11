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Границы шторма: атака на соцсеть Маска обострит отношения между США и Украиной

Какие могут быть последствия и кто такие хактивисты из Dark Storm
Фото: Getty Images/picture alliance
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Масштабная атака на соцсеть Х (бывш. Twitter) Илона Маска обострит отношения между Вашингтоном и Киевом, считают эксперты. Они полагают, что это нападение было не последним. По словам бизнесмена, интернет-адреса, с которых осуществлялись атаки, были связаны с Украиной, а до этого нападениям подверглись другие его активы, в частности магазины Tesla. Впоследствии ответственность за серию DDoS-атак, которые произошли 10 марта, взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team. Тем не менее эксперты считают, что реальный заказчик нападения пока неизвестен. К чему приведет война так называемых хактивистов против одиозного предпринимателя — в материале «Известий».

Атака на соцсеть X

Пользователи соцсети X 10 марта столкнулись со сбоями в разных странах — характер проблемы был масштабным и происходил по всему миру. Вскоре владелец X Илон Маск написал, что против сайта была совершена масштабная кибератака.

— Мы ежедневно сталкиваемся с хакерскими атаками, но этот инцидент задействовал значительные ресурсы. Возможно, это координированные действия большой группы хакеров или участие государства. Выясняем, — сообщил он на своей странице в X.

Социальная сеть X
Фото: TASS/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Позднее один из помощников Маска отметил, что атака продолжила цепочку предыдущих атак на предпринимателя, которая началась с протестов против деятельности Департамента по повышению эффективности госуправления США (DOGE) и нападений на магазины Tesla.

Ночью 11 марта он дал подробное интервью телеканалу Fox News, в котором отметил, что массивная кибератака была умело скоординирована и направлена на полную дестабилизацию сайта X, при этом интернет-адреса, участвующие в атаке, были связаны с Украиной.

Социальная сеть X
Фото: Getty Images/Anna Barclay

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе веб-сайтов в реальном времени, соцсеть X подверглась двум волнам так называемых DDoS-атак — первая стартовала в 12:30 мск, вторая и более продолжительная — в 16:30 мск. Пользователи не могли зайти на сайт, также не работало мобильное приложение X. Основное количество жалоб на проблему поступило из США, Великобритании и Японии.

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Кто такие Dark Storm Team

Ответственность за масштабную кибератаку взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team.

Она известна атаками на организации и страны, поддерживающие Израиль в ближневосточном конфликте, сообщил «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров. Эти хакеры используют DDoS-атаки и иные методы для нарушения работы сетевой инфраструктуры, атакуют социальные сети, аэропорты и государственные учреждения. Цели Dark Storm часто связаны с политической повесткой, направленной против еврейского государства и его союзников.

При этом генеральный директор Phishman, эксперт в области информационной безопасности Алексей Горелкин отметил, что реальный заказчик пока неизвестен, а «взятие ответственности», скорее всего, входило в оплату услуг от него.

Хакер за компьютером
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Эксперт убежден, что хактивизм часто используется как прикрытие проправительственных организаций, которые атакуют именно тех, кого им выгодно. Нужно понимать, что любые кибератаки — это не бесплатно, кто-то должен за них платить, подчеркнул специалист.

Очевидные последствия атаки на Х включают в себя технические и репутационные риски, подорвавшие доверие к социальной сети. Отметим политический резонанс данной атаки и упоминание украинских IP-адресов, что может привести к международным расследованиям и еще большему обострению отношений между США и Украиной, — считает Игорь Бедеров.

Серверная комната
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам эксперта, в отличие от Х российские сервисы уже более трех лет подряд находятся под беспрецедентным давлением со стороны хакерских групп. Это, безусловно, позволило им закалиться и обеспечить должный уровень безопасности. Между тем отечественный опыт информационной безопасности в условиях гибридного вооруженного конфликта уже изучается и будет изучаться по всему миру. Уязвимости, которые возникают, лишь указывают на то, что мы идем по пути обеспечения безопасности, добавил специалист.

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Илон Маск известен своей конфликтной натурой, а значит, мишень на его спине особенно привлекательна для хактивистов и других мошенников, полагает IT-эксперт Сергей Поморцев. По его мнению, атаки на «империю Маска» продолжатся, а украинские интернет-адреса стали лишь удобным предлогом для сегодняшней повестки, в рамках которой команда Трампа не упускает возможностей критиковать действия Киева. И в первую очередь Илон Маск — это часть команды президента США, напоминает специалист.

Смартфон в руке девушки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Для начала усилят защиту от DDoS-атак. Параллельно будет идти расследование случившегося, со всеми вытекающими. Последствия предсказать сложно, так как мы не знаем, к чему приведут итоги следствия команды Маска, — отметил Алексей Горелкин.

Действия таких группировок, как Dark Storm, могут дестабилизировать работу любой компании и задеть любое государство, сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Россия не исключение, но надо отметить, что у нас специалисты часто опережают подобные удары, поэтому даже в случае масштабных кибератак это не выводит отечественные системы из строя, резюмировал он.

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