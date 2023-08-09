Латвия с 11 августа усилит режим пограничного контроля в регионах, граничащих с Белоруссией . Правила введут на полгода. Ранее об усилении охраны на границе с Белоруссией заявила и Польша , направив туда дополнительно тысячу военных. Аналогичным способом намерен поступить и Вильнюс . За усилением активности в Восточной Европе следят и в России: министр обороны Сергей Шойгу 9 августа заявил о планах Варшавы создать польско-украинское соединение — якобы для безопасности, а по сути — для оккупации Западной Украины. Как на подобные шаги соседних стран реагируют в Минске, политики и эксперты рассказали «Известиям» .

Мнения экспертов

Зампредседателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Тенгиз Думбадзе:

«Нам не привыкать к провокационным действиям наших соседей. Самое обидное, что эти заявления исходят от Латвии, которую в свое время освободили именно советские войска. Благодаря подвигу наших предков эта страна сохранилась и существует как государство, а этнос сохранился как этнос .

И когда делается это заявление? Накануне 9 августа, когда все вспоминают о трагедии в Нагасаки 1945 года . Латвия заявляет об этом сегодня, когда весь мир опять молчит и американцы не могут признаться и извиниться. Самое главное — японцы боятся говорить .

Латвийский пограничник патрулирует забор на латвийско-белорусской границе возле Робезниеки Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Латвия и Польша сами себя ведут в бездну — это наш ответ. Мы всегда отличались тем, что наши политика и позиция прозрачны . Но мы видим консолидацию сил близ наших границ — это в первую очередь демонстрируют поляки: их бригады быстрого реагирования стоят уже в 40 км от границы. Это говорит о том, что преследуется не оборонительный, а как раз наступательный характер. Мы свои рубежи охраняем . Будем охранять и впредь. Но подчеркну: никакой опасности мы никогда ни для кого не представляли и не представляем. Никакой провокации на своей территории мы не допустим .

Я хочу также отметить, что в Белоруссии отчетливо, даже те, кто когда-то сомневались, уже видят реальную суть внешней политики со стороны и Латвии, и Литвы, и Польши — стран, которые выполняют заказ своих патронов. Но если раньше мы думали, что это исходит из Брюсселя, то сейчас становится понятно, что и сам Брюссель стал марионеткой ».

Зампредседателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич:

« Беларусь прекрасно понимает, что Латвия и Польша живут за счет создания видимости угрозы с нашей стороны . При этом политики в этих странах прекрасно знают, что угрозы от Беларуси никакой нет: нам не нужна их земля, мы никогда в жизни их не трогали и не тронем. Урожай собрали больше 2 млн т — вот это нас интересует. Но они (Польша и страны Прибалтики. — «Известия») за счет этого живут, они пугают граждан угрозой и клянчат за это деньги.

Польско-белорусская граница Фото: ТАСС/Wojtek Jargilo

Вторая причина — эта эскалация нужна хозяевам Польши, Латвии и Литвы, потому что в полном смысле эти страны суверенитета не имеют . США нужна эскалация, продолжение эскалации в Европе, для ослабления Европейского союза.

Наш ответ: мы поддаваться на провокации не будем. Но при этом мы укрепляем границу, укрепляем обороноспособность . Мы уже разместили тактическое ядерное оружие. Уже действует совместная белорусско-российская группировка. То есть мы даем понять тем, кто эту эскалацию наращивает, и тем, кто за ними стоит, что, если сунетесь в Беларусь, все будете уничтожены. Это будет крах для тех, кто такую попытку осуществит.

Президент России четко сказал: нападение на Беларусь — это нападение на Россию . И никакой спецоперации не будет. Это будет применение всех сил и средств и уничтожение центров принятия решений».

Белорусский политолог Алексей Дзермант:

« Мы будем отвечать на действия соседних стран асимметрично: если они закрывают границы, мы, наоборот, ввели безвиз для посещения гражданами Литвы, Латвии и Польши территории Беларуси . И достаточно много людей — около 100 тыс. — воспользовались этой возможностью. Это шаг, чтобы показать жителям этих стран, что мы не имеем никаких агрессивных намерений, что они могут к нам свободно приезжать, покупать наши товары и видеть: всё, что рассказывает их пропаганда о нас, — неправда.

Военнослужащие десантных войск Белоруссии дежурят на КПП в Гомельской области Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Но, конечно, мы понимаем, что элиты этих стран могут дойти до крайностей, до блокады границы, полному перекрытию транспортного сообщений, в том числе пассажирского . Этим шагом они ни себе, ни нам ничего хорошего не сделают. Единственное, что нужно понимать, — они тоже понесут убытки. Если они думают, что в тупик превратимся только мы, то это не так. Тупиком станут и они. Соответственно, никакого транзита через их территорию с восточного направления вообще не будет. Если они к этому готовы — что ж, пускай это делают. У нас в общем-то есть альтернативные выходы и на порты, в том числе в РФ, и на другие транспортные коридоры .