Семь раз проверь: процесс вступления Молдавии в ЕС затягивается

Брюссель намерен добиться вступления Молдавии в Евросоюз. В Еврокомиссии заявили «Известиям», что рассчитывают начать переговоры по тематическим кластерам «как можно раньше» — в 2025 году. При этом до сих пор неизвестна конкретная дата начала диалога, ранее в ЕК выражали надежду, что первый раунд пройдет весной. Сейчас ЕС проверяет законодательство республики. В то же время в Молдавии наблюдается раскол внутри правящей партии, а власти усилили давление на оппозицию в преддверии парламентских выборов. Как внутренние проблемы республики могут повлиять на сближение с союзом и какие есть варианты развития событий перед голосованием — в материале «Известий».

Интеграция Молдавии в ЕС

Чиновники из Брюсселя настаивают: «Будущее Молдавии — в Европейском союзе». В Еврокомиссии сообщили «Известиям», что в 2024 году Молдавия «продолжала демонстрировать решимость проводить реформы на пути в ЕС», и после межгосударственной конференции, прошедшей в июне 2024-го, ЕС планомерно проверяет законодательство Молдавии на соответствие европейским нормам. Впрочем, в союзе не сообщают дату запуска переговоров по тематическим кластерам — этапа, который предшествует вынесению заключения Еврокомиссии о готовности Молдавии вступить в сообщество.

— При условии выполнения Молдавией всех условий комиссия рассчитывает на открытие переговоров по кластерам, начиная с основ, как можно скорее в 2025 году, — заявили в Еврокомиссии.

Процесс скрининга законодательства Молдавии стартовал в начале прошлого года. Чтобы вступить в ЕС, республика должна привести свои нормативные акты в соответствие с законодательством ЕС в рамках шести тематических кластеров: «Основные ценности», «Внутренний рынок», «Конкуренция и инклюзивный рост», «Зеленая повестка и устойчивые соединения», «Природные ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения» и, наконец, «Внешние отношения».

По данным СМИ, сейчас завершена проверка по трем кластерам: «Основные ценности», «Внутренний рынок», «Внешние отношения». В конце мая должен также закончиться скрининг четвертого — «Конкуренция и инклюзивный рост». Двусторонние встречи с представителями Молдавии продолжатся до конца 2025 года.

В феврале еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отмечала, что первый раунд переговоров по тематическим кластерам должен пройти этой весной. В Кишиневе, вероятно, рассчитывали, что запуск консультаций случится раньше. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявлял зимой, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в течение ближайших недель.

Молдавия получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года. Решение начать переговоры о вступлении республики в союз Европейский совет принял 14 декабря 2023 года. 25 июня 2024 года на межправительственной конференции в Люксембурге Брюссель официально открыл переговоры с Кишиневом о вступлении в ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что для присоединения к союзу не существует короткого пути, потому что «переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к обязанностям членства» в ЕС.

Кишинев настроен оптимистично. «Мы хотим закончить переговоры [о вступлении в ЕС] до конца 2027 года — это очень серьезный, реальный план. Я хочу, чтобы мы не потеряли этот план», — заявляла ранее президент Молдавии Майя Санду. В октябре 2024-го параллельно с президентскими выборами власти республики провели референдум о вступлении Молдавии в ЕС, в ходе которого Кишиневу удалось добиться, чтобы более половины голосовавших поддержали европейский путь республики.

Евросоюз продолжает оказывать экономическую поддержку Молдавии. Так, он помогает ей преодолеть энергетический кризис, подчеркнули в Еврокомиссии. В январе ЕС предоставил €30 млн в качестве экстренной поддержки после прекращения транзита газа через Украину. Также стороны согласовали стратегию энергетической независимости и устойчивости. Она подкреплена поддержкой в размере €250 млн в 2025 году.

