Вор у вора: в Польше пропали выделенные киевскому режиму деньги

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством сообщило, что одно из польских государственных агентств растратило свыше €91 млн, предназначенных для помощи Украине. Расследование этого дела тянется уже более года. Ситуация вновь продемонстрировала картину тотального воровства, выросшего на теме «поддержки страдающей Украины». Подробности скандала — в материале «Известий».

Куда исчезли миллионы

Польское правительственное агентство стратегических резервов (RARS) руководило проектом, в рамках которого должно было закупить для Украины электрогенераторы на сумму €114 млн. Деньги на это выделялись из структурных фондов ЕС. Однако еще в июле 2023 года в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) заподозрили, что дело тут нечисто, и начали расследование. Бюро выяснило, что RARS проводило закупки генераторов «с нарушением принципов прозрачности, конкуренции, равного отношения и финансового менеджмента». Контракты заключались «на неконкурентной основе, что не гарантировало, что средства ЕС дойдут по назначению».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В OLAF установили, что польское госагентство выплачивало подрядчикам авансы «без достаточных гарантий». Тем самым фонды ЕС подвергались «значительным финансовым рискам». В частности, некоторые подрядчики получали от RARS в качестве «откатов» суммы, на 40% превышающие их собственные затраты на закупку генераторов. Наконец, RARS еще и отказалось сотрудничать с OLAF в исследовании произведенных закупок — несмотря на то что польская сторона взяла на себя по грантовому соглашению ЕС соответствующие обязательства.

Как сообщили в OLAF, им удалось «защитить» только €22 млн — именно такая сумма дошла до «нуждающихся в помощи». А €91 млн был признан потерянным — их бюро рекомендовало взыскать с Польши. Впрочем, решение о взыскании этих денег с польского государства может быть принято лишь в 2026 году. «Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых ЕС», — заявили в Еврокомиссии.

При этом в OLAF утверждают, что готовят еще один отчет, который станет «очень серьезным доказательством для прокуратуры», расследующей деятельность RARS по закупкам при прежнем правительстве. «Нам нужен каждый евро, выделенный ЕС в качестве поддержки Украины, чтобы донести ее до нуждающихся и гарантировать, что деньги наших налогоплательщиков будут потрачены должным образом. Защита помощи ЕС Украине не только гарантирует надлежащее расходование средств налогоплательщиков, но и является вопросом нашей безопасности», — подчеркнул генеральный директор OLAF Вилле Итала.

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Прежнее руководство RARS было поставлено партией «Право и справедливость». Но осенью 2023 года ПиС по итогам парламентских выборов потеряла власть в Польше, а ее преемники из «Гражданской коалиции» разрешили начать уголовное преследование прежнего руководства агентства стратегических резервов. В рамках дела решено было поместить под арест трех человек. Одним из этих троих оказался экс-руководитель RARS Михал Кучмеровский, который и курировал закупки генераторов для Украины. Именно он, по версии следствия, заставлял своих сотрудников заключать договоры с определенными компаниями, отобранными незаконным образом, вне конкурсов. Окружной суд Катовице заочно выдал ордер на его арест 22 августа 2024 года, но сразу же поместить Кучмеровского под стражу не удалось: он заблаговременно скрылся в неизвестном направлении. Министр юстиции и генеральный прокурор страны Адам Боднар заявил, что это дело «имеет большое значение» и прокуратура «будет действовать как можно скорее».

Подозрительные лица

2 сентября Кучмеровского задержали на территории Великобритании — сотрудники национального отдела экстрадиции нашли его в арендованной квартире. Сам он при этом заявил, что вовсе не сбегал от правосудия, а просто искал работу за рубежом. Впрочем, возвращаться в Польшу по доброй воле Кучмеровский не захотел — поскольку, по его мнению, честного судебного процесса там не будет. Экс-чиновник сказал, что не хочет быть «марионеткой» в «политическом театре», устроенном правящей «Гражданской коалицией», и выразил готовность явиться в суд лишь в том случае, если ему позволят «свободно выражать свое мнение» и «фактически ссылаться на документы».

Процесс выдачи Кучмеровского на родину затянулся более чем на полгода и пока еще далек от завершения. 29 января 2025 года его и вовсе освободили из-под стражи под залог в £365 тыс. и поручительство в размере £200 тыс.

Михал Кучмеровский Фото: Getty Images/NurPhoto

Сейчас суд постоянно запрашивает от польской стороны разного рода «дополнительную информацию» — а время идет. Оказавшись на относительной свободе, Михал Кучмеровский заявил, что видит впереди «много месяцев, а возможно, и лет борьбы за справедливость и честный процесс». Более того, Кучмеровский выразил желание вернуться в Польшу и «бороться за восстановление чистоты своего имени». Однако он до сих пор не торопится выполнить это свое обещание.

