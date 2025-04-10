Процедурные вопросы: Брюссель учит Восточную Европу «демократии»

В Евросоюзе исподволь набирают силу процессы внутренней нестабильности. Одним из ярких доказательств этого стали выявленные недавно факты вмешательства Брюсселя во внутренние дела Польши и Венгрии. Подробности — в материале «Известий».

Консерваторы Брюсселю неугодны

На днях стало известно, что в свое время руководство Евросоюза выделило сумму в €80 млн на дестабилизацию правительств Польши и Венгрии. В частности, это решение было направлено против консервативной партии «Право и Справедливость», управлявшей Польшей с 2015 по 2023 год. На протяжении своего правления в Польше эта партия вступила в острый конфликт с руководством Евросоюза. В ПиС придерживаются правоконсервативной идеологии, а потому отказались допускать в школы гей-пропаганду, заботились о воспитании молодежи в католическом духе и не снимали запрета на аборты. В ответ либеральные активисты не гнушались даже осквернением католических символов.

По своей идеологии «Право и Справедливость» весьма похоже на правящую в Венгрии с 2010 года партию «Фидес». У них есть разногласия в области внешней политики — «Фидес» со своим лидером Виктором Орбаном последовательно отстаивает нормализацию отношений ЕС и России, в то время как ПиС настроена строго антироссийски. Но на внутренней арене обе партии действовали схожим образом. Характерно и то, что сейчас венгерские консерваторы помогают своим польским коллегам, потерявшим власть в результате парламентских выборов 2023 года. В Венгрии получил убежище бывший заместитель министра юстиции Польши Марцин Романовский. Нынешние польские власти обвиняют его в коррупции, в то время как сам Романовский утверждает, что его, как и прочих высокопоставленных членов ПиС, подвергают политическим преследованиям.

Бывший заместитель министра юстиции Польши Марцин Романовский. Фото: TASS/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Ни для кого не секрет, что в ту пору, когда ПиС находилась у власти в Польше, Брюссель активно вставлял польским властям палки в колеса — как, впрочем, и венгерским. Польше и Венгрии было отказано в получении огромных сумм из структурных фондов Евросоюза, на которые эти страны имели полное право по факту своего членства в ЕС. Однако Брюссель требовал от Варшавы и Будапешта, чтобы те привели свои государства «в соответствие с демократическими нормами» и блокировал причитающиеся Польше и Венгрии деньги из еврофондов. А сейчас выясняется и другой примечательный факт — оказывается, руководство Евросоюза выделяло большие деньги на финансирование оппозиционных движений, НКО и медиа, работавших над тем, чтобы расшатать власть в Варшаве и Будапеште.

Заморозкой выплат Польше и Венгрии оказываемое на них давление не ограничилось — позже Брюссель перешел к более изощренным методам. Детали можно почерпнуть из доклада венгерского аналитического центра MCC Brussels и материалов итальянского журналиста Томаса Фази. В них приводятся данные о том, как Брюссель через скрытую пропаганду и финансирование НПО пытается подорвать правительства стран, где у власти находятся евроскептики. Утверждается, что из €80 млн, выделенных в рамках специальной программы Citizens, Equality, Rights and Values Брюссель, €41 млн был перечислен неправительственным организациям в Венгрии и €38 млн — НПО в Польше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Большая часть этих денег была использована в целях агитации электората, который призывали ни в коем случае не голосовать за консервативных политиков. В докладе MCC Brussels описывается, как под предлогом продвижения «европейских ценностей» была построена «пропагандистская сеть» из различных НПО и «аналитических центров», атаковавших «Право и Справедливость» и «Фидес». Причем под «европейскими ценностями» финансируемые Брюсселем «грантоеды» понимают бесконтрольную иммиграцию из стран третьего мира, безудержную пропаганду однополых отношений и зеленую повестку.

Победили в Польше, победим и в Венгрии

Пришедшая в 2023 году на смену «Праву и Справедливости» леволиберальная коалиция рьяно принялась «наводить порядок» в стране в полном соответствии с идеологией Брюсселя — стала сокращать в школах уроки религии, насаждая там взамен «занятия по ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано в России экстремистским). И сейчас Брюссель хотел бы повторить это и в Венгрии — в ходе ближайших выборов свергнуть партию Виктора Орбана и таким образом подавить устроенный им «бунт» против евробюрократии.

Томас Фази приводит названия некоторых проектов, деньги на воплощение которых получали оппозиционные польские и венгерские НКО: «Бросая вызов евроскептицизму», «Обеспечение демократической безопасности в целях противодействия демократическому упадку» и т. д. По его словам, Брюссель превращает НКО в свой инструмент, направленный на «дестабилизацию демократически избранного правительства», что является «глубоко антидемократической практикой». Журналист рассуждает: «Западные страны, в первую очередь Соединенные Штаты, имеют долгую и хорошо задокументированную историю использования местных НПО в качестве троянского коня для вмешательства во внутреннюю политику третьих стран и продвижения политики, соответствующей евроатлантическим экономическим и геополитическим интересам, включая при необходимости разжигание дестабилизации и политических беспорядков для содействия смене режима».

