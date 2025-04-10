Глобальный ответ: треть мировой экономики ввела пошлины против США

Страны, составляющие 35% мирового ВВП, ввели ответные пошлины против США, подсчитали «Известия». В частности, таможенные сборы согласовали в ЕС, но там углубляется раскол: Венгрия выступила против пошлин, а Италия и Словакия намерены вести переговоры. Половина стран —членов G20, на которые приходится четверть мировой экономики, пока воздерживаются от тарифов и ведут диалог. Ранее президент США ввел пошлины в отношении более 200 государств и территорий, по его словам, многие страны надеются на сделку. Однако немало и государств, которые надеются на снятие пошлин или импичмент Трампа. О коллективном ответе Америке и влиянии мировой тарифной войны на Россию — в материале «Известий».

Какие страны готовы к переговорам с США по пошлинам

ЕС, Китай и Канада ввели ответные ограничения против пошлин, установленных 2 апреля президентом США. На долю стран, которые решились отреагировать на действия Дональда Трампа, приходится порядка 35% мирового ВВП, подсчитали «Известия» на основе данных Международного валютного фонда.

В то же время половина стран из списка крупнейших экономик мира, входящих в G20, ведут переговоры с США о смягчении тарифов. К таким государствам относятся Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Мексика, Республика Корея, Турция, ЮАР и Япония. Вклад в мировую экономику стран, которые пока воздерживаются от тарифного противостояния и настроены на диалог, составил 25%.

Напомним, что 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из более чем 200 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. В Белом доме утверждают, что уже около 70 стран стремятся заключить сделку ради снижения или отмены этих сборов.

— Говорю вам, эти страны звонят нам, целуют меня в задницу. Они до смерти хотят договориться, — сказал Дональд Трамп, выступая на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.

Дополнительно, для стран, которые «никаким образом» не ответили на введенные США меры, Трамп установил 90-дневную паузу в действии ответных пошлин. В этот период с ними будет действовать ставка 10%. Также 9 апреля в соцсети TruthSocial президент заявил, что США «в связи с отсутствием уважения со стороны КНР к мировым рынкам» немедленно повышают торговые пошлины в отношении республики до 125%.

Китай в ответ на введенные Дональдом Трампом торговые ограничения поднял пошлины на товары из США на 50%. Теперь ставка тарифа составит 84% и вступит в силу 10 апреля 2025 года в 12:01 по пекинскому времени. Кроме того, КНР подала иск против США в рамках механизма урегулирования споров ВТО. Несмотря на ответные меры, Пекин призывает Вашингтон немедленно исправить ошибочную практику и отменить все односторонние пошлины в отношении Китая.

Однако в Вашингтоне не готовы к компромиссам: глава американского минфина Скотт Бессент назвал ответные меры КНР «неудачным решением». Жесткая риторика президента может быть вызвана его желанием добиться громких дипломатических успехов к 30 апреля, когда истекут его первые 100 дней на посту — важный символический рубеж для американских президентов.

Евросоюз также утвердил первый ответ на американские тарифы, он вступит в силу с 15 апреля. По данным Euroactiv, страны ЕС одобрили пошлины на американские товары на €22 млрд, включая табак, мотоциклы, птицу, сталь и алюминий.

Примечательно, что 8 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны обсудили тарифную политику США и будущее отношений Пекина и Брюсселя. В Китае отметили, что КНР и ЕС — «важнейшие торговые партнеры», а их «интересы тесно переплетены».

Несмотря на то, что в количественном отношении ЕС и КНР в меньшинстве, их экономическая емкость кратно выше, как в части торговых оборотов, так в части внутреннего спроса и ВВП. Брюссель и Пекин полагают, что зависимость США от импорта из этих стран недооценена, а уровень потерь для самих Штатов будет настолько чувствительным, что еще до конца 2025 года произойдет одно из двух событий: снятие пошлин или импичмент Дональда Трампа, заявил «Известиям» независимый эксперт Андрей Бархота.

— На конфликт с США не готов никто. На сговор с целью досрочного прекращения полномочий президента Трампа готовы страны, составляющие порядка 70% международной торговли, — заявил эксперт.

