Атака клона: почему в Молдавии обрушились с обвинениями на Майю Санду

В Молдавии разразился крупный скандал из-за откровений бывшей главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. По ее словам, президент страны Майя Санду вмешивалась в процедуру отбора судей и прокуроров, а члены правящей команды шантажировали работников юстиции, используя компрометирующую информацию. «Известия» разбирались в ситуации.

Слить и уволить

Вероника Драгалин возглавила Антикоррупционную прокуратуру Молдавии (АПМ) летом 2022 года. На своем посту она отметилась рядом громких заявлений. Например, на одной из встреч обещала жестко карать подчиненных за какие-либо нарушения. «Я лично в шесть утра буду приходить к вам в дом с бригадой в масках. На глазах ваших жен и детей на вас наденут наручники, арестуют и отправят в тюрьму», — угрожала она.

Бывшая глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин на пресс-конференции Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

Первое время после назначения Драгалин считалась ближайшей соратницей Майи Санду. В одном из интервью она даже признавалась, что ее родители давно знают главу государства, хотя сама она якобы впервые встретилась с президентом только после назначения на должность. Наблюдатели также отмечали поразительное внешнее сходство Драгалин и Санду, первую в связи с этим даже начали называть клоном президента.

Медовый месяц, однако, довольно быстро закончился. Глава АПМ, которая долгое время училась и работала в США, очевидно, не до конца понимала молдавские реалии, поэтому постоянно вступала в конфликт то с одной, то с другой властной группировкой, при этом никаких реальных успехов в борьбе с коррупцией добиться не смогла. Вопрос о ее возможной отставке обострился после победы Дональда Трампа на выборах в США — в Кишиневе тогда решили, что новая администрация Белого дома может поручить аудит американской помощи именно Драгалин.

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Проблемой для Санду, однако, было то, что Драгалин избирали сроком на пять лет. Просто так убрать ее с должности законодательство запрещало. В Кишиневе в связи с этим провели более сложную операцию — ликвидировали Антикоррупционную прокуратуру, слив ее с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью. Должность главы АПМ была упразднена, а Драгалин оказалась на улице. Сама она уже тогда не скрывала возмущения, заявляя, что правосудие не должно зависеть от политических капризов.

«Я выступала против этих методов»

В апреле же Драгалин разразилась откровениями о своей работе на посту главы АПМ. Сначала она опубликовала письмо, в котором указала, что в 2023 году ряд молдавских судей и прокуроров, которые не прошли систему отбора и переаттестации, пытались обжаловать эти решения. «Из нескольких источников тогда я узнала, что лица с политическим влиянием используют мое имя для шантажа членов Верховного суда, угрожая, что АПМ инициирует против них уголовные дела, если они вынесут решения в пользу жалобщиков», — сообщила она.

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Кроме того, Драгалин рассказала, что в 2024 году премьер-министр Дорин Речан и президент Майя Санду потребовали от нее предоставить список прокуроров, которых глава АПМ считает неподкупными. «Я никогда ничего не передавала, так как вмешательство политики в процесс веттинга (отбора. — Ред.) запрещено. Я опасалась, что такой список может быть использован для нападок на людей, которых я назову честными», — подчеркнула она.

Третий эпизод произошел в январе 2025 года. Тогда, по словам Драгалин, Санду вызвала ее к себе и сказала, что АПМ под ее руководством стала угрозой для госбезопасности, потому что не смогла предотвратить «негативные результаты президентских выборов 2024 года». Далее зашел разговор об отставке, Драгалин уходить с должности отказалась, и тогда Майя Санду якобы пообещала использовать некие «другие инструменты».

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В рамках еще одной порции откровений бывшая глава АПМ сообщила, что члены молдавского правительства добивались от судей нужных решений с помощью шантажа. По ее словам, бывший глава минюста Сергей Литвиненко и его команда собирали компромат на работников сферы юстиции. На каждого была составлена своя информационная записка. «Я выступала против этих методов. Я предупреждала их, что возбужу уголовные дела, если они будут продолжать», — рассказала она.

Крупнейший скандал за четыре года

Выступления Драгалин спровоцировали большой скандал. Отдельные комментаторы сначала утверждали, что письма являются подделкой, а глава АПМ на камеру ничего не заявляла. Та потом, однако, подтвердила подлинность своих посланий. По ее словам, действовать ее заставили многочисленные нарушения прав судей и прокуроров. Она также добавила, что готова пройти проверку на полиграфе.

После этого представители действующих властей стали опровергать все обвинения. Президент Майя Санду сообщила, что никогда не вмешивалась в работу органов юстиции. По словам главы государства, она обсуждала возможность ускорения процедуры веттинга, чтобы судьи и прокуроры быстрее приступали к своим прямым обязанностям, но результаты отбора никогда не ставила под сомнение.

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Спикер молдавского парламента Игорь Гроссу заявил, что Драгалин таким образом пытается начать политическую карьеру. «В самом этом факте ничего плохого нет. Но плохо то, что она молчала, когда возглавляла учреждение, которое должно было бороться с коррупцией. Вместо этого она становится активной теперь, когда у нее уже нет полномочий», — отметил он.

Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что Драгалин вольно или невольно встала на защиту коррумпированных сетей в системе правосудия. В свою очередь, несколько депутатов от правящей молдавской партии PAS отметили, что бывший глава АПМ не предоставила никаких доказательств своим словам за исключением нескольких скриншотов из личной переписки.

В оппозиции при этом нынешний кризис назвали самым серьезным за последние четыре года. Бывший генпрокурор и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло заявил, что команда Санду стремится полностью подчинить себе систему юстиции, чтобы узурпировать власть в стране. «Действующая власть не хочет ни диалога, ни реформ. Ее цель — прокуратура на коленях, дела по заказу, зависимая юстиция и полный контроль», — отметил он.

Бывший генпрокурор и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло Фото: TASS/EPA/STR

Бывший президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что Драгалин обнародовала те факты, о которых многие и так догадывались. «Это не реформа правосудия, это его захват. Интересно, как долго эмиссары ЕС будут прикрывать эту катастрофу? Так прокладывается путь к европейской интеграции? Такие стандарты честности и неподкупности нам предлагаются?» — возмутился он. Додон также отметил, что в этом году в Молдавии пройдут парламентские выборы, поэтому власти будут только наращивать давление на судей и прокуроров.

Что говорят эксперты

Молдавский политолог Александр Кориненко считает, что эффект от заявлений Драгалин будет ограниченный.

— Тут есть два главных тезиса. С одной стороны, Санду действительно вмешивается в систему назначения судей, это ни для кого не секрет. С другой стороны, Драгалин всё устраивало, когда она находилась внутри системы, сейчас лишилась должности и начала мстить. Я не вижу, чтобы бывшая глава АПМ получила какую-то дополнительную поддержку, она была и остается чуждым элементом, даже на молдавском она говорит с акцентом. Оппозиция не слишком активно вовлекается в эту историю, все помнят, что Драгалин совсем недавно была верным соратником Санду, — рассуждает он.

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы говорит, что нынешний скандал может подорвать позиции правящей партии.