Курс финансовой грамотности: власти изучают другие валюты для вложений ФНБ

Власти могут начать пополнять ФНБ новыми валютами — например, дирхамами. Сейчас деньги в кубышке хранятся в рублях и юанях, но валюта КНР подешевела только за последнюю неделю на 1% на фоне торговых войн. И чтобы сделать экспорт из Китая более выгодным, компартия может продолжить ослабление юаня. Сбережения надо диверсифицировать, чтобы защититься от рисков, считают эксперты. Впрочем, пока Минфин только оценивает возможность изменения валютной структуры ФНБ: для этого он разместил тендер на исследование. Почему изменения нужны именно сейчас и чем хорош дирхам — в материале «Известий».

Какими валютами пополняется ФНБ

Минфин разместил на портале госзакупок контракт на выполнение информационно-аналитических работ, которые касаются управления государственными финансовыми активами. «Известия» ознакомились с документом. Уже определен победитель торгов — им оказался Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Сумма контракта составила 7,9 млн рублей. Срок его выполнения — до 31 декабря 2025-го включительно.

Как следует из контракта, среди прочего Минфин заказал анализ состояния экономик государств, в валютах которых можно разместить средства суверенных фондов РФ (основной из них — Фонд национального благосостояния, ФНБ). Минфин России на ежегодной основе проводит исследования рынка, они не связаны с изменением валютной структуры ФНБ, такие изменения не планируются, сказали там «Известиям». Редакция направила запрос в ЦМАКП.

Такая закупка говорит о том, что Минфин изучает возможность вкладывать деньги в ФНБ в новых валютах, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Фонд национального благосостояния также называют кубышкой — власти перечисляют туда средства от дополнительных нефтегазовых доходов, а затем могут воспользоваться ликвидной частью для поддержки экономики, когда это требуется. В марте его объем составил 11,75 трлн рублей, сообщал Минфин.

Средства ФНБ хранятся в основном в юанях: 164 млрд юаней, или около 1,9 трлн рублей. В рублях держится относительно небольшая часть — 1,6 млрд. Остальное лежит в виде золота на счетах ЦБ, а также в акциях крупных компаний (например, «Сбера», РЖД, «Аэрофлота»).

Раньше средства «кубышки» также хранились в западных валютах, однако еще в июле 2021 года оттуда исключили доллары. А в декабре 2022-го Минфин исключил евро, иены и фунты стерлингов из состава валют фонда. В новой структуре ведомство планировало до 60% размещать в юанях.

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Но хранить деньги в фактически единственной иностранной валюте опасно, надо диверсифицировать вложения, отметил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

— На данный момент, по сути, у России остался один иностранный источник для хранения сбережений — это юань. Поэтому Минфин стремится проанализировать существующие возможности для размещения резервов в других дружественных валютах, — заявил он.

Почему курс юаня падает из-за торговых войн

Кроме того, сейчас растут риски вложения в юань: торговые войны могут ослабить «китайца». В подтверждение своей жесткой позиции конфронтации с США относительно пошлин 8 апреля Пекин понизил фиксированный курс юаня до 7,20 за доллар — это минимум с сентября 2023 года. Ослабление китайской валюты должно повысить конкурентоспособность экспорта из этой страны перед лицом тарифных угроз. За последнюю неделю, во время которой торговая конфронтация выходит на новые пики, валюта КНР уже подешевела на 1,1%, а за последний месяц — на 1,5%.

Справка «Известий» США увеличили пошлины для Китая в общей сложности до 104% с 9 апреля. Как сообщили в Белом доме, десятки стран уже хотят договариваться о снижении ставок (мера коснется 185 государств и регионов), но КНР решительно настроена на отстаивание своих прав. 9 апреля Пекин объявил о повышении ответных пошлин на американские товары до 84%.

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Аналитики Goldman Sachs ожидают, что Китай продолжит смягчать денежно-кредитную политику. В 2015 году Пекин принудительно девальвировал свою валюту, снижение было на рекордные 1,9% за день, напомнил Алексей Тараповский. То есть запас для решительных действий у КНР еще есть.

Пока сложно прогнозировать, как долго Пекин будет придерживаться такой политики, говорит директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Иван Потехин. Он считает, что подобная мера может быть использована для кратко- и среднесрочного сглаживания шока от введенных тарифов. Однако в долгосрочной перспективе ослабление валюты КНР может привести к оттоку капитала из страны, предупредил эксперт.

В какие валюты можно вкладывать деньги ФНБ

Опыт предыдущих лет научил всех, что не стоит сосредотачиваться на одной валюте для безопасности всей экономики, сказал Алексей Тараповский. Держать сбережения только в юанях может быть невыгодно и даже опасно также с точки зрения обесценивания ФНБ, добавил он.

— Размещение средств суверенных фондов РФ в валютах других государств важно, поскольку это является элементом стратегии по снижению зависимости от курсов в других странах. Такой подход может обеспечить повышение доходности резервов, — заявил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

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В сегодняшних условиях наиболее привлекательным для размещения средств ФНБ, кроме юаня, представляется дирхам, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Высшей школы управления Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Курс этой валюты привязан к доллару. Это означает, что независимо от колебаний на мировых валютных рынках стоимость дирхама остается постоянной по отношению к «американцу».

Самая подходящая валюта для инвестиций в ФНБ — дирхам, согласен и Алексей Тараповский. У него стабильный курс, привязанный к доллару, а экономика ОАЭ достаточно устойчивая, страна не участвует ни в военных, ни в торговых конфликтах. Валюты других крупных государств выглядят менее привлекательно: например, индийская рупия — не свободно конвертируема, а турецкая лира слишком быстро и неконтролируемо ослабевает.

После событий 2022 года с заморозкой активов ЦБ, размещенных в долларах и евро, Минфин стремится, с одной стороны, обеспечить максимальную доходность от этих средств, а с другой — защищенность от возможных блокировок, добавил Михаил Хачатурян.