Преследовательные действия: что означает перевод Гуцул под домашний арест

Главу Гагаузии Евгению Гуцул 9 апреля перевели под домашний арест на 30 суток. Притом что срок ее содержания в СИЗО заканчивался только 14 апреля. В блоке «Победа» заявили, что будут добиваться полного освобождения башкана. Также представители политической силы сообщили «Известиям», что поддерживают постоянную связь с партнерами из России касательно задержания Гуцул и уголовных дел против нее. В Европе же продолжают замалчивать преследование руководителя автономии. По мнению экспертов, нельзя исключать, что в своем противостоянии с руководством автономии Кишинев прибегнет к приднестровскому сценарию, предполагающему провоцирование экономического кризиса.

Протесты в Молдавии

9 апреля суд перевел главу Гагаузии Евгению Гуцул под домашний арест на 30 суток. Ее содержание в СИЗО должно было закончиться 14-го числа, однако молдавские прокуроры заранее просили продлить этот срок еще на 20 суток.

Заседание суда проходило в закрытом формате, хотя защита Гуцул пыталась опротестовать это решение. За несколько часов до начала процесса у здания началась акция протеста. Это было ожидаемо, так как все заседания по делу башкана автономии сопровождались митингами. Практически каждый день протесты проходят и в Гагаузии.

Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева в тот момент, когда она направлялась в Стамбул. После этого ее отправили под арест на 20 суток. Ее обвиняют в нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и ложных заявлениях в декларациях во время последних выборов главы Гагаузии.

Параллельно прокуратура Молдавии запрашивала арест башкана на 30 суток по другому делу, которое касается незаконного финансирования партии «Шор» (в июне 2023 года эту политическую силу признали неконституционной). Однако 1 апреля суд Кишинева отклонил ходатайство прокуроров об аресте главы автономии по этому делу.

После перевода под домашний арест Гуцул не сможет выполнять обязанности главы Гагаузии, поэтому защита будет добиваться ее полного освобождения, сообщил ее соратник по блоку оппозиционных партий «Победа» Вадим Фотеску.

— Блок «Победа» прикладывает все усилия, чтобы Гагаузии вернули ее башкана. Адвокаты готовят жалобу в Европейский суд по правам человека. Мы проводим допустимые законом акции протеста. Сходы в поддержку башкана ежедневно проходят в Гагаузии, по всей Молдове идут митинги в ее защиту, — сообщили «Известиям» в организации. — Мы на постоянной связи с партнерами из России. Евгения Гуцул — известный и уважаемый политик. Это дело уже получило широкий общественный и политический резонанс в Российской Федерации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перевод Гуцул под домашний арест показывает уязвимость властей Молдавии перед общественным мнением, полагают эксперты.

— Бесконечно Гуцул удерживать не могли, так как легальных на то оснований у молдавских властей не было. Почему ее освобождение произошло так быстро? На днях партия «Действие и солидарность» презентовала новую финансовую модель развития государства, которая получила шквал критики. В этих условиях власти пошли на любые способы отвлечения внимания: в первую очередь на те, которых меньше всего ожидает общественность, — полагает аналитик ВШЭ Николь Бодиштяну.

Евгения Гуцул после задержания обращалась к Владимиру Путину, лидеру США Дональду Трампу, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Она назвала свое задержание частью «кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии». Официальный представитель президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что Кремль изучил обращение Гуцул. О реакции других лидеров неизвестно.

Как могут измениться отношения Комрата и Кишинева

Задержание Евгении Гуцул радикально обострило отношения между властями Молдавии и Гагаузии, которые и без того испортились после выборов в автономии в 2023-м. Власти Молдавии пытались объявить их незаконными.

Президент Молдавии Майя Санду Фото: TASS/DUMITRU DORU

Президент республики Майя Санду тогда отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя так положено по законодательству страны.

«Я продолжаю заявлять, что человеку, который работает в преступной группировке, против граждан Молдавии, не в интересах жителей автономии, человеку, делающему декларации против собственной страны, нечего делать в правительстве страны», — говорила она. В Гагаузии тогда обвинили Санду в клевете.

Большинство жителей Гагаузии поддерживают укрепление связей с РФ, Евгения Гуцул неоднократно приезжала в Москву для проведения переговоров с государственными деятелями и бизнесом, встречалась с Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе в 2024-м.

Такая политическая позиция явно претит Майе Санду, которая вместе со своей правящей партией взяла курс на сближение с ЕС. Но эта политика явно не находит поддержки в Гагаузии — на прошедших президентских выборах за Санду в автономии проголосовало меньше 3% населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Президент за годы своего правления только один раз посетила автономию и то, когда Гуцул была в Москве. Она встретилась с некоторыми должностными лицами и прочитала местным студентам лекцию о пользе евроинтеграции. Визит тогда не анонсировали до последнего момента, но узнав о нем, около тысячи недовольных действиями властей Молдавии тогда вышли на улицы.

Обострение отношений Молдавии и Гагаузии может сказаться на экономическом положении автономии, которая финансово зависит от Кишинева.

— Гагаузия получает средства из госбюджета Молдовы. К примеру, в 2024 году эта сумма достигла около 620 млн леев ($34 млн), — отметил Николь Бодиштяну.

Финансирование делится на две части: обязательную и грантовую. Изъятием грантовой составляющей молдавские власти угрожают в тех местностях автономии, где в ходе президентских выборов меньше всего голосовали за Майю Санду.

— Власти стали угнетать жителей, лишили всяких надбавок, компенсаций. Мне звонят люди из разных концов Гагаузии, из разных сел, рассказывают об этом. После ареста Гуцул участились акции протеста, в том числе с требованием ее освобождения. Я думаю, что ситуация будет еще хуже, если ее не освободят, — рассказал «Известиям» общественно-политический деятель автономии Иван Константинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В правящей партии Молдавии уже долго обещают найти способы сократить финансирование Гагаузии. Кишинев также проводит судебную реформу, которая ограничивает полномочия автономии: парламент Молдавии в 2024-м принял законопроект, согласно которому ряд судов, в том числе в Гагаузии, будет административно переподчинен близлежащим районам. В Кишиневе также сообщали о намерениях ликвидировать Апелляционную палату Комрата. Представителей Гагаузии нет и в составе парламента Молдавии.

Сейчас Кишинев делает всё, чтобы уничтожить автономию. Если давление на Гагаузию усилится, то не исключен сценарий Приднестровья, которое в зимний период переживало энергетический и экономический коллапс. Гипотетически Кишинев даже может лишить Гагаузию автономии, говорит Иван Константинов.

Однако если Кишинев пойдет на этот шаг, то это будет антиконституционно. А у правящей партии сейчас, в преддверии парламентских выборов, и так слишком много проблем. Поэтому она вряд ли пойдет на политическое самоубийство, полагает Николь Бодиштяну.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

— С точки зрения экономических инструментов руки Кишинева связаны: даже из знаменитых западных грантов и субсидий в АТО направлялись считаные копейки, — сказала эксперт.

Гораздо больше инвестиций и денежных вливаний в автономию поступает из Турции и благодаря экспорту в Россию.