Наглядная люстрация: польские чиновники могут остаться без работы за связи со спецслужбами

В Польше около 40 тыс. госслужащих могут остаться без работы. Власти страны приняли закон о люстрации. Теперь Институту национальной памяти предстоит проверить, сотрудничали ли работники старше 50 лет со спецслужбами Польской Народной Республики. Если это подтвердится, то чиновнику запретят в дальнейшем работать в государственных и административных органах. Почему Варшава пошла на эти меры — разбирались «Известия».

Декоммунизация 2.0

Польский лидер Анджей Дуда подписал закон о люстрации десятков тысяч чиновников, сообщает радио RMF FM. Сейм страны утвердил законопроект еще в конце мая, однако потом он начал буксовать в сенате. Впрочем, вето удалось преодолеть.

Теперь всем сотрудникам госучреждений, родившимся до 1 августа 1972 года, придется подать соответствующие декларации. Сделать это необходимо в течение месяца.

Чиновники, которые признаются в сотрудничестве с органами безопасности во времена Польской Народной Республики с 1944 по 1990 год, лишатся работы спустя 15 дней после подачи заявления. При этом им запретят работать в государственных учреждениях. Если сотрудники не подадут декларацию, то они также потеряют работу . Причем автоматически и без возможности обжалования этого решения.

Фото: Global Look Press/Fotonews/Marcin Banaszkiewicz

Проверять документы предстоит Институту национальной памяти. На проверку «люстрационных деклараций» чиновников, отрицающих сотрудничество со спецслужбами, может уйти до пяти месяцев. Как подсчитали в оппозиции, в общей сложности уволить придется около 30% польских госслужащих — около 40 тыс. опытных специалистов. Причем в основном это чиновники старше 51 года.

Сам закон вступит в силу через три месяца, однако положения, касающиеся люстрации, начинают действовать уже на следующий день после публикации документа.

На данный момент уже 3 тыс. человек подали декларации, в которых признались в сотрудничестве со спецслужбами. При этом они проработали на своих местах по 15–20 лет.

Этот законопроект напоминает повторную декоммунизацию, считают в польской оппозиции.

Ненужный диплом

В феврале этого года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил об увольнении из ведомства всех сотрудников с дипломом МГИМО. По словам главы МИДа, такое решение связано с «принадлежностью образовательного учреждения к проекту советского империализма».

«Фактически уже два месяца у нас их (дипломатов, выпускников МГИМО) нет. <…> Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации. Всё началось с законов о люстрации. К сожалению, декоммунизация в Польше не состоялась. Но вот законы о люстрации были», — заявил он в интервью Gazeta Polska Codziennie.

При этом, какое число сотрудников министерства лишилось своих мест, он уточнять не стал.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сравнила увольнение выпускников МГИМО из внешнеполитического ведомства Польши со средневековой инквизицией.

«Это же была именно Центральная Европа, которая сжигала людей на кострах, просто на центральных площадях, которые им рассказывали о научных открытиях. Это в первую очередь именно предшественники нынешних демократических, как они себя сами называют, цивилизованных государств делали», — прокомментировала ситуацию дипломат.

По ее словам, в Варшаве не раз отменяли образование, ставя идеологию выше знаний. «Безумная, абсолютно лишенная какой-то логики мера, которой они гордятся, а которая на самом деле является позорной страницей в их истории», — подытожила Захарова.

Братья Качиньские были против

Первый закон о люстрации приняли в Польше в 1992 году, однако в силу он вступил лишь через пять лет. Таким образом, все желающие поступить на госслужбу или пройти в парламент, которые раньше сотрудничали со спецслужбами, должны были публично покаяться и получить прощение.

Тех, кто пытался скрыть прошлое, увольняли. В свое время под люстрацию попал бывший вице-премьер Януш Томашевский, компрометирующие документы нашлись на диссидента экс-президента Леха Валенсу, бывшего лидера Александра Квасьневского, а также других политиков и чиновников. В их числе оказалась Зита Гилевска, которая была вынуждена покинуть пост министра финансов после обвинений в сотрудничестве с органами госбезопасности.