Известен еще один подозреваемый по делу о хищениях в RARS. Это владелец компании Red is Bad Павел Шопа, которого арестовали в Катовице в сентябре прошлого года. Адвокат Шопы Бартош Левандовски заявил, что его клиент ни в чем не виноват и что «медийно-политическая машина превращает польского предпринимателя в нечестного человека». Шопе, аналогично с Кучмеровским, предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, в превышении своих полномочий и невыполнении взятых на себя обязанностей.

Всё это, по мнению прокуратуры, он совершил с целью получения финансовой выгоды. Однако адвокат Левандовски отрицает, что Павел Шопа злонамеренно покупал генераторы для Украины втридорога. «Наверное, все еще помнят, что происходило в Польше в 2022 году и какая паника разразилась в Европе в связи с реальной угрозой энергетического дефицита. Генераторы искали по всему миру не только поляки, но и итальянцы, немцы, французы, эстонцы и прежде всего сами украинцы», — сказал адвокат.

Фото: Getty Images/aquaArts studio

Наконец, третьим подозреваемым по делу о хищениях в RARS оказался некий Томаш Дж. — любовник депутата сейма от «Права и справедливости» Ивоны Эвы Арент. И здесь уж журналисты порезвились вволю, вываливая на публику жареные факты. 54-летний Томаш, человек с шестью классами начальной школы и оконченными им курсами электромонтера, в течение многих лет, как утверждает сегодня прокуратура, выдавал себя за юриста, политика или агента спецслужб, козыряя своим дутым влиянием в госучреждениях. Деньги он зарабатывал на том, что связывал друг с другом людей из делового и политического мира. Сейчас Томаша обвиняют в том, что именно он сводил Кучмеровского с бизнесменами, совместно с которыми руководитель RARS «пилил» деньги, отпущенные на закупку генераторов для Украины.

Рука руку моет

На защиту Кучмеровского встал бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Экс-премьер обвинил своего преемника Дональда Туска в организации массового преследования своих политических соперников. «Я полностью убежден в честности Михала Кучмеровского, что он обязательно докажет в ходе процесса. Становится ясно, что предпринятые им реформы и работа RARS не отвечают вкусу нынешней власти, которая разрушает на своем пути всё и всех, кто служит интересам Польши», — отметил экс-премьер. По словам Моравецкого, на самом деле Кучмеровский был автором реформы, благодаря которой агентство RARS стало «центром реальной поддержки Украины» и смогло «оперативно закупать нужное оборудование». Как напоминает бывший премьер, Кучмеровский даже получил от украинского президента Владимира Зеленского орден «За заслуги».

Матеуш Моравецкий Фото: Global Look Press/Damian Burzykowski

Однако репутация и самого Матеуша Моравецкого изрядно подмочена. Ранее Туск обвинил Моравецкого в нарушениях, допущенных при оформлении заказов на производство артиллерийских боеприпасов на сумму 14 млрд злотых (около $3,6 млрд). Речь идет о национальной программе создания резерва боеприпасов, которая была принята весной 2023 года. Задействованные к участию в ней компании обязались построить фабрику по производству боеприпасов калибра 155 мм. Однако позже выяснилось, что у некоторых из этих фирм нет никакого опыта в военной промышленности — и нет никаких внешних логических обоснований того, зачем эти компании привлекли к участию в столь специфической программе. Сразу возникли подозрения в том, что здесь не обошлось без коррупционной составляющей.

Кроме того, экс-главу правительства обвинили в «растрате» 56 млн злотых (1,3 млрд рублей) при организации «конвертного» голосования на президентских выборах в ковидном 2020 году. Но в итоге голосование тогда провели традиционным способом, просто его перенесли с мая на 28 июня и 12 июля. По этому делу Моравецкому грозит срок до трех лет. Будучи депутатом сейма, Матеуш Моравецкий добровольно согласился сложить с себя иммунитет и отдаться в руки суда. Но так поступили не все. Сейчас «Гражданская коалиция» организовала множество уголовных дел в отношении бывших ставленников «Права и справедливости» — всех их обвиняют в коррупции, и некоторые из них, подобно Кучмеровскому, пустились в бега. Так, бывший замминистра юстиции Марцин Романовский даже получил политическое убежище в Венгрии — что повлекло конфликт Варшавы и Будапешта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что данная история является яркой иллюстрацией того, как «украинизируется» Евросоюз.

— Уже известно много примеров воровства, осуществляемого в рамках программ поставки на Украину разного рода оборудования. Украинский вирус коррупции разъедает и тех, кто с украинцами сотрудничает в ЕС и НАТО. Частично предназначенные для Украины поставки разворовываются уже на Западе. А потом то, что поступает на Украину, разворовывают и распродают уже сами украинские чиновники. Это, не говоря уже о прямом финансировании Киева, тут же перераспределяемом по карманам причастных лиц. Особенное раздолье ворам было в 2022–2023 годах, когда контроль за вливаниями в киевский режим практически не осуществлялся. У воров было железобетонное оправдание — в сумятице боевых действий эффективный контроль невозможен и украл не лично я, а кто-то другой, — подчеркивает Еремина.

Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii