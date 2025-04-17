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Весеннее ослабление: доллар может просесть ниже 80 рублей в апреле

Несмотря на ожидаемый к концу года курс под 100 руб./$, нацвалюте удастся удержать статус самой динамичной
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В апреле стоимость доллара может краткосрочно уйти ниже 80 рублей — из-за неактивного спроса на «американца» со стороны импортеров и высоких ставок в экономике, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Однако ввиду геополитической неопределенности по урегулированию конфликта на Украине и торговым войнам, а также из-за дешевеющей нефти уже к лету доллар подорожает до 90 рублей, а к концу года уйдет в диапазон 95–100. Тем не менее аналитики рассчитывают, что рублю удастся сохранить статус самой динамичной валюты в 2025-м — такое «звание» ей в апреле уже дал Bloomberg. Что будет играть в пользу и против курса — в материале «Известий».

Курс доллара в апреле

16 апреля курс доллара опускался в моменте до 82 руб./$ — подобных значений он уже достигал в середине марта. А до этого аналогичный показатель был лишь летом 2023-го.

Только с начала года рубль на внебиржевом рынке укрепился на 38% по отношению к доллару, показав рекордный рост по отношению к «американцу» среди всех мировых валют, оценили аналитики Bloomberg. Это позволило им окрестить российскую денежную единицу самой динамичной мировой валютой в 2025-м.

В начале года в пользу рубля в первую очередь играло соотношение экспорта и импорта, пояснил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. После новогоднего всплеска потребительской активности зимой спрос на импорт и, соответственно, на иностранную валюту ожидаемо упал, при этом приток экспортной выручки оставался стабильным. Более того, цены на нефть в январе росли, что усиливало дисбаланс между предложением инвалют и спросом на них.

Монета рубль на фоне доллара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Крупный импорт нередко оплачивается с зарубежных счетов. Валютное предложение существенное, а спроса со стороны нерезидентов на иностранные деньги нет, — уточнил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Вторая причина — сохранение высоких реальных ставок в экономике, сделавших рубль привлекательным для возврата капитала, перечислил аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.

Пункт обмена валют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Наконец, важнейшим стимулом стало и улучшение геополитической обстановки между Москвой и Вашингтоном, так как даже начало диалога о нормализации отношений и сокращении напряженности в Восточной Европе повысило шансы на ослабление санкционного давления против России, резюмировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, доллар дешевеет и по отношению к другим мировым валютам — из-за начала торговых войн.

Инфографика

В апреле позитивные факторы продолжают влиять на курс. В краткосрочной перспективе рубль может дополнительно укрепиться — в том числе на некоторое время доллар способен уйти ниже 80, если спекулятивные факторы сойдутся, спрогнозировал Кирилл Кононов. При достижении быстрого консенсуса в переговорах «американец» действительно может уйти ниже 80 руб./$, согласен руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Банкноты рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Доллару по силам протестировать отметку 80 — в том числе в связи с налоговым периодом в конце апреля, когда экспортеры будут продавать валюту для уплаты сборов в бюджет. Однако для закрепления показателей нужен очень весомый геополитический позитив. По всей видимости, курс рубля сейчас находится у своих годовых вершин, — считает и Александр Бахтин из «Гарда Капитал».

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Однако уже к лету влияние негативных факторов будет перевешивать, опасаются опрошенные «Известиями» эксперты. В первой половине апреля цена российской нефти Urals из Приморска (Балтийское море) падала до $52/барр., напомнил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. К концу месяца ее стоимость снизилась еще более ощутимо. Этот фактор отразится на курсе рубля с лагом в полтора-два месяца.

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Второй фактор, который будет играть против рубля, — увеличение спроса на валюту со стороны импортеров и российских туристов, путешествующих летом за рубеж, добавил директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков.

Табло курса обмена валют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— На лето прогнозируется некоторое ослабление рубля до 88–92 рублей за доллар из-за сезонного снижения экспортной активности и возможного замедления мировой экономики. Прогноз Goldman Sachs о достижении 100 рублей за доллар представляется избыточно пессимистичным, если не произойдет серьезной эскалации геополитических рисков, — оценил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Затем к концу года нацвалюта может еще сильнее ослабнуть — до диапазона 95–100 руб./$, считает большинство опрошенных аналитиков. Постепенно падать во втором полугодии рубль будет за счет снижения цен на нефть и восстановления активности импорта. А также — на фоне перехода ЦБ к уменьшению ключевой ставки, который ожидается в III квартале, пояснил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

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Важнейшим фактором для курсов валют также будут геополитические изменения: удастся ли уладить или приостановить конфликт на Украине, снимут ли хотя бы частично санкции против России и как будут развиваться торговые войны Трампа.

Монеты рубли на фоне графиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тем не менее российской денежной единице, с большой вероятностью, удастся удержать статус самой динамичной валюты, рассчитывают в «Дом.РФ». Ведь в 2025-й рубль вступил на уровне 113 руб./$. И даже если в декабре он будет торговаться около 100, то это всё равно будет на 10–15% лучше, чем в январе.

Скорее всего, рубль продолжит демонстрировать повышенную волатильность, поскольку текущие геополитические события оказывают на него значительное влияние, добавил Владимир Чернов. Многие из них находятся сейчас на пике напряженности. Таким образом, вполне вероятно, что национальная валюта сохранит статус одной из самых быстро растущих в 2025 году, резюмировал он.

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