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Недостачи не надо: дефицит бюджета может превысить план почти втрое

Все дело в подешевевшей нефти и окрепшем рубле — придется ли властям брать деньги из ФНБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дефицит бюджета может превысить план почти втрое в 2025-м и составить 3,3 трлн вместо заложенных сейчас 1,2 трлн, следует из консенсус-прогноза «Известий». Это произойдет из-за удешевления нефти, а также укрепления рубля. С начала года на фоне торговых войн стоимость марки Urals уже опустилась почти на четверть, по итогам года цены на энергоресурсы могут оказаться на 15–20% ниже заложенных в бюджет. Как государство может компенсировать недополученные доходы и придется ли залезать в ФНБ — в материале «Известий».

Каким будет дефицит бюджета РФ в 2025 году

Согласно финансовому плану на 2025 год, дефицит бюджета прогнозируется почти в 1,2 трлн. Однако недостача рискует увеличиться и довольно ощутимо — до 3,3 трлн рублей, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Это произойдет в том числе из-за того, что цены на нефть падают, а российская нацвалюта укрепляется.

Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При подготовке плана Минфин, опираясь на сентябрьский макропрогноз Минэка, заложил в бюджет стоимость нефти в $69,7 за баррель, а доллар на уровне 96,5 рубля. Однако в этом году сырье стало дешеветь. В апреле 2025-го цена Urals опускалась до $53 за баррель — это на четверть ниже плановой, отметил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов. Минэк в своем апрельском макропрогнозе снизил ожидания по стоимости нефти в этом году. По оценкам ведомства, средняя цена марки Urals ожидается на уровне $56 за баррель.

При сохранении низких цен на нефть бюджет может недополучить до 20% от ожидаемых доходов, говорит Михаил Косов. Плановая доля нефтегазовых поступлений в казну 2025-го составляет 27% (около 10,9 трлн). То есть из-за удешевления сырья потери могут составить дополнительные 2–2,2 трлн рублей.

Кроме того, рубль с начала года окреп на 20% — до 80,7 руб./$. Чем сильнее нацвалюта, тем меньше в рублевом выражении доходы экспортеров энергоресурсов, а значит, и налогов в бюджет они платят меньше. Впрочем, в Минэке ожидают, что в дальнейшем рубль все-таки ослабнет, а средний курс в этом году составит 94,3 рубля. Судя по консенсус-прогнозу «Известий», к концу года нацвалюта будет стоить в диапазоне 95–100 руб./$.

Доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Вероятность продолжения такого укрепления рубля невелика, так как в долгосрочной перспективе фундаментальные факторы обычно берут вверх. Если низкие цены на нефть сохранятся продолжительное время, а валютные ограничения ослабнут, давление на нацвалюту может вновь возрасти, — полагает Михаил Косов.

В самом мрачном сценарии объем дефицита госбюджета в 2025 может достигать 3,5-4,2 трлн, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, это станет результатом комбинированного влияния крепкого рубля, более низких цен на нефть и санкционных ограничений.

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В I квартале 2025 года дефицит бюджета России составил почти 2,2 трлн рублей или 1% ВВП, следует из предварительной оценки Минфина. Это уже больше, чем заложено в финплане на год, однако пока выводы делать рано. В январе-феврале ведомство, как правило, авансирует госконтракты, поэтому расходы значительно превышают доходы. К тому же по сравнению с аналогичным периодом 2024-го показатель снизился на 1,88 трлн.

Минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Важно и то, что в марте показатели удалось улучшить по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения, за январь-февраль этого года недостача составила 2,7 трлн, или 1,3% ВВП.

Почему нефть начала дешеветь

Стоимость нефти в 2025 году будет волатильной, это прежде всего связано с торговой войной с Китаем президента США Дональда Трампа, пояснил Михаил Косов. Ожидается, что мировая экономика будет замедляться, а значит, спрос на энергоресурсы упадет. Однако специалист допустил, что цены на нефть всё же способны измениться, так как американский лидер анонсировал возможную сделку с Пекином в ближайшие три-четыре недели.

Кроме того, на котировки нефти оказывает влияние конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность ударов по Ирану и вовлечения республики в прямой вооруженный конфликт всё же остается высокой, подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Нефть
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Впрочем, торговые и не только войны играют важную роль, но не единственную. На сложившуюся ситуацию повлияли действия ОПЕК+ — картель сейчас увеличивает объемы добычи нефти, уточнил он.

Если эта сделка развалится, то цены могут упасть еще больше, уверен эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Резервные мощности стран объединения составляют порядка 4,5–4,5 млн баррелей в сутки. Если сделка не осуществится, то все будут по максимуму добывать и создадут большой избыток на рынке, добавил он.

— Снижение спроса на российские сорта нефти обусловлено расширением спрэдов, в частности, из-за усиленных в начале года санкций. Согласно последнему отчету ОПЕК, доля РФ на рынке Китая составила в феврале 18% — это на 1 п.п. ниже, чем было в январе 2025 года. Доля российской нефти в Индии составила 31%, сократившись на 2 п.п. по сравнению с январем, — пояснил Николай Дудченко.

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Как государство может компенсировать дефицит бюджета

У властей есть несколько вариантов, как закрывать недостачу бюджета. Чаще всего для этого заимствуют деньги на внутренних (через ОФЗ) или внешних (через еврооблигации) рынках или берут отложенные средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), продают госимущество или повышают налоги и сборы.

ОПЕК
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Во время принятия проекта бюджета на трехлетку осенью 2024-го министр финансов Антон Силуанов заявил, что ФНБ больше не будет использоваться для финансирования дефицита. Недостачу будут покрывать только за счет государственных заимствований — через размещение ОФЗ.

— Если цены на нефть действительно продолжат снижаться и задержатся на невысоких уровнях достаточно продолжительное время, то, вероятно, Минфину все-таки придется воспользоваться средствами из ФНБ для покрытия дефицита бюджета, — допускает Николай Дудченко из ФГ «Финам».

Он напомнил: объем ликвидной части фонда хоть и не очень большой — на 1 апреля 3,3 трлн рублей при общем объеме ФНБ в 11,75 трлн, — но всё же позволяет держаться на плаву.

Рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Да и в целом в России госдолг находится на безопасном уровне — ниже 15% ВВП. Как заявляла еще в 2023 году замминистра финансов Ирина Окладникова, ведомство считает безопасной границей госдолга 20% от внутреннего валового продукта. Для сравнения, в США общий объем долга по отношению к ВВП составляет более 120%, в Китае — около 80%, а в Германии — порядка 60%.

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