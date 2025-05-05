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Боевые бездействия: увеличить военные расходы реально способны лишь 6 стран ЕС

Почему оборонный потенциал Европы вряд ли удастся нарастить радикально
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Только шесть стран ЕС смогут безболезненно увеличить военные расходы на 1,5% ВВП, как предлагает ЕК, подсчитали «Известия». Сейчас к ним относятся Греция, Дания, Ирландия, Кипр, Люксембург и Португалия. Еще 10 членов союза удерживают превышение бюджетных расходов в пределах 3% ВВП и имеют потенциал для наращивания военных трат. При этом 11 стран ЕС уже превысили допустимый уровень дефицита бюджета и имеют высокий уровень госдолга. Для дальнейшей милитаризации им придется сокращать социальные расходы, считают эксперты. Евросоюз ожидает, что США перестанут обеспечивать безопасность Европы, поэтому Старый Свет должен действовать самостоятельно, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли союз в сложившихся условиях нарастить военный потенциал — в материале «Известий».

Какие страны ЕС смогут увеличить военные расходы

ЕС ожидает, что США перестанут обеспечивать безопасность Европы и переключат свое военное внимание на другие регионы мира, заявила 29 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она также подчеркнула, что «военная угроза со стороны России» не исчезнет со временем и это требует от стран союза большего уровня самостоятельности и координации в оборонной политике. Рассчитывать на Вашингтон Брюсселю не приходится: США не смогут финансировать безопасность в Европе из-за огромного госдолга, заявил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Завод
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Ранее ЕК анонсировала программу перевооружения Евросоюза «Готовность-2030» стоимостью €800 млрд. Для финансирования проекта Брюссель предлагает странам ЕС увеличить свои оборонные расходы на 1,5% ВВП. Благодаря этому в Еврокомиссии намерены собрать €650 млрд на производство оружия. Еще €150 млрд для инвестиций в оборону планируется получить за счет кредитов.

Однако только шесть государств — членов ЕС смогут увеличить военные расходы на 1,5% ВВП без сокращения других программ, подсчитали «Известия» на основе данных Евростата. К ним относятся Греция, Дания, Ирландия, Кипр, Люксембург и Португалия. Эти страны закончили 2024-й с профицитом бюджета.

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Еще десять стран ЕС удерживают превышение бюджетных расходов в пределах 3% ВВП, установленных пактом стабильности и роста, поэтому тоже потенциально способны увеличить военные расходы. В их число входят Болгария, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Словения, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

При этом 11 стран ЕС уже превысили допустимый уровень дефицита бюджета в 3% ВВП. Рекордсменом выступает Румыния, чьи расходы превзошли доходы в 2024-м на 9,3% ВВП. Дефицит бюджета Польши составил 6,6% ВВП, Франции — 5,8%. Бюджетный дефицит Австрии, Венгрии и Словакии находится в районе 5% ВВП. К нарушителям законодательства ЕС также относятся Бельгия, Испания, Италия, Мальта и Финляндия.

Евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Поэтому сразу 12 стран ЕС направили запрос в Европейскую комиссию с просьбой предоставить им бюджетные послабления в рамках новой оборонной стратегии по увеличению военных расходов. Теперь ЕК предстоит рассмотреть эти запросы и принять решение. Сейчас в число этих государств входят Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Португалия, Словакия и Словения.

В целом далеко не все в Европе согласны с планом перевооружения ЕС. Еще в марте нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала против участия страны в инициативе Еврокомиссии. А парламент Венгрии заблокировал участие страны в общем кредите Евросоюза. Свои опасения по поводу роста расходов высказывали в Италии, Испании и Франции.

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Не стоит забывать, что увеличить военные расходы от европейских союзников требуют и в Вашингтоне. Администрация Трампа настаивает на том, что каждый участник НАТО должен нарастить оборонные траты до 5% ВВП (сейчас в альянсе установлен показатель в 2%).

Генсек НАТО Марк Рютте предложил членам блока план увеличения военных расходов в совокупности до 5% ВВП, сообщает Reuters со ссылкой на источники. План Рютте включает повышение оборонных расходов до 3,5% и увеличение других расходов, связанных с безопасностью, на 1,5%. В них может входить, например, ремонт дорог и мостов, необходимых для транспортировки техники.

Завод
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

К 2025-му только 22 из 32 стран НАТО смогли добиться роста военных расходов до 2% ВВП. С необходимостью нового повышения уровня милитаризации согласны далеко не все. Важен и тот факт, кто именно будет координировать этот процесс — НАТО или ЕС. Однако на фоне противоречий по поводу Украины вполне вероятно, что тема наращивания военных расходов станет камнем преткновения между США и ЕС.

