Рушимый обет: власти Молдавии могут ограничить автономию Гагаузии

Власти Молдавии могут принять закон, согласно которому башкан Гагаузии должен будет утверждаться правительством в Кишиневе, заявили «Известиям» в парламенте страны. Давление на Гагаузию поддерживают на Западе, так как она не вписывается в общий курс Молдавии на евроинтеграцию, полагают эксперты. Большинство гагаузов сейчас выступают за укрепление связей с Москвой. ЕС также может быть заинтересован в размещении войск на территории Молдавии. Как еще Кишинев может ущемить свободу Гагаузии и пойдут ли молдавские власти на отмену статуса автономии региона — в материале «Известий».

Кишинев давит на Гагаузию

Власти Молдавии могут принять закон, согласно которому башкан Гагаузии должен будет утверждаться властями Молдавии, заявили «Известиям» в законодательном органе страны.

— Легко [могут принять закон, согласно которому глава Гагаузии будет утверждаться в Кишиневе]. Майя Санду и ее партия, имея отмашку на Западе, шаг за шагом урезают полномочия Гагаузской автономии. Всё это говорит о том, что они преследуют четкую цель: либо лишить автономию ее ключевых полномочий, пока она не дойдет до уровня рядового района, рядовой административной единицы, либо и вовсе отменить ее, — говорит молдавский депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

Председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов ранее опроверг возможность назначения исполняющего обязанности главы автономии из Кишинева. «Это решение будет принимать народное собрание, а не госканцелярия. Хотя мы понимаем, что они могут пойти на незаконные решения», — отметил спикер.

В законе указано, что если башкан Гагаузии не может исполнять свои обязанности, то регионом управляет его первый заместитель.

Справка «Известий» Гагаузия — автономия на юго-востоке Молдавии, ее особый правовой статус определен законом № 344-XIII от 1994 года и ст. 111 Конституции страны. Автономия считается особым регионом развития и имеет самостоятельность во внутренних делах.

Башкан Гагаузии избирается на четыре года. Глава автономии должен входить в состав правительства Молдавии. Он представляет Гагаузию при решении вопросов внутренней и внешней политики Молдавии, касающихся интересов региона.

При этом нынешний башкан Евгения Гуцул не вошла в состав правительства, что априори уже нарушает законодательство. Представителей Гагаузии сейчас нет и в составе парламента Молдавии.

Впрочем, это не первый случай, когда Кишинев нарушает закон в отношении Комрата, изменяя Конституцию. В последнее время эти случаи участились: ранее Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. «Объявляются неконституционными ст. 21 (о прокуратуре) закона об особом правовом статусе Гагаузии, п. 3 ст. 25 и ст. 26 закона о прокуратуре Республики Молдова», — заявляла председатель КС Домника Маноле.

Согласно законодательству, главный прокурор автономии назначался генеральным прокурором Молдавии, но на основании предложения народного собрания Гагаузии. С инициативой о пересмотре законодательства выступил как раз молдавский генпрокурор Ион Мунтяну. Представителей Гагаузии на заседание не пригласили, хотя власти обращались к суду с соответствующей просьбой.

Кишинев начал давить на автономию и в экономическом плане, так как Гагаузия зависит от Молдавии в этом вопросе. Финансирование состоит из двух частей: обязательной и грантовой. Власти Кишинева уже долго планируют сократить финансирование автономии: они угрожают отменой грантовой части в некоторых регионах.

Кишинев проводит и судебную реформу, которая тоже ограничивает полномочия автономии: парламент Молдавии в 2024-м принял законопроект, согласно которому ряд судов, в том числе на территории Гагаузии, будет административно переподчинен близлежащим районам. В Кишиневе также были намерены ликвидировать апелляционную палату Комрата.

Очевидно, давление на Гагаузию продолжится, говорит «Известиям» политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— PAS может принять закон, по которому башкан автономии будет утверждаться правительством Кишинева. Или появится какая-то другая процедура, аналогичная тому, как происходит с председателями районов. Ну, то есть отменят, например, прямые выборы. И председатели районов Гагаузии будут тоже утверждаться правительством Молдовы, — сказал он.

Раз Кишинев уже пошел на изменение Конституции, то де-юре Молдавия может и вовсе отменить статус автономии, сейчас всё к этому и идет, говорит «Известиям» общественно-политический деятель автономии Иван Константинов.

— Уже сделан последний шаг, ведущий к отмене автономии. Увы, в Гагаузии есть продажные депутаты, которые подчиняются местному режиму. И благодаря таким депутатам, я думаю, всё идет к тому, что Кишинев может ликвидировать Гагаузскую автономию, — сказал он.

Не исключено, что новые ограничения правящая партия PAS может попытаться принять после парламентских выборов, которые намечены на 28 сентября 2025-го. Сейчас рейтинг молдавских властей и так стремительно падает. Однако, по мнению Владимира Брутера, маловероятно, что Кишинев пойдет на такой радикальный шаг.

— Можно еще раз поменять Конституцию и де-юре отменить автономию, но этого Кишинев не сделает, потому что Западу невыгодно создавать такого рода юридический прецедент, — говорит он.

Почему Западу выгодно давление Кишинева на Комрат

Отношения Гагаузии и Кишинева обострились в 2023-м, когда на выборах в автономии победила Евгения Гуцул, выступающая за укрепление связей с Москвой. Власти Молдавии тогда пытались объявить голосование незаконным. Майя Санду и вовсе отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее отправили под арест на 20 суток, а молдавские прокуроры и вовсе требовали увеличить срок ареста до 30 дней. Однако позже башкана перевели под домашний арест. Гуцул обвинили в нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и ложных заявлениях в декларациях.

Но население Гагаузии поддерживает башкана и также выступает за укрепление связей с Москвой. РФ же помогает автономии в экономическом плане. Ранее российский Промсвязьбанк подписал с Гагаузией соглашение об обеспечении возможности проведения трансграничных платежей. Также многие жители региона получили российские карты «Мир».

Население Гагаузии активно выступает против политики правящей партии и президента Майи Санду, которые настроены на углубление отношений с Западом. Об этом свидетельствуют результаты прошедших президентских выборов: за Санду в автономии проголосовало меньше 3% населения. Против вступления Молдавии в ЕС выступили 95% жителей Гагаузии.

Но, очевидно, курс на укрепление связей с Москвой сейчас совсем невыгоден Западу. Гагаузия становится «неудобным» регионом Молдавии на фоне сближения Кишинева с Брюсселем. Поэтому ЕС максимально поддерживает политику молдавских властей.

— Молдова находится в буферной зоне между Европой и Россией. И Запад может быть заинтересован в размещении своих войск на территории Молдовы, в том числе на территории Гагаузии. Тем более сейчас мы граничим с Румынией, Украиной, где сейчас проходят военные действия. Для Запада наша территория — это прямо лакомый кусок, — говорит Иван Константинов.

Ранее парламент Гагаузии обратился к Евросоюзу, ОБСЕ и Венецианской комиссии с призывом обратить внимание на системные нарушения прав гагаузского народа со стороны Кишинева. Официальной реакции от Запада не последовало.