— В долгосрочной перспективе стратегия направлена на то, чтобы отделить Молдавию от российских поставок энергии и интегрировать ее в энергетический рынок ЕС, — подчеркнули в Еврокомиссии.

Впрочем, вступление страны в объединение затруднено. Евросоюз не расширяется с 2013 года, а в 2020-м из сообщества вышла Великобритания. Усиление политического раскола и экономический застой не позволяет ЕС принимать новые государства. Вступление какой либо страны в сообщество может быть заблокировано любой страной-членом ЕС.

— Для каждого важного шага в процессе вступления требуется единогласие среди государств-членов. Политические соображения, такие как региональная стабильность, геополитические факторы и стратегия расширения ЕС, также могут влиять на сроки, — заявил «Известиям» депутат Европарламента Томаш Здеховски. Поэтому, хотя Молдавия добивается значительного прогресса, точная дата [начала переговоров] будет зависеть от консенсуса среди государств-членов ЕС и способности страны соответствовать установленным критериям.

Кроме того, сама Молдавия всё еще не соответствует стандартам и процедурам союза, отмечает в разговоре с «Известиям» аналитик ВШЭ Николь Бодиштяну. Среди основных проблем — неготовность экономики полноценно интегрироваться в европейский рынок, высокий уровень бедности, низкий доступ к образовательным и медицинским услугам, а также напряженность в отношениях с Приднестровьем и Гагаузией.

Также в условиях коррупционных скандалов вокруг пакетов помощи USAID, Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) ЕС не педалирует вступление Молдавии в его полноценное членство. Кроме того, в самой республике в преддверии парламентских выборов наблюдается раскол в правящей партии.

— Популярность партии «Действие и солидарность» снижается, при этом внутри нее отмечается раскол: так, с завидной регулярностью в молдавских СМИ отмечаются очередные события в конфликте Санду и бывшей главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин,— говорит Николь Бодиштяну.

Обстановка в Молдавии перед выборами

Парламентские выборы в Молдавии намечены на 28 сентября. Власти уже начали подготовку к голосованию, усилив давление на оппонентов. Ситуация напоминает 2024 год, когда примерно за полгода до президентских выборов в Кишиневе начали заводить дела против оппозиционных политиков.

Одним из самых громких случаев стало задержание 25 марта в аэропорту Кишинева главы Гагаузии Евгении Гуцул. Она неоднократно выступала против евроинтеграции и за сближение с РФ. Гуцул обвиняют в ложных заявлениях в декларациях, нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов. Политика отправили под арест на 20 суток, в то время как молдавские прокуроры требовали увеличить срок ареста до 30. Однако позже башкана перевели под домашний арест.

Власти Молдавии также ускорили ведение уголовных дел в отношении представителей Партии социалистов, чтобы поскорее вынести им приговоры.

В республике на фоне давления на пророссийскую оппозицию учащаются протесты. Жители недовольны падением уровня жизни, низкой оплатой труда, ростом цен на энергоресурсы, после того как Молдавия перешла на закупку газа и электроэнергии у европейских поставщиков. По результатам социологической компании iData, в феврале рейтинг поддержки правящей партии составлял 27,2%, что на 2,6% меньше, чем в декабре.

В целом давление на пророссийскую оппозицию вряд ли ускорит сближение с Европой, говорит Николь Бодиштяну. Сейчас есть несколько вариантов развития событий в преддверии выборов. Первый: у власти остаются прозападные силы и Кишинев продолжает получать помощь от ЕС в виде грантов и постепенно сближаться с объединением. Второй вариант — это приход к власти оппозиции. Тогда ЕС не будет вовлекаться в молдавские дела.

— Мы это уже видели на примере президентства Додона. С 2016 по 2020 год объемы западных, и прежде всего европейских, грантов кратно сократились, — говорит эксперт.

По ее мнению, принятие Молдавии в состав ЕС в случае окончания конфликта на Украине может и вовсе оказаться замороженным — по модели Турции и Сербии.