В 2006 году парламент принял законопроект, расширяющий действие прежнего закона о люстрациях. Согласно новому документу, бывших сотрудников или агентов органов госбезопасности можно было увольнять с работы без дополнительных расследований.

Бывший председатель совета министров Польши Ярослав Качиньский Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Damian Burzykowski

Еще через год Конституционный суд Польши признал поправки к закону о люстрации, распространявшие его действие на более широкий круг лиц, несоответствующими основному закону. В результате журналистов, бизнесменов, преподавателей негосударственных вузов и представителей науки освободили от люстрации.

Это решение стало серьезным ударом для находившихся тогда у власти братьев Ярослава и Леха Качиньских. Именно они, занимая пост премьер-министра и президента страны, выступили инициаторами более жесткой редакции закона. Это стало важной частью кампании, которую братья вели по «декоммунизации» и «декагэбизации» Польши. Однако решение Конституционного суда нанесло удар по имиджу правящей партии и заодно обоих политиков.

Против Конституции

Как считают собеседники Business Insider, близкие к польскому правительству, таких люстраций чиновников в стране еще не видели. «Это чисто политический шаг, в результате которого люди с большим опытом будут в одночасье уволены из администрации и с важных государственных должностей независимо от того, какой пост они занимают. Нас ждет погром, который нам не нужен», — приводит издание слова одного из источников.

Омбудсмен Марчин Виончек считает, что положения этого закона неконституционны, «поскольку предполагают негативное отношение ко всем работникам вне зависимости от их профессиональных достижений» .

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski

«Недопустимо в правовом демократическом государстве предоставлять законодателю право создавать постановления, которые приведут к обнулению жизненных и профессиональных достижений работников, которые не нарушили закон. Этот законопроект, предусматривающий автоматический разрыв трудовых отношений с указанной группой работников, не соблюдает основные свободы граждан, в том числе право быть выслушанным, право на защиту и на индивидуальную оценку», — полагает Виончек.

Ни к чему хорошему не приведет

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, в свою очередь, напомнил, что в середине октября в Польше пройдут парламентские выборы.

— Соперники Ярослава Качиньского, среди которых Дональд Туск и другие представители оппозиции, будут способны объединиться после голосования, чтобы сформировать правительство. И возникает впечатление, что Качиньский делает абсолютно всё для того, чтобы это произошло. В последнее время он стал очень сильным раздражителем абсолютно для всех, не исключая и однопартийцев, — отметил полонист.

Политолог добавил, что, впрочем, и сам Качиньский чувствует: его действия не доведут его до добра, именно поэтому он стал единственным вице-премьером в стране. Тем самым политик продемонстрировал, что берет управление всеми процессами и ответственность в свои руки.

Лидер главной оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск Фото: REUTERS/Kacper Pempel

— Этот законопроект, на мой взгляд, нарушает принципы и логику круглого стола. Власть в Польше передавалась совершенно бескровно: оппозиция под руководством Леха Валенсы и Войцеха Ярузельского села за стол переговоров и решила будущую судьбу Польши, которая стала демократией. При этом никаких люстраций не предусматривалось. Министр молодежной политики в коммунистической Польше Александр Квасневский стал впоследствии президентом, — пояснил он.

Эксперт добавил, что огромное число людей люстрировали в ГДР.

— Первичный энтузиазм после падения Берлинской стены быстро сменился разочарованием, потому что людей выгоняли с работы и на их место приезжали западные немцы. А со Штази в свое время полстраны сотрудничало. Польше удалось избежать такого сценария. Однако сейчас бескомпромиссное поведение Качиньского перед выборами не доведет его до добра, — считает специалист.

Офицеров-Бельский добавил, что за вице-премьера склонны голосовать люди зрелого и преклонного возраста, а они как раз попадают под люстрационные меры.

— Так что с точки зрения политического прагматизма это довольно сомнительное решение. Хотя на сложившуюся ситуацию всё же не стоит смотреть однозначно. Есть и позитивный момент, как бы парадоксально это ни звучало, ведь эти меры приводят к кадровому омоложению, что тоже полезно, — резюмировал политолог.