Как повышение трат на оборону повлияет на ЕС

Однако даже наличие профицита или небольшого дефицита бюджета не означает, что страна сможет эффективно инвестировать в оборонный сектор. Большую роль играет размер государственного долга, который по правилам ЕС не должен превышать 60%. Сейчас у 12 стран в ЕС он больше. Особенно сложная ситуация у Греции, госдолг которой превысил 150% ВВП, и у Италии, где он достиг 135%. Более 100% ВВП должны Испания, Бельгия и Франция, Португалия задолжала почти 95% своего годового ВВП. У Австрии долг — 81,8% ВВП, у Венгрии — 73,5%, у Финляндии — 82,1%. Кипр и Словения должны по 65 и 67% ВВП соответственно. Немного выбилась из нормы Германия, госдолг которой составил 62,5% ВВП.

Вряд ли для кого-то столь значительное увеличение возможно без сокращений по остальным направлениям, тем более экономика стран ЕС и так находится не в самом лучшем состоянии, сказал «Известиям» научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

— Наверняка основным источником финансирования станут кредитные ресурсы, но они носят конечный характер, нуждаются в обслуживании, и в целом подобное наращивание, скорее всего, окажет негативное влияние на долгосрочное развитие стран ЕС, — подчеркнул эксперт.

Завод
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

С поразительным рвением стремиться к выполнению этой рекомендации могут страны Балтии, Польша и некоторые государства Восточной Европы, которых Брюссель запугивает российской угрозой. Встроиться в эти ряды способна и Германия, бундестаг которой недавно проголосовал за предложение о расширении долгового тормоза, где предусмотрены значительные расходы на усиление бундесвера, сказал «Известиям» германист Егор Белячков.

— Даже в некогда нейтральной Австрии правительство планирует поэтапно до 2032 года в несколько раз увеличить расходы на вооруженные силы (до 2% от ВВП страны). При этом Австрия продолжает оставаться под угрозой банкротства со стороны органов ЕС, поскольку дефицит бюджета остается довольно высоким, — резюмировал эксперт.

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Многое будет зависеть и от того, какие власти в конкретный момент руководят государством. К примеру, действующее правительство Чехии способно взять на себя большие обязательства, но осенью страну ждут парламентские выборы. На них победу может одержать партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша, которая не настроена на поддержку Украины. Такая же картина рискует сложиться в Румынии, где президентские выборы пройдут уже в мае. Греция может увеличить военные расходы, но они главным образом будут направлены против Турции, отметил в разговоре с «Известиями» доцент РГГУ Вадим Трухачев.

— Финляндия, Швеция, Дания, Голландия, Португалия — эти страны с большой вероятностью значительно увеличат военные расходы. Поднимут их и Германия, Франция, Италия, Испания, из тех, что поменьше, — Словения, — отметил политолог.

Словакия и Венгрия вряд ли будут существенно наращивать военные расходы, однако в следующем году запланированы выборы в венгерский парламент. Если премьер Виктор Орбан потеряет власть, то высока вероятность, что Будапешт выполнит рекомендации Брюсселя.

Евро
Фото: Global Look Press/Marijan Murat

Важно, что намерение ЕК увеличить военные расходы на 1,5% ВВП носит общий характер и далеко не все страны достигнут этого показателя. Однако общее повышение затрат на оборону, скорее всего, будет иметь место. В итоге это ударит по социальной политике ЕС, но нынешний генсек НАТО Марк Рютте, будучи премьером Нидерландов, показал, что увеличение военных расходов за счет урезания других программ возможно, подчеркнул Трухачев.

Сможет ли ЕС перевооружиться

Предполагается, что средства по программе перевооружения пойдут на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских систем и беспилотников, в том числе для Украины. Для реализации этих целей в ЕС намерены разрешить странам-членам отступить от требования пакта стабильности и роста о том, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% ВВП. Однако у 11 членов ЕС расходы уже значительно больше этого показателя.

Европейская программа перевооружения может стать своего рода приложением к НАТО. ЕС в этом плане — дополнительная административная структура, необходимая для перехвата управления организацией, если Америка переориентируется на другие проблемы, как происходит сейчас. Кроме того, предположил доцент Трухачев, эта дублирующая структура может потребоваться и для взаимодействия со странами, которые официально в НАТО не входят, например с Австрией.

Важно, что деньги не превращаются в военный потенциал автоматически. Пока более серьезным выглядит вопрос не выделения средств, а их освоения, и похвастаться ЕС тут особо нечем. Несмотря на определенные успехи в интеграции ОПК отдельных стран, в целом возможность радикального наращивания военного потенциала не просматривается, подчеркивает Стефанович.

Завод
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

— Сохраняются противоречия относительно приоритетов военного строительства и поставщиков различных образцов вооружения и военной техники. Конечно, многие страны реализуют проекты военно-технического сотрудничества с внерегиональными акторами (США, Турцией, Южной Кореей, Израилем и другими), однако такие проекты зачастую вызывают противоречия внутри ЕС и не всегда укладываются в общую стратегию развития военного потенциала, — считает эксперт.

В перспективе Евросоюз вполне может стать угрозой российской безопасности. Однако этот сценарий, отметил политолог, далеко не предопределен и этот «забег по давно известным граблям» гонки вооружений всё же можно попробовать замедлить, а то и прекратить.

ВВП

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