Страны, настроенные на переговоры с США, осознают, что более ранний конформистский подход способен дать им больше выгод. Например, Индии — опережающий рост экономики, равно как и Бразилии и ЮАР, резюмировал Бархота.

Раскол в ЕС по поводу пошлин

Однако единства внутри Евросоюза по поводу ответных пошлин нет. В частности, Венгрия не поддержала введение тарифов, потому что это приведет к повышению цен на европейском рынке. Вместо этого Будапешт предлагает перейти к переговорам, заявил глава МИД Петер Сийярто. Он также ранее указал, что «представитель одной из крупнейших стран ЕС» предложил отложить введение новых пошлин на американские товары.

Переговорный вариант поддерживает и Италия: ее премьер Джорджа Мелони 17 апреля встретится с Трампом в Вашингтоне. Как сообщают итальянские СМИ, цель ее визита — добиться сокращения ставки пошлин как минимум в два раза — до 10%.

Переговоры с США намерена вести и Словакия, заявил «Известиям» глава комитета словацкого парламента по международным делам, член правящей партии SMER Мариан Кэри.

— Словакия будет вести переговоры с США, поскольку мы выпускаем много машин и это решение американского президента вредит нам. Но я думаю, что по большей части это забота Евросоюза, — заявил Кэри «Известиям».

Автомобильная отрасль занимает около 15% ВВП Словакии и составляет половину экспорта страны. В год республика выпускает порядка 1 млн машин, по производству авто на душу населения она занимает первое место в мире. Новые тарифы, введенные США, сократят возможности для Словакии для входа на американский рынок. Он не ключевой для Братиславы, поэтому, скорее всего, производители будут искать возможности для проникновения на новые торговые площадки, возможно, в Азии, говорит «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.

С юридической точки зрения, прямые переговоры отдельных стран с США невозможны из-за единой торговой политики ЕС, которая действует с 1962 года. Брюссель должен выработать общий ответ, выслушав мнения представителей всех государств, заявил «Известиям» профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Если отдельные страны будут вести переговоры с США, то единое экономическое пространство — самое ценное, что есть у ЕС — будет подорвано. Фактически отдельные переговоры будут означать начало конца Евросоюза, — подчеркнул эксперт.

Тарифное противостояние нанесет значительный ущерб европейской экономике, хотя США тоже пострадают из-за роста инфляции. Поэтому сейчас европейская дипломатия пытается найти такой уровень тарифов, чтобы сохранить лицо, но эффективные меры она выработать не сможет, резюмирует Ткаченко.

Как мировая торговая война влияет на российскую экономику

Хотя напрямую пошлины Трампа Россию не затронули, наша экономика всё равно чутко реагирует на мировые торговые войны. Индекс Мосбиржи за последнюю неделю потерял 10%, а за месяц — 18%. Нацвалюта за последнюю неделю ослабла почти на 3% до 86 руб./$.

В первую очередь российский рынок реагирует на динамику нефтяных цен. Котировки Brent с начала апреля рухнули 20% и ушли ниже $60 за баррель. При этом российский сорт Urals торгуется еще дешевле в связи с санкциями и международными ограничениями. Это давит на прибыли добывающих компаний, а также снижает доходы бюджета.

Помимо этого, наиболее жесткая торговая конфронтация США назрела именно в адрес Китая — а это сейчас один из основных контрагентов РФ на мировом рынке.

— Россия имеет серьезную зависимость от спроса со стороны Китая. Чем быстрее растет экономика Поднебесной, тем большие аппетиты требуют удовлетворения, что безусловно выгодно для нас. При наличии у КНР проблем с экономикой, ключевыми нашими потерями будут упущенные доходы в нефти, черной и цветной металлургии, — пояснил директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Иван Потехин.

По итогам прошлого года Россия и Китай нарастили товарооборот до рекордных $245 млрд, напомнил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. В кризисном 2020 году он был вдвое ниже, но и структура товарных потоков была иной.

— Можно предположить, что потеря КНР американского рынка приведет к тому, что оборот с Россией даже вырастет, но в основном за счет импорта в РФ, — добавил Кирилл Селезнев.

Что касается нефтяной торговли, то пока не понятно, на каком уровне установится цена и какие потребности в принципе будут у Китая в 2025 году. Скорее всего, они снизятся.