Фото: Global Look Press/Walter G. Arce Sr./Keystone Press Agency

Такие организации, как USAID и Национальный фонд в поддержку демократии (NED), по его словам, сыграли ключевую роль в поощрении ряда «цветных революций» в начале 2000-х годов, приведших к смене правительств Грузии, Украины и Киргизии на прозападные. Также Фази касается роли западных НКО в подготовке евромайдана на Украине, переросшего в полноценный государственный переворот.

Степень зависимости якобы «независимых НПО» от иностранного финансирования стала очевидной, когда президент США Дональд Трамп недавно ввел 90-дневный мораторий на деятельность агентства USAID. Почти сразу же после этого о приостановке своей деятельности объявили многочисленные НПО и средства массовой информации от Балкан до Латинской Америки.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Saulo Angelo

Однако, как показывает пример Польши и Венгрии, подобными методами не брезгует и руководство Евросоюза. Фази приводит, в частности, пример венгерского фонда Ökotárs, получившего в 2022 году от Еврокомиссии сумму в €3,3 млн. Виктор Орбан обвиняет этот фонд в том, что с 1994 года он является «местным распределительным центром» финансируемой из-за рубежа «сети политического давления». Ökotárs получает средства не только от ЕК, но и от американских доноров — таких как фонды Форда, Рокфеллера и «Открытого общества» (запрещен в России) Джорджа Сороса, а также от посольства США. Затем Ökotárs распределяет эти деньги среди сотен венгерских организаций, реализующих зарубежные интересы. В самом фонде Ökotárs оправдываются тем, что якобы правительство Орбана намерено «разрушить гражданское общество», чтобы «обрести неограниченную власть». В конце 2023 года правительство Венгрии приняло закон о создании нового органа, уполномоченного расследовать политическую деятельность, осуществляемую НПО или другими организациями от имени или при финансовой поддержке иностранных структур. В правительстве объяснили этот шаг «защитой воли избирателей от неоправданного иностранного вмешательства».

Капля в море

Итальянский журналист отмечает, что иноагенты в Польше, одержав там победу, перестали скрываться от общественности и шумно отпраздновали свой успех. Так, Войцех Пржибыльский, главный редактор издания Visegrad Insight, получающего финансирование от НКО Res Publica (в предыдущие годы получившего значительное финансирование из ЕС для борьбы с «откатом от демократии» в Польше) написал статью на эту тему. В ней Пржибыльский восхваляет «конец польского нелиберального эксперимента» и ключевую роль, которую в этом сыграли «давление ЕС» и «организации гражданского общества», такие как сама Res Publica.

При этом в Брюсселе не стали критиковать новое польское правительство Дональда Туска, которое, оказавшись у власти, постаралось взять под плотный контроль государственные СМИ и судебную систему, при этом, по словам Фази, «отодвинув на второй план конституционные нормы и подорвав институциональную независимость». Вместо критики в адрес Туска Еврокомиссия разморозила до €137 млрд из фондов, предназначенных для Польши, но так и не полученных ею в период «Права и Справедливости». Таким образом, ЕК по факту решила подкупить польский электорат — мол, ваша страна будет получать еврофинансирование только до тех пор, пока вы голосуете за «правильных» политиков.

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Политолог Станислав Стремидловский в беседе с «Известиями» подчеркнул, что озвученная сумма в €38 млн, пошедшая на финансирование польских НКО, — «капля в море» в сравнении с общим объемом средств, потраченных на смену власти в Польше. «Куда более серьезно ударил по стране отказ в выплате средств из еврофондов, предназначенных на восстановление экономики страны после ковид-пандемии. Были выставлены совершенно политизированные причины, которыми объяснили решение не давать эти деньги правительству «Права и Справедливости». Одновременно в ЕК находили тысячу и одну причину для того, чтобы критиковать власть ПиС: постоянные обвинения в нарушении свободы слова, в угнетении геев и т.д. Зато правительство Дональда Туска ходит у ЕК в «отличниках» и рассматривается одним из ключевых партнеров».

Стремидловский напомнил, что борьба с «неправильными» политиками становится «модой» по всему Евросоюзу — достаточно вспомнить свежие примеры, имевшие место во Франции и Румынии. «А уже в мае этого года с тем же самым может вновь столкнуться и Польша. В стране пройдут президентские выборы. В настоящее время кандидат от ПиС Кароль Навроцкий демонстрирует хорошие рейтинги. И не исключено, что в случае успеха его снимут с гонки по румынскому образцу — при полном одобрении Брюсселя», — отмечает специалист. Впрочем, по его словам, на нынешнем этапе те политики и партии, которые принято называть евроскептическими, не стремятся к выводу своих стран из ЕС. «Скорее они сами хотят взять власть в Брюсселе, отстранив от власти нынешнюю правящую коалицию. Задача номер два — реформировать Евросоюз таким образом, чтобы сделать его более рыхлым, отнять у евробюрократии часть полномочий и дать национальным государствам больше суверенитета», — отмечает Стремидловский.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa