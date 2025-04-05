Побег на месте: к чему приведет новое обострение между Молдавией и Россией

Между Молдавией и Россией разгорелся новый скандал. Кишинев обвинил сотрудников российского посольства в том, что они помогли сбежать из страны осужденному депутату Александру Нестеровскому. В связи с этим молдавские власти объявили о высылке трех российских дипломатов, один из них отвечал за безопасность в приднестровском регионе. «Известия» разбирались в ситуации.

Суд растянулся на два года

В центре скандала в Молдавии оказался оппозиционный депутат Александр Нестеровский. Его еще в 2023 году обвинили в коррупции и политических махинациях. Согласно версии следствия, народный избранник получил от беглого олигарха Илана Шора $35 тыс. за то, что перешел из Партии социалистов в партию «Возрождение». Кроме того, Нестеровский якобы передал другому парламентарию Арине Спэтару $100 тыс., чтобы она действовала в интересах Шора.

19 марта закончилось двухлетнее разбирательство, кишиневский суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы. Сам Нестеровский при этом в суд не явился, а его адвокат Анатолий Пител сообщил, что подзащитный получил российское гражданство. «Произошло это на днях, может быть, вчера, может быть, позавчера, специальным, скажем, указом президента Российской Федерации. С чем связано, я вам не смогу ответить», — подчеркивал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Далее почти две недели от депутата никаких новостей не было, а потом в молдавской службе информации и безопасности сообщили, что Нестеровский якобы сбежал в Приднестровье, помощь ему оказали российские дипломаты. В спецслужбе опубликовали видео, на котором виден некий мужчина, который сначала ходит по двору российского посольства, потом с кем-то говорит по телефону, потом автомобиль с дипномерами проезжает по мосту через Днестр.

Посол России в Молдавии Олег Озеров все обвинения отверг. По его словам, никаких доказательств нет, кроме смутных кадров. «Я этого человека не видел. Откуда я знаю, заходил он [в посольство] или нет? К нам каждый день по консульским вопросам приходят десятки людей. Эти вопросы обсуждаются в рамках двустороннего диалога на основании межгосударственных правовых документов, они не делаются в рамках публичных заявлений», — возмущался он.

В МИД Приднестровья также сообщили, что местонахождение Нестеровского министерству неизвестно. А вот президент Молдавии Майя Санду пообещала добиваться от Тирасполя возвращения беглеца. Она также осудила российское посольство за «недружественные шаги и вмешательство в дела правосудия».

Смотрят через Лупу

МИД Молдавии после разгоревшегося скандала объявил о выдворении из страны трех сотрудников российского посольства. Соответствующую ноту вручили главе диппредставительства Олегу Озерову. Тот назвал происходящее серьезным ударом по двусторонним отношениям. «Видео в эпоху ИИ комментировать невозможно, мы считаем обвинения в наш адрес несостоятельными», — подчеркивал он.

Ситуация осложнилась тем, что среди трех высылаемых значится Александр Андреев, который является российским сопредседателем Объединенной контрольной комиссии (ОКК), занимающейся управлением миротворческой миссии в Приднестровье. Урегулирование в таких условиях оказалось под ударом, работа комиссии временно заблокирована, 3 апреля должно было пройти очередное заседание ОКК, но оно не состоялось.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что Кишинев пытается помешать работе миротворцев. « Мы рассматриваем эти действия как элемент непрекращающихся попыток деформировать доказавший свою эффективность формат. И, конечно, настораживает, что высылка российского сопредседателя совпадает с наметившимися позитивными подвижками в работе этого органа», — указала она.

В свою очередь, представители молдавской оппозиции обратили внимание на странности в деле с побегом. Так, бывший президент Игорь Додон отметил, что Нестеровский если и находился на территории посольства, то до решения суда. «Если у правоохранительных органов были подозрения, то они могли ввести какие-то ограничения, например, прописать домашний арест или еще что-то. Это ваша вина, если вы предполагали уклонение, но не приняли решений», — отметил он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Фото: РИА Новости

Экс-председатель Счетной палаты Молдавии Мариан Лупу заявил, что молдавские спецслужбы полностью провалились. По его словам, силовики занимались съемкой роликов, «кинематографическим искусством», но не смогли поймать нарушителя. «Это еще одно доказательство в пользу того, что нам нужно повсюду вернуть профессионалов», — отметил он. Лупу также добавил, что, возможно, власти изначально собирались раздуть из этой истории скандал, поэтому проявили халатность.

Угроза для Приднестровья

Судя по всему, последствий у нынешнего скандала будет несколько. С одной стороны, действительно осложнится ситуация в зоне приднестровского урегулирования. Тревожных сигналов в последнее время и без этого было немало. Еще в декабре в российской Службе внешней разведки сообщали, что Майя Санду требовала от руководителей силовых структур разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия.

В марте дополнительным поводом для беспокойства стало то, что Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает во время военного положения на Украине отправлять подразделения ВСУ в другие страны. «Мы обеспокоены, что этот закон может быть направлен против Приднестровья, особенно на фоне громких заявлений на этот счет, с которыми неоднократно выступали политики в Киеве», — говорил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia

Второй момент — неизбежное ухудшение отношений Молдавии и России. За последнее время и без нынешней истории хватало сложных сюжетов. Так, посол России Олег Озеров еще в октябре прибыл в Кишинев, но до сих пор не смог встретиться с президентом Майей Санду, чтобы вручить ей верительные грамоты. В феврале молдавские власти объявили о закрытии Российского центра науки и культуры (Русский дом). В середине марта на несколько часов заблокировали российское посольство, ссылаясь на сообщение о минировании.

Что говорят эксперты

Молдавский политолог Александр Кориненко считает, что отношения Москвы и Кишинева сейчас находятся в самом худшем состоянии за все годы после развала Советского Союза.

— Согласно сложившейся дипломатической практике, за высылкой российских дипломатов из Кишинева последует высылка молдавских из Москвы. Это будет тяжелый удар по нашей диаспоре. Тысячи молдавских граждан трудятся в России, даже банальная смена документов в таких условиях будет для них проблематичной. В целом похоже, что команда Майи Санду ведет дело к разрыву дипломатических отношений. Объявить об этом пока не решаются, но максимально усложняют работу российскому посольству, — подчеркивает он.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Главный научный сотрудник РГГУ, доктор политических наук Наталья Харитонова называет высылку дипломатов частью большого антироссийского тренда.

— В Молдавии запрещено множество российских телеканалов и интернет-сайтов, в уголовном порядке преследуются пророссийские политики, самый яркий недавний пример — арест главы Гагаузии Евгении Гуцул. В этом году в стране должны пройти парламентские выборы, власти всеми силами пытаются зачистить политическое пространство от российского влияния, — объясняет она.

Харитонова добавляет, что Молдавия становится новым очагом нестабильности в Восточной Европе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков