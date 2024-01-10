Забыть веру: в Польше ополчились против католицизма

В конце прошлого года консерваторов во власти в Польше сменила разношерстая коалиция, в которой первую скрипку играют либералы. И, оказавшись у руля, они тут же начали уничтожать традиционные католические основы польского общества. Существует программа постепенной секуляризации государства. Молодые поляки всё в большей степени демонстрируют отход от веры своих отцов в сторону пресловутых «европейских ценностей». Именно на них и опираются польские правящие круги . Подробности — в материале «Известий».

Приход секуляризаторов

По итогам парламентских выборов прошлого года власть в Польше выхватила из рук консервативного «Права и справедливости» довольно разношерстая коалиция (объединение Гражданской коалиции, Польской коалиции, «Левых» и «Польши 2050»). Новое правительство Польши объявило, что сократит количество занятий религией в школах страны до одного часа в неделю. До того польские школьники изучали религию по два часа в неделю. Но даже столь незначительное время леволибералы сочли «чрезмерным». По словам свежеиспеченного министра образования Барбары Новацкой, «у детей больше религии, чем других предметов». Каких именно предметов не хватает польским школьникам, министр не уточнила, но можно предположить, что речь идет об уроках всяческой «толерантности».

Барбара Новацкая и Дональд Туск (крайние справа) Фото: Global Look Press/Newspix

Министр образования подчеркивает: «Глядя на то, как сегодня обременена молодежь, сколько перед нею задач, сколько трудностей, сколько много работы, представляется, что часа уроков религии, финансируемых из государственного бюджета, — это мое личное мнение — вполне достаточно». При этом Новацкая милостиво оставила родителям право решить, что их детям нужно больше часов по религии. Но из бюджета будет оплачиваться лишь один час, а на остальные пусть родители собирают деньги самостоятельно. К слову, Барбара Новацкая (лидер левоцентристского формирования Inicjatywa Polska, входящего в Гражданскую коалицию) — личность весьма одиозная. Она известна, как ярая феминистка и с пеной у рта выступает за разрешение абортов. Еще до приведения к министерской присяге Новацкая заявила о намерении «пересмотреть конкордат со Святым Престолом».

Речь идет о договоре, заключенном между польским государством и папой римским — этот документ регулирует правовое положение католической церкви в стране. По мнению Новацкой, католики в Польше имеют слишком много прав и привилегий — и такое положение следует пересмотреть. Приход к власти в Польше таких деятелей, как этот министр — а в новом правительстве Дональда Туска у Новацкой полно единомышленников — ознаменовал давно готовившееся торжество польских либералов, страстно мечтавших покончить, наконец, с «устаревшими догмами».

Фото: Global Look Press/Omar Marques

Мы привыкли воспринимать Польшу как безоговорочно христианскую страну. Так было, например, на излете коммунистических времен. «Принадлежность к церкви являлась убежищем. Мы были молчаливым обществом, которое продолжало польскую, а не советскую традицию. Солдаты и милиционеры тайно крестили своих детей. Принадлежность к кругу верующих, молящихся, религиозных была не только вызовом. (...) Церковь равнялась Родине», — вспоминает актриса Йоанна Щепковская.

Однако в последние годы количество польских христиан неуклонно сокращается. В ходе опросов, проведенных в 2011 году, католиками себя назвали 87,6% населения Польши. В 2021 году таковых оказалось уже лишь 71,3 %. Однако даже из них многих следует признать лишь формальными христианами, ибо богослужения регулярно посещают только 28% польских католиков (еще в 2019 году таковых насчитывалось 37%). Самый большой процент поляков, считающих себя католиками, сосредоточен на востоке государства: в Подкарпатском (82,9%), и Свентокшиском (81,2%) и Люблинском (80,7%) воеводствах. Меньше всего верующих в Западной Померании (64,5%), Нижней Силезии (65,3%) и Померании (67,2%).

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Скандалы, подрывающие авторитет

Существенный момент — чем моложе очередное поколение поляков, тем меньше среди них католиков. «В то время как у старшего поколения по-прежнему высок уровень приверженности церкви и крепости веры в Бога (88%), у среднего поколения уже отчетливо наблюдается некоторое ослабление веры, в то время как молодое поколение в этом плане уже совершенно иное», — говорится в отчете «Церковь в Польше 2023», подготовленном аналитиками польского католического информационного агентства KAI в сотрудничестве с Институтом наследия польской национальной мысли. В этом отчете отмечается, что численность «постоянных приверженцев» церкви и веры за последние два десятилетия сократилась в стране более чем на треть.

Падению авторитета католической церкви в Польше послужил ряд инцидентов, когда священникам предъявляли обвинения в педофилии. Очередной громкий секс-скандал имел место в сентябре 2023 года — в городке Домброва-Гурнича недалеко от Кракова. Священники тамошней епархии устроили в здании, принадлежащем местному католическому приходу, вечеринку, пригласив на нее «секс-работника» мужского пола. «Мероприятие, организованное духовенством, носило сугубо сексуальный характер. Его участники использовали таблетки для потенции», — сообщил источник издания Gazeta Wyborcza. По данным газеты, «секс-работник» во время вечеринки потерял сознание. Тогда один из участников «развлечения» вызвал скорую помощь. Однако, когда медики прибыли на место, их отказались пускать внутрь здания. Фельдшерам пришлось вызывать полицию. Только после вмешательства полицейских находящемуся без сознания пострадавшему была наконец-то оказана медицинская помощь. «Не известно, давал ли он согласие на секс с многими людьми, но он точно был совершеннолетним», — рассказал источник газеты.

Протест против запрета абортов в Польше Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

В 2020 году, когда правившее в Польше «Право и справедливость» решило ужесточить действующий в стране закон о запрете абортов, церковь высказалась в поддержку этой инициативы. Тем самым она вызвала гнев левых и либералов — в итоге был зарегистрирован ряд нападений на священников, а также случаев вандализма, когда антиклерикальные экстремисты оскверняли здания костелов, ломали изображения Христа и святых.

«Это происходит прямо сейчас, на наших с вами глазах. Во-первых, молодежь, которая всегда была очень сильным элементом польского католицизма, оказалась вне церкви. Во-вторых, сама католическая церковь не наладила коммуникацию с молодыми людьми. Нет языка, на котором можно было бы с ними общаться на разные темы. В-третьих, впервые после падения коммунистического режима мы наблюдаем попытки политиков коррумпировать церковь. Можно сказать, что сейчас это видно лучше всего. В-четвертых, ошибки самой церкви: сексуальные скандалы, неумение справляться с ними. Всё это приводит к тому, что Польша становится обществом, в котором молодежь быстрее всего отказывается от религии», — отмечает польский журналист и писатель Томаш Терликовский.

Фото: Global Look Press/Jakub Wlodek

После того как леволибералы отстранили «Право и справедливость» от власти, они тут же начали загонять католичество в то «стойло», в котором, по их мнению, ему надлежит находиться. Первыми ласточками стали вышеупомянутое уменьшение школьных уроков религии, а также озвученный правительством премьера Дональда Туска план по «сокращению присутствия религиозных символов в общественных местах».

Лицом к лицу с вызовом времени

Архиепископ Краковский Марек Ендрашевский призвал: «Мы должны делать всё, чтобы наша повседневная жизнь была как бы в сиянии Вифлеемской звезды. А это значит, что мы должны защитить себя от всевозможных красных звезд, известных нам из коммунистического прошлого, а также от современных звезд, которые хотят втянуть нас в злополучную тьму ненависти, презрения к другому человеку, насилия...» К слову сказать, Марек Ендрашевский, пользующийся в Польше имиджем твердокаменного религиозного фундаменталиста, настоящего «ястреба», вызывает особенную ненависть у приверженцев «европейских ценностей». В августе 2019 года во время гей-вечеринки в ночном клубе «Пунто» в городе Познани на сцене внезапно появилась кукла в рост человека, к голове которой была приклеена фотография Марека Ендрашевского. Затем некий трансвестит перерезал манекену «горло» и разбрызгал вокруг красную краску...

Активисты движения «Хватит молчания — остановите клерикализацию Польши» протестуют у Краковского епископского дворца Фото: Getty Images/NurPhoto

Влиятельный католический деятель, кардинал Гжегож Рысь подчеркивает, что любые изменения в преподавании религии в школах должны сначала согласовываться с церковью. На вопрос, почему такие занятия должны проводиться в школах светского государства, Рысь уклончиво ответил, что «конституция Польши прямо не устанавливает светский характер государства», а скорее описывает отношения между «автономными образованиями». Однако, проблема в том, что позицию католицизма в Польше подрывают не только либералы, но и само руководство Римско-католической церкви. И в этом плане недавнее решение римского понтифика, разрешившего католическим священникам «благословлять» однополые пары, причинило вреда церкви больше, чем все либералы вместе взятые.

Политолог-полоновед Станислав Стремидловский в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что нынешняя польская правящая коалиция, в которой большое влияние имеют либералы и так называемые «новые левые», будут стремиться произвести секуляризацию государства, его общественного и политического пространства. «Речь идет не только о сокращении школьных уроков религии. Правительство Туска покусилось на Церковный фонд, когда-то созданный государством для распределения бюджетных денег, предназначенных на нужды местной католической церкви. Из этих средств, в частности, финансировались уроки, проводимые священниками, их социальное, пенсионное обеспечение и многое другое. Высказано предложение упразднить этот фонд и существенно сократить объем финансирования костела. Церкви такие предложения, естественно, не по душе. Но и на конфронтацию с государством она не настроена», — отмечает специалист.

Архиепископ Краковский Марек Ендрашевский Фото: Global Look Press/Alex Bona

По словам Стремидловского, Марек Ендрашевский с его резкими заявлениями не отражает позиции большинства других польских католических иерархов — те пытаются наладить диалог с властями. «Епископат не намерен втягиваться в жесткую конфронтацию с новой правящей коалицией и, видимо, готов пойти на уступки. Общее мнение представляет не Ендрашевский, а, скорее, Станислав Гадецкий — архиепископ Познаньский, который куда более умеренный и осторожный в высказываниях», — считает Станислав Стремидловский. Он подтверждает, что количество убежденных католиков в стране всё уменьшается. «Численно Польша остается католической страной, но процессы секуляризации идут, наверное, стремительнее, чем в любой другой стране Евросоюза. Предложение о сокращении уроков религии упало на унавоженную почву — по данным опросов, его поддерживают более половины поляков. Особенно сильный отход от католицизма наблюдается в среде населения крупных городов», — сообщает эксперт.

Фото: Global Look Press/Wojciech